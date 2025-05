LIVE TEXT Alegeri 2025. Primele ciocniri între candidați. Simion compară casele la 35.000 de euro cu mersul la coafor. Dan: „Eu, când mă duc la coafor, nu dau speranțe false”

Cei doi candidați clasați pe primele două locuri în turul I al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan și George Simion, participă joi, 8 mai, la prima dezbatere din finala prezidențială.

De ce vor să fie președinte

George Simion: Președintele României trebuia sa fie altcineva conform votului poporului român, chiar dacă susținătorilor Nicușor Dan nu le place realitate. Sunt aici pentru democrație, pentru întoarcerea la ordinea constituțională. Mergem înainte cu poporul și pentru popor. Celor cărora nu le place democrație, vor să manipuleze, le transmitem un singur lucru. Să-și respecte propriile teme și sloganuri electorale. România trece prin crize suprapuse. Prin această dezbinare nu vom reuși să menținem unitatea. Voi acționa pentru o Românie liberă, democratică, care să ofere bunăstare propriilor cetățeni. Suntem o țară bogată, din păcate avem o populație sărăcită. Este datoria noastră să ridicăm țara de jos, să ne respectăm unii pe alții.

Nicușor Dan: România are un uriaș potențial, are oameni muncitori de bun simț, Români care ne fac cinste în diaspora. Are mari firme, persoane care se bat de la egal la egal cu cei mai buni din lume. A lipsit un sistem politic ca toată această energie să se manifeste, un liant, ăsta e rolul președintelui să aducă România acolo unde o merită. Ce au făcut înainte în viața lor profesională oamenii care vin să le ceară votul. Și dreptatea, în ce măsură oamenii care vin să le ceară votul azi le dau garanția că se vor lupta pentru dreptatea românilor.

Stabilitatea economică și nivelul de trai

George Simion: Cursul leu euro a fost ținut în frâu la noi și în Polonia și în țări care nu au intrat în zona euro. În aceste zile am fost acuzat pe nedrept. Mai lipsea să fiu acuzat de nealegerea noului Papă. Am avut un guvern care în mare parte stă în spatele lui Nicușor Dan, vinovat pentru un deficit bugetar record, 9, 3% oficial dar știm că e mai mare. Eliminarea oamenilor incapabili din fruntea Guvernului, un plan de măsuri concrete reprezintă alternativa la creșterea taxelor care nu presupune decât austeritate. Din cauza știrului de alegeri aceste măsuri au fost amânate, și-au bătut joc de toți pensioarii, când amantele lor pilele, prietenii lor sunt acolo în fruntea statului și contribuie la mărirea datoriei naționale și faliment. Acest curs era preconizat să treacă de 5 lei cum a anunțat guvernatorul Isărescu.

Nicușor Dan: Noi am venit aici la o dezbatere politică dar să nu o dăm în politicianist. Afirmația că guvernul e în spatele meu e politicianistă. Domnul Simion e în alilnață cu PSD la București, la Suceava, la Prahova.

George Simion: Domnul Viziteu este în primăria din Bacău unde avem o alianță cum avem și lasectorul 2, la CGMB este o majoritate din pNL, PSD și PPUSL. Doar pentru că nu ama cceptat corupția la alcătuirea Consiliului General, pentru că dl Nicșuor Dan a făcut oferte interesante.

Nicușor Dan: Sunt doi viceprimari votați de AUR.

Nicușor Dan: Sunt cineva care înainte de a promite a făcut. Am găsit o datorie trei sferturi din bugetul anual și azi avem un rating peste ratingul național. Am avut o politică guvernamentală nesăbuită și sunt patru lucruri: absorbția fondurilor europene, marea evaziune fiscală, limitarea cheltuielilor nesăbuite, eliminarea pilăraiei din companiile de stat. Mă îndrept către domnul Simion. Creșterea cursului vine din neîncrederea mediului financiar pentru ce poate să facă Simion: vorbește de naționalizare, de turul doi înapoi, de antichpate. Ăsta e motivul pentru are mediul financiar nu are încredere, petnru care a crescut cursul, pentru care oamenii o să plătească rate mai mari la creditele lor, facturi mai mari. Nu reușiți să proiectați încredere, nu reușiți să proiectați decât haos.

George Simion: Eu speram din suflet că acest contracandidat nu va folosi tehnici de manipulare. A spus publicului că voi da profesori afară, o mare minciună și că pregătesc alegeri anticipate. Nu mai am ce disscuta cu acest domn de lângă mine, voi discuta cu poporul român.

Realizator: 49, 7 dintre români erau expuși riscului de sărăcie.

