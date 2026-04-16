Video „Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste

Economiști de renume la nivel mondial precum Mario Draghi, Jeffrey Sachs și Yanis Varoufakis avertizează că declinul economic al UE o poate duce în prăpastie. Creșterea prețurilor la energie care a făcut economia UE necompetitivă este doar începutul.

Jeffrey Sachs și Yanis Varoufakis, doi giganți în rândul economiștilor, au abordat într-un podcast produs de Rațional Thinker problema declinului economic accentuat al Uniunii Europene. Rămasă fără industrie după ce a externalizat cea mai mare parte a acesteia pentru a produce ieftin în țări ca India, China sau Vietnam, Europa este acum vulnerabilă și șantajabilă. S-a văzut în timpul pandemiei, când Uniunea Europeană s-a confruntat cu o penurie de măști, dezinfectanți și medicamente, în condițiile în care fabricile din China au fost obligate să producă un timp exclusiv pentru piața internă.

De asemenea, prețurile enorme ale gazelor naturale, petrolului și curentului electric în Uniunea Europeană, cauzate inclusiv de suprataxarea producătorilor de energie, au subminat competitivitatea economică. Iar iluzia unui Green Deal dureros pentru populație și companii a devenit evidentă pe măsură ce industria auto europeană, cu precădere cea germană, a ajuns o umbră a ceea ce era înainte.

UE, un pitic gârbovit pe lângă SUA

Nu întâmplător cifrele oficiale arată că Uniunea Europeană are o pondere de 17% din PIB-ul global și se află în scădere continuă. Ca termen de comparație, SUA înseamnă 26% din PIB-ul global și este în continuare în creștere. Asta deși Uniunea Europeană are o populație de peste 450 de milioane de locuitori, în timp ce SUA au sub 350 de milioane.

Jeffrey Sachs și Yanis Varoufakis dezbat traiectoria politică și economică a Europei, avertizând asupra declinului strategic al continentului. Aceștia analizează geopolitica, politica economică și schimbările de putere globală care afectează viitorul Europei. Se îndreaptă Europa spre un declin autoprovocat sau își poate schimba cursul? Această conversație explorează provocările mai profunde cu care se confruntă proiectul european într-o ordine mondială în rapidă schimbare, se precizează deja din descrierea clipului.

Varoufakis avertizează că, fără o reformă a sistemului bancar, Europa va deveni un „muzeu” tehnologic, depășit de giganții din Est și Vest. Regulile fiscale stricte ale UE împiedică statele să investească în viitor, ducând la stagnare și la creșterea populismului de extremă dreapta.

Liderii de la Bruxelles au închinat UE americanilor

Critic sever al politicii externe a SUA, americanul este unul dintre economiștii care cred că Europa își distruge propria economie prin subordonarea totală față de interesele strategice americane. Aici o dovadă ar fi și seninătatea cu care Uniunea Europeană a acceptat tarifele lui Trump, ba chiar a prezentat situația ca pe o victorie a Ursulei von der Leyen.

Iar dacă în Europa se vorbește în această perioadă despre autonomie strategică, Sachs crede că tocmai acest lucru îi lipsește Uniunii Europene, în pofida declarațiilor liderilor săi. De fapt, consideră economistul american, Uniunea Europeană și-a pierdut autonomia strategică, devenind un simplu executant al deciziilor luate la Washington, ceea ce îi afectează grav competitivitatea.

Despre același lucru vorbește și Yanis Varoufakis, care spune că totul este o iluzie, deoarece structura Uniunii Europene a fost condiționată de prezența militară americană.

„Uniunea Europeană a fost prezentată ca o uniune care oferea speranța unei Europe suverane... dar totul a fost o fațadă. Pentru a intra în UE, trebuia să intri mai întâi în NATO. [...] UE a fost întotdeauna legată de Statele Unite. [...] Era o condiție prealabilă pentru a asigura hegemonia militară americană pe continentul european”, a spus grecul.

Europa și-a externalizat producția și a rămas să mai fabrice arme

Tot el amintește că economia Uniunii Europene a ajuns o umbră a ceea ce era cu ani în urmă, iar industria e ca inexistentă. Acum, Bruxelles-ul a venit cu ideea de a deveni producător de arme și armament în loc să își resusciteze industria civilă.

