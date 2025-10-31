Ucraina va relua importurile de gaze din Grecia prin Ruta Transbalcanică în noiembrie

Ucraina va începe din nou importurile de gaze naturale din Grecia prin Ruta Transbalcanică în luna noiembrie, pentru a compensa pierderile de producție cauzate de intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, informează Reuters.

Potrivit firmei de consultanță ExPro, companiile DEPA Commercial (Grecia), DTEK D.Trading (Ucraina) și Axpo Trading (Elveția) au rezervat o capacitate zilnică de aproximativ 0,6 milioane de metri cubi pentru furnizarea de gaze către Ucraina. Conducta Transbalcanică nu a mai fost utilizată în septembrie și octombrie, funcționând anterior doar în lunile iulie-august.

Atacurile rusești din octombrie au redus producția internă de gaze a Ucrainei cu 55%, forțând Kievul să ia în calcul importul a încă 4 miliarde de metri cubi pentru a asigura încălzirea orașelor pe timpul iernii. În prezent, Ucraina importă aproximativ 24 milioane de metri cubi pe zi, inclusiv peste 10 milioane din Polonia, circa 10 milioane din Ungaria și peste 4 milioane din Slovacia.

Reluarea aprovizionării pe ruta transbalcanică a fost posibilă și datorită reducerilor tarifare aplicate de operatorii din România și Moldova.

Noaptea de 30 octombrie, Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra Ucrainei, vizând instalații energetice și zone rezidențiale din regiuni precum Zaporizhzhia, Dnipro, Kiev și vestul țării.