Nicușor Dan: Toate lucrurile vin din bani, statul aruncă cu bani. Cum trebuie să echilibreze? Să dezvolte economia, aduce bani. Statul trebuie să-și extindă să aibă grijă de abandonul școlar. Masă caldă, transport, a vedea acele condiții ca copilul să poată să ajungă la școală. Trebuie să ne ducem la îngrijirea în comunitate. Trebuie să popularizăm ca victimele violenței domestice pot să aibă acces la un loc unde să stea, și extinderea rețelei pentru victimele violenței domestice. Toate astea înseamnă bani, trebuie să ne concentrăm pentru a elimina risipa statului.

George Simion: Eliminați pilele, sinecurile amantele din administrația locală. Eu nu încurajez numărul de asistați social, românii au nevoie de locuri de muncă bine plătite. Transformarea resurselor naturale în prosperitate pentru români. Fără un sector energetic nu există locuri de muncă stabile. Ajutoarele le dă sub formă de umilință pentru român. O treime e în risc de sărăcie și excluziune socială. Nimeni nu se concentrează pentru a elimina disparitățile sociale. Acestea nu vor fi eliminate cu tichete. Trebuie să reindustrializăm țara, nu pentru amantele, sinecurile în diferentele companii municipale sau naționale.

Nicușor Dan: Eu mă preocup de București de 20 de ani, pe mine m-au votat bucureștenii cu 40 la sută. Dl Simon se preocupă Basarabia de 20 de ani, l-au votat 10% din basarabeni.

George Simion: Contracandidatul vrea să provoace. Nu ar trebui să separăm românii sub nici o formă. sunt aproape 4 milioane care au avut încredere în mine. El a participat la lovitura de stat din 6 decembrie.

Nicușor: Vorbiți de politicianism.

Simion: Vrem să știm de ce persoanele în scaun cu rotile vin să își ceară în drepturile în București.

Nicușor: Dl Simion se adresează la pesoană nepotrivită. Asta este domnul Ciolacu. Noi am avut unr eferendum, să plătim persoanele cu dizabilități, dl Ciolacu nu a transpus acest referndum și nu au fost bani.

Simion: Deci nu se poate. Persoanele cu dizabilități trebuie să sufere. Primesc 960 de lei.

Trei măsuri pentru un trai mai bun al românilor

Nicușor: Primele trei măsuri vor fi unu o discuție rațională despre deficit și despre cum putem să ieșim din această previziune sumbră de TVA, 25 la sută. Eu cred că România are spațiul să ajungă la 7% deficit în 2025, a doua chestiune este unde suntem cu înzestrarea armatei și putem să vorbim de 2, 5 % din PiB și al treilea lucru, care este guvernul care va face reformele necesare pentru România în următorii trei ani și jumătate.

Simion: Contra-candidatul meu dezinformarează. Ar fi cazul să nu mai sperie muncitorii, antreprenorii.

Nicușor: Unii vor să sprijine Republica Moldova, alții nu vor.

Simion: Unii vor să se unească cu Republica Moldova pentru a repara o nedreptate istorică.

Sprijinul pentru Ucraina

Nicușor: Fără discuție. Îmi doresc ca războiul din ucraina să se termine cu o pace justă, altfel dăm drumul la alte tensiune teritoriale. Fără discuție da, participarea României la programul de reînarmare al UE și o negociere corectă, echilibrată pentru ca banii pt înarmare să fie aduși în România pentru a se dezvolta economic. Legat de Consilul European este securitatea cibernetică și războiul hibrid al Rusiei. România trebuie să insiste f mult.

Simion: Țara mea este România. voi vota numai în concordanță cu interesul națiunii române, ,fără a prioritiza alte state. Cred că elevii români, fermierii români trebuie să aibă prioritate. Poziția nostră față de războiul de agresiune este neutralitate, nu escaladarea cu arme, alinerea perfectă la administrația Trump, partenerul nostru strategic.

Nicușor: Fiecare mebru în consiliul european are un drept de veto. domnul Simion spune că dacă Europa votează un sprijin militar România se va opune?

Simion: Ar fi fost niște candidați mai bine pregătiți care înțelegau mai bine din prima. Voi pune interesele României pe primul plan. Sunt 27 de state ale UE care compun uniunea. Pozițianoastră trebuiesă fie în acord cu interesele noastre naționale, nu în genunchi ca înaintașul dvsKlaus Iohannis.

Nicușor: Mi-e clar, cu România condusă de Simion, va bloca sprijinul UE pentru Ucraina.

