Foto Autoritățile iraniene au închis un lanț de cafenele din cauza paharelor de carton considerate ofensatoare la adresa lui Ali Khamenei

Autoritățile iraniene au ordonat închiderea unui lanț popular de cafenele din Teheran, în urma unor suspiciuni legate de designul imprimat pe paharele din carton, potrivit unor relatări recente ale presei locale, relatează AFP.

Agențiile de presă Tasnim și Mehr au relatat că lanțul de cafenele Lamiz din capitală au fost închise și sigilate la ordinul sistemului judiciar. Oficialii au susținut că lanțul ar fi produs „designuri suspecte” pentru produsele sale, interpretate ca fiind o aluzie ofensatoare la adresa fostei și actualei conduceri iraniene.

Deși presa iraniană nu a oferit detalii despre imagini, publicații în limba persană din afara țării au scris despre un design reprezentând un scaun gol spre care vin picături colorate de ploaie. Autoritățile ar fi interpretat imaginea ca o referire simbolică la uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul războiului SUA-Israel cu Iranul, precum și la absența din spațiul public a succesorului desemnat, Mojtaba Khamenei.

Într-un comunicat publicat pe rețelele sale sociale înainte ca aceste cafenele să fie închise, Lamiz a negat orice intenție politică. Compania a precizat că paharele fac parte dintr-o tradiție de a crea imprimeuri speciale pentru Nowruz, Anul Nou iranian, sărbătorit la începutul acestei luni.

„Paharele nu au nicio legătură cu evenimentele recente”, se arată în declarație, adăugând că procesul de design și producție fusese finalizat cu luni înainte.

Imagini distribuite de presa din afara Iranului arată pahare decorate cu reprezentarea unei picturi din 1975 a unui celebru artist iranian. Lamiz operează peste 20 de sucursale în Teheran, precum și locații în alte orașe, însă doar cele din capitală ar fi fost afectate de ordin.

În ultimii ani, Teheranul și alte mari orașe iraniene au cunoscut o creștere a culturii cafenelelor, acestea devenind spații populare de socializare și activități culturale. Totuși, astfel de localuri au intrat uneori în conflict cu autoritățile, fie din cauza nerespectării codului vestimentar de către femei, fie în contextul unor perioade de tensiuni interne, inclusiv protestele antiregim de la începutul acestui an.