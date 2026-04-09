Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Iulian Fota, expert în securitate, vine la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Unde se lucrează cel mai mult în UE: Grecia, Cipru, Franța conduc clasamentul țărilor care au cele mai lungi săptămâni de muncă

În Europa se muncește cel mai mult în țări ca Grecia, Cipru și Franța, unde angajații petrec regulat peste 49 de ore pe săptămână la serviciu. Portugalia le urmează îndeaproape, clasându-se pe locul patru.

Anagajați la birou Foto: arhivă, adevărul
Potrivit unei analize recente realizate de Randstad Research, Portugalia se situează pe locul patru în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea angajaților care lucrează regulat 49 de ore sau mai mult pe săptămână în principalul loc de muncă, potrivit euronews.

Doar Grecia (12,4%), Cipru (10%) și Franța (9,7%) au procente mai mari. În Portugalia, 9,1% dintre angajați lucrează astfel de ore, mult peste media UE de 6,5%, depășind săptămânile standard de lucru de 35 de ore în sectorul public și 40 de ore în sectorul privat.

Randstad subliniază că, deși fenomenul orelor lungi de muncă a scăzut față de anul 2000, Portugalia „menține o cultură a orelor lungi peste media europeană”.

Potrivit sursei citate, această situație afectează în special angajatorii și persoanele independente, dintre care aproximativ 35% dintre angajatori și 20% dintre liber-profesioniști lucrau regulat cel puțin 49 de ore săptămânal în 2024. În schimb, doar 6,8% dintre angajați erau supuși acestor ore lungi.

Analiza Randstad evidențiază și o evoluție pozitivă în ceea ce privește nivelul de calificare al populației active între 15 și 64 de ani. Proporția angajaților cu studii superioare s-a triplat din 1992, de la 11,4% la 33,7% la finalul anului 2024.

Cu toate acestea, până în ultimul trimestru al anului 2025, doar 36,2% dintre portughezi aveau studii superioare, sub media UE de 39,2%. În acest clasament, Portugalia se află pe locul opt de la coadă în UE. În top se află Irlanda, cu 57,3%, iar România înregistrează cel mai scăzut nivel, de 22,7%.

Raportul subliniază, totodată, că Portugalia continuă să aibă cel mai mare procent de profesioniști cu calificare redusă din UE – 29,1%, dublu față de media europeană de 14,7%.

Prezența lucrătorilor străini pe piața muncii

În UE, 10,5% dintre angajați erau cetățeni străini în trimestrul patru din 2025. În Portugalia, proporția a fost mai mică, de 7,9%, departe de Luxemburg (54,4%) sau Spania (16,8%).

Totuși, reprezentarea străinilor a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 1,4% în 2000 la 6,6% în 2024. 

