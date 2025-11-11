Trupele ucrainene contraatacă pe frontul din Pokrovsk. Sirski: „Este o zonă fortificată solidă”

Unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) lansează contraatacuri în orașul asediat Pokrovsk, iar asaltul rusesc va fi respins, s-a arătat încrezător luni șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, potrivit Kyiv Post.

„Pokrovsk este o zonă fortificată solidă. Într-adevăr, în câteva locuri rușii au reușit să treacă de bariere, dar comandamentul are cunoștință despre acele locuri”, se arată într-un comunicat publicat luni de Statul Major al Armatei Ucrainei. „Intensitatea atacurilor inamice a scăzut deocamdată, dar asta nu înseamnă că și-au schimbat planurile. Ucraina este pregătită pentru orice evoluție.”

Șeful armatei ucrainene, în comentarii separate publicate de ziarul New York Post, luni, a declarat că situația din sectorul defensiv Pokrovsk este tensionată, dar sub control.

Kremlinul a concentrat peste „150.000 de oameni”, inclusiv grupuri mecanizate și patru brigăzi de infanterie navală, pentru a străpunge apărarea ucraineană și a cuceri orașul estic, important din punct de vedere strategic, a spus el.

Maiorul Andri Kovalev, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, a declarat luni că armata ucraineană se află sub mare presiune în sectorul Pokrovsk, dar că victimele rusești sunt numeroase și că forțele Kievului își mențin pozițiile.

„Apărarea aglomerării Pokrovsk-Mirnohrad continuă. Situația este complexă și dinamică. Aici, inamicul folosește toate rezervele disponibile, în schimb, suferă pierderi uriașe”, a spus acesta. „Duminică, noi provizii de arme și muniții au fost livrate unităților care apără orașul. În plus, s-a efectuat rotația personalului și evacuarea răniților. În același timp, logistica și rotația unităților noastre în orașul Pokrovsk sunt fiabile.”

Atât purtătorii de cuvânt ai armatei ucrainene, cât și actualizările furnizate de unitățile angajate în Pokrovsk au declarat că infanteriștii ucraineni și ruși sunt angajați într-într-un joc lent, dar mortal, de-a v-ați ascunselea și de-a ambuscada în interiorul orașului în ruine, în timp ce drone bâzăie constant, pregătite să atace și să ucidă orice mișcă.

Propagandistul militar rus Boris Rojin, într-un articol publicat duminică despre luptele din Pokrovsk, a susținut că conducerea militară a Ucrainei a pierdut controlul asupra bătăliei și că forțele rusești câștigă susținut teren, dar, precum surselor ucrainene, a confirmat că luptele propriu-zise din oraș sunt purtate de grupuri mici de infanteriști.

„Zeci de mii de soldați ruși operează lângă Pokrovsk... Dar dacă privești prin camera unei drone, abia dacă vei observa vreun soldat. Luptele pentru oraș continuă, dar acesta nu este cuprins de flăcări, iar focul de mitralieră este extrem de rar. Ambele părți își mențin forțele principale la 10 kilometri de oraș. Dronele monitorizează toate drumurile de acces și doar cei mai temeri pot străpunge această barieră și să rămână viață... Sunt mai puțini soldați în oraș decât civili. Trei oameni ar putea lua cu asalt o stradă, iar cel mai interesant lucru este că vor lupta împotriva a trei soldați inamici”, a scris el într-o postare pe LiveJournal duminică.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), a confirmat, într-un raport publicat luni, rapoartele despre lupte de infanterie la scară mică, creșterea numărului de victime rusești și contraatacurile ucrainene. Bătălia de la Pokrovsk nu este încă decisă, iar noi atacuri rusești sunt probabile, se arată în analiza ISW.

„Situația din zona Pokrovsk-Mîrnohrad rămâne dificilă, pe măsură ce forțele ucrainene luptă pentru a menține controlul asupra pungii, iar forțele ruse continuă să avanseze în zonă. Se pare că forțele ucrainene au curățat recent Rodinske [la nord de Pokrovsk]... Forțele ucrainene contraatacă simultan în Pokrovsk și la periferia sa vestică pentru a preveni înaintarea ulterioară a Rusiei pe partea sudică a pungii. Avansul Rusiei în nordul și vestul Pokrovskului a încetinit în ultimele zile, probabil din cauza eforturilor continue ale Ucrainei de a contraataca [dar] forțele ruse continuă să avanseze în estul și sudul orașului”, se arată parțial în raportul ISW .

O nouă înregistrare video publicată duminică de Regimentul de Infanterie de Asalt 425, o formațiune de atac de elită confirmată săptămâna trecută de Zelenski ca fiind în acțiune la Pokrovsk, a arătat echipe de atac de doi și trei oameni curățând casele și clădirile avariate, cu drone bombardiere, drone de atac, mortare și artilerie în sprijin. Atacurile sunt „atente, planificate și precise”, se arată în mesaj.

Afirmațiile oficiale ucrainene privind apărarea eficientă și pierderile zdrobitoare suferite de Rusia sunt contestate de unele voci critice,

„Infiltrarea inamicului în Pokrovsk continuă, fiind detectat în aproape toate părțile orașului și ulterior eliminat. Rușii își aduc în mod activ echipajele de piloți, care sprijină infanteria și reprezintă, de asemenea, un obstacol semnificativ în calea avansării trupelor ucrainene și a stabilirii oricărei logistici în general. Simultan, inamicul încearcă să își aducă mortierele pentru a pune logistica sub un foc mai intens”, a scris deputata Mariana Bejula, o critică vehementă a lui Sîrski și a stilului său de comandă.