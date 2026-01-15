search
Video Trofee neobișnuite pe front: Ucrainenii au pus mâna pe caii de luptă folosiți de armata rusă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Militarii ucraineni au capturat cai folosiți de armata rusă pentru deplasarea trupelor pe linia frontului, după ce Moscova a rămas fără suficientă tehnică militară. Animalele au fost salvate și preluate de forțele ucrainene, marcând un caz fără precedent confirmat oficial. 

Ucrainenii capturează cai de luptă folosiți de armata rusă FOTO: Telegram/ Ucraina 365
Ucrainenii capturează cai de luptă folosiți de armata rusă FOTO: Telegram/ Ucraina 365

Armata rusă a început să folosească cai pentru transportul trupelor de asalt pe front, din cauza unei lipse acute de vehicule și blindate. Informația fusese semnalată anterior de Forțele Armate ale Ucrainei, iar acum au apărut și primele dovezi concrete, potrivit Dialog.ua, care citează Primul Regiment Independent de Asalt al armatei ucrainene.

Pe direcția Guliaipole, militarii ucraineni au capturat cai care fuseseră utilizați de unități rusești. Este primul caz documentat în care acest tip de „transport” al ocupanților ajunge efectiv în mâinile forțelor ucrainene. 

Informații despre deplasarea soldaților ruși călare au apărut încă din 2024. La acel moment, apărătorii ucraineni au raportat tentative ale trupelor ruse de a folosi cai pentru a se apropia de pozițiile ucrainene.

Sursa video: Telegram / Ucraina 365

Lipsa de tehnică și vulnerabilitatea pe câmpul de luptă

Potrivit armatei ucrainene, explicația este una simplă. Rusia pierde blindate și autovehicule într-un ritm atât de rapid, încât în atacurile de asalt sunt folosite tot mai des metode primitive și învechite de deplasare.

Militarii ucraineni subliniază însă că nici aceste soluții nu oferă protecție reală. Soldații ruși care atacă călare devin ținte ușoare pentru operatorii de drone.

Ideea folosirii cavaleriei nu a apărut întâmplător. Încă din luna septembrie, comandantul unei unități a armatei ruse a inițiat pregătirea unor grupuri speciale de cavalerie pentru atacuri pe front. La acel moment, propagandistul rus Semion Pegov scria deschis despre acest plan.