Simion: Se pare că domnul Nicușor nu a înțeles. Eu în Consiliul European voi reprezenta Românii, doar că românii nu vor mai da nici un leu pentru altă țară și se va concentra pe propria populație.

Cum vor să aducă românii din diaspora

Realizator: Peste 4 milioane de români trăiesc în străinătate. Ce reform veți face pentru întoarcerea lor în România?

Simion: Avem o mare prb cu piața forței de muncă, asta o cunosc antreprenorii. Sunt peste 6 milioane care lucrează peste hotare, fondurile UE nu trebuie să meargă către Ucraina ci către cetățenii europeni, pentru rezolvarea acestei probleme pe piața forței de muncă. Ne îngrijorează pierderea locurilor de muncă pentru români. vin cetățeni din lumea a treia iar ai noștri pleacă peste hotare. Cunoaștem modelul polonez, avem cei mai buni experți.

Nicușor: Am o impresie foarte bună despre românii din diapsora. Lucrează într-un mediu competitiv, performează. Am fost la Madrid și au spus că dacă au de ales între o firmă de români și spanioli, aleg o firmă de români că sunt serioși. Au revendicări concrete: serviciile consulare. Un oficial român se duce acolo și are o discuție nu sunt băgați în seamă. Se întorc în România, nu este cineva care să-i ghideze în hățișul birocratic. Cel mai important lucru pe care îl vor e că ei să știe că statul român există acolo. Ei nu sunt reprezentați suficient în parlamentul României, în general relația lor cu autoritatea este insuficientă. Cursurile de limbă sunt insuficiente, noi nu trebuie să-i convingă să vine acasă, ,dar trebuie să facem România țara în care să se simtă confortabil inclusiv sistemul medical.

Întrebări de la jurnaliști. Euro sare de 5,12 lei. Prezentați-ne concret cu vă veți îndeplini promisiunile din Planul Simon, locuințe de 35 mii de euro și case la un leu pentru românii care se întorc.

Simion: E o mare problemă felul în care sunt răstălmăcite lucruri. Planul Simion intenționez să-l respect, presupune măsuri concrete. Sunt sigur că ați fost cu toții în Spania, Italia ați văzut programe de repopulare, proiecte case la 1 euro, case date tinerilor. Eu pun accent pe tineri, pe fondul locativ. Când apar politicieni care încearcă să introducă frica prin intermediul televiziunilor plătite din bugetul de stat, se dau bani cu nemiluita către presă pentru a minți și distorsiona realitatea. Banii trebuie să mearcă către pensii, către alocații, nu către sinecuri. Trebuie începută o reformă de sus. În 2009 poporul român a ales Parlament din 300 de parlamentari. Reducera chelutielilor, pe care televiziunile au încercat să inducă frică prin astfel de tentative de manipulare.

Nicușor: Până la urmă a fost sau nu plan de marketing ăsta cu case de 35 de mii de euro.

Simion: la fel ca și mersul dvs la coafor pentru a vă tunde a fost plan de marketing. Acest program din punct de vedere al dezvoltării urbanistice este vital ca românii să nu mai plece peste hotare.

Nicușor: Când mă duc la coafor nu stau zeci de mii de oameni la coadă și nu dau speranțe false.

Simion: Vorbim aici de voință și putirință. El vrea să meargă la coafor, noi construim case.

Cei doi candidați în alegerile prezidențiale au ajuns în Aula Magna a Universității POLITEHNICA București, pentru dezbaterea electorală.

Candidatul independent Nicușor Dan și candidatul AUR George Simion participă joi, 8 mai, de la 20.00 la prima dezbatere electorală televizată, la Euronews.

Nicușor Dan a anunțat că prima dezbatere va avea loc azi urmând ca săptămâna viitoare să fie organizate mai multe confruntări între cei doi candidați. La dezbaterea din această seară a confirmat prezența și George Simion.

O altă confruntare este organizată pe 15 mai, de la 19.30, de TVR, la Palatul Cotroceni. George Simion acuză însă că la acea dată programul său este deja ocupat și se va afla la Bruxelles.

Un sondaj făcut public de candidatul independent Nicușor Dan arată modul în care se schimbă direcția de vot în turul II al alegerilor prezidențiale.

Dintre votanții lui Crin Antonesacu, 57,3% au indicat că vor vota Nicușor Dan, iar 18,8% George Simion.

Dintre votanții lui Victor Ponta, 38,6% merg la Nicușor Dan, 21,6% merg la George Simion.

Dintre votanții Elenei Lasconi, 58,6% au spus că votează Nicușor Dan, 13,8 au indicat George Simion.