„Un șoc pentru comerțul internațional”. Macron cere suspendarea investiţiilor în SUA după tarifele vamale impuse de Trump

Emmanuel Macron a cerut companiilor europene să-şi suspende investiţiile planificate în Statele Unite, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat tarife globale radicale asupra importurilor americane. „Avem nevoie de solidaritate colectivă”, a transmis președintele francez.

La scurt timp după anunţul preşedintelui american făcut la Casa Albă, Emmanuel Macron a avut o întâlnire la Palatul Élysée cu reprezentanţi ai industriilor afectate de măsurile tarifare dezvăluite de Statele Unite. A fost o ocazie pentru şeful statului de a transmite un mesaj de fermitate şi de a chema europenii la unitate.

„Cred că ceea ce este important, şi acesta este un efort care care trebuie făcut pe sectoare, este ca investiţiile care urmează să vină sau investiţiile anunţate în ultimele săptămâni să fie suspendate până când lucrurile sunt clarificate cu Statele Unite. Care ar fi mesajul dacă mari actori europeni ar investi miliarde de euro în economia americană, în momentul în care ei ne lovesc? Avem nevoie de solidaritate colectivă”, a transmis președintele Emmanuel Macron, potrivit Le Figaro.

Preşedintele francez a declarat că deocamdată nu este exclus niciun răspuns şi a sugerat utilizarea mecanismului anti-coerciţie, răspunsuri care vizează serviciile digitale şi analizarea mecanismelor de finanţare a economiei americane.

Macron a estimat că răspunsul la tarifele reciproce va fi „mai amplu” decât represaliile anterioare la tarifele americane pentru oţel şi aluminiu.

De asemenea, Macron a numit taxele vamale „un șoc pentru comerțul internațional” , și nu doar pentru Uniunea Europeană sau Franța .

Lista dezvăluită miercuri seara de Trump include teritorii franceze „de peste mări” precum Reunion şi Saint-Pierre şi Miquelon, vizate de „tarife exorbitante”, potrivit lui Emmanuel Macron.

Președintele Donald Trump a părut nepăsător la reacţia pieţei după anunţul său de miercuri privind tarifele reciproce. Acesta s-a declarat mai degrabă pozitiv, susținând că „pieţele vor exploda”.

„Cred că merge foarte bine. A fost o operaţie, ca atunci când un pacient este operat şi este un lucru mare. Am spus că acest lucru va fi exact aşa cum este ... Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător. Pieţele vor exploda. Acţiunile vor exploda. Ţara va exploda. Iar restul lumii vrea să vadă dacă există vreo modalitate de a face o înţelegere. Au profitat de noi timp de mulţi, mulţi ani. Timp de mulţi ani am fost de partea greşită a fileului şi vă spun ceva: cred că va fi incredibil”, le-a spus Trump reporterilor adunaţi pe peluza de sud a Casei Albe.