„Avem 25 de ani de investiții nete negative, inclusiv în Germania. Avem de-industrializare. [...] Elitele noastre din Europa nu au niciun plan. Ultima lor soluție este să convertească fabricile Volkswagen... și să paseze aceste linii de producție către Rheinmetall pentru a produce tancuri Leopard. [...] Proiectul de pace devine un proiect de război”, explică economistul elen.

Austeritate pentru populație și companii

În același timp, Bruxelles-ul propovăduiește austeritatea pentru companii și pentru populație, iar regulile fiscale dure au dus deja la stagnare, ba chiar și scădere și ascensiunea extremismului.

Yanis Varoufakis consideră că modul în care arhitectura zonei euro a fost creată pentru a impune austeritate, nu creștere.

„[Părinții fondatori ai UE] au decis să ne federalizeze sistemul monetar într-o manieră care, în esență, a luat Bundesbank și a transformat-o într-o bancă centrală care controlează austeritatea și distribuie austeritate. Aceasta ne-a pus pe o traiectorie de 20-25 de ani de stagnare. Rezultatul acum este că avem 25 de ani de investiții nete negative, inclusiv în Germania. Elitele noastre din Europa pur și simplu nu au niciun plan”, a spus el.

Există evident și o legătura dintre modul în care gestionează Bruxelles-ul problemele ce țin de economie și ascensiunea fascismului și radicalismului în țările Uniunii Europene.

Varoufakis face o legătură directă între politicile economice de tip „Kensyan” eșuate și radicalizarea politică a populației. „Analiza lui Keynes a creat circumstanțele pentru extrema dreaptă, pentru fascism și pentru militarism... pentru a ajuta și a încuraja complexul militar-industrial și instigatorii la război”, a mai spus grecul.

Elitele războinice europene nu beneficiază de susținere populară, așa cum se vede și din sondaje.

Jeffrey Sachs subliniază că aceste politici nu reflectă voința cetățenilor, ceea ce explică prăbușirea încrederii în liderii moderați.

„Oamenii din Europa nu sunt pe această linie. Aceasta nu este în niciun fel o reflectare a ideilor democratice, a ceea ce vrea publicul sau tinerii. Fiecare dintre acești politicieni are un rating de aprobare care dispare. Macron este la circa 10%, Starmer este uluitoarea non-entitate imaginabilă cu un rating de circa 10%”, susține Sachs.

Riscul irelevanței globale și al declinului social

Tot Sachs avertizează că Europa a devenit un simplu instrument al hegemoniei americane. Și din această cauză, Uniunea Europeană nu are în realitate nicio șansă de a fi luată în calcul la nivel global și de a deveni un jucător relevant. Acest lucru a fost vizibil în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia sau cele dintre SUA și Iran, unde liderii europeni nu au fost acceptați niciun moment și nu au avut niciun cuvânt de spus.

În plan economic, americanii au avut grijă să „saboteze” orice mare companie europeană le-ar fi amenințat interesele.

„Statele Unite s-au asigurat în mod absolut, timp de trei decenii, că Europa nu reprezintă nicio competiție pentru economia SUA. Am ruinat locuri normale. Europa chiar a înțeles multe lucruri bune despre social-democrație, dar a fost ruinată de această hegemonie a SUA”, a mai afirmat americanul. Pe de altă parte, ideile sale despre războiul din Ucraina sunt mai mult decât discutabile și arată o perspectivă mai degrabă îngustă, chiar dacă în ce privește economia el vine cu argumente imbatabile.

Și Mario Draghi a avertizat că UE merge spre dezastru

Ambii economiști împărtășesc în linii mari ideile lui Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier italian, dar și unul dintre cei mai respectabili economiști europeni. În ceea ce este cunoscut acum ca „Raportul Draghi”, raportul crucial făcut de Mario Draghi arată că Europa riscă o „agonie lentă” dacă nu investește masiv. Draghi susține că Europa are nevoie de investiții suplimentare de 800 de miliarde de euro pe an (aproape 5% din PIB-ul UE) pentru a rămâne relevantă. Sunt bani pe care Uniunea Europeană nu doar că nu-i are, dar Bruxelles-ul direcționează alte sume importante pentru înarmare și alte proiecte considerate în general de economiști ca fiind cheltuieli nesustenabile, mai ales că mare parte din bani provin din credite.

Toți trei avertizează că, dacă nu își schimbă cursul geopolitic și economic, Europa riscă să devină irelevantă pe scena mondială și să intre într-un declin social ireversibil.