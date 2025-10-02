search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Țara europeană unde strugurii sunt recoltați noaptea. Beneficiile aduse de această decizie

0
0
Publicat:

În timp ce mare parte din Portugalia doarme, la lumina lunii și a farurilor, muncitorii culeg cu grijă ciorchinii de struguri. Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură: păstrează prospețimea strugurilor și să protejeze de efectele adverse ale căldurii fructele și oamenii.

Struguri FOTO: Adevărul
Struguri FOTO: Adevărul

Se recoltează în regiunea Alentejo, numită uneori „Toscana Portugaliei” pentru podgoriile sale ondulate, livezile de măslini și pădurile care furnizează plută pentru vinuri. În această podgorie situată la aproximativ 90 de minute de mers cu mașina la est de Lisabona, noaptea răcoroasă de toamnă poartă mirosul fructelor coapte. Râsetele muncitorilor se amestecă cu foșnetul frunzelor, scrie Mediafax.

Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură, menită să păstreze prospețimea strugurilor și să-i protejeze de efectele adverse ale căldurii, luminii solare și oxidării din timpul zilei, scrie Associated Press. Pe măsură ce verile din Portugalia devin mai lungi, mai calde și mai imprevizibile – în parte din cauza schimbărilor climatice – această practică a devenit mai frecventă aici.

Începutul dificil dar beneficiile au ajutat

Bárbara Monteiro, coproprietară și manageră a podgoriei Herdade Da Fonte Santa, a spus că la început a avut dificultăți în a-și convinge culegătorii să lucreze noaptea, între miezul nopții și ora 8 dimineața. Au început să facă acest lucru în 2019.

„Astăzi, putem spune că ei preferă de fapt acest program, deoarece pot lucra adesea aproape o zi în plus, se pot bucura de zi și pot evita căldura extremă pe care o resimțim adesea aici”, a spus ea.

Recoltarea strugurilor în Spania, Italia și Portugalia are loc, în general, între sfârșitul lunii august și octombrie, cu variații în funcție de regiune, tipul de struguri și condițiile meteorologice.

Unele podgorii recoltează noaptea de ani de zile. În unele părți ale Italiei, altele fac acest lucru de mai bine de un deceniu. Podgoria El Coto de Rioja din renumita regiune La Rioja din Spania optează pentru recoltarea dimineața devreme, începând cu ora 5 sau 6 dimineața, potrivit lui César Fernández, directorul tehnic și vinificatorul podgoriei.

În regiunea Alentejo din Portugalia, temperaturile diurne, în special în luna august, pot ajunge la 40 de grade Celsius. Noaptea, acestea pot scădea cu până la 20 de grade Celsius sau mai mult.

Căldura intensă poate deveni o problemă pentru viticultură

Strugurii sunt în mod natural sensibili la schimbările de temperatură. Vremea mai caldă îi poate face să atingă maturitatea zahărului înainte de a dezvolta o aromă și o coacere complete, ceea ce duce la un nivel mai ridicat de alcool, dar la vinuri mai puțin complexe. Căldura intensă accelerează, de asemenea, pierderea acidității și poate declanșa fermentarea prematură, deoarece drojdiile sălbatice și bacteriile devin mai active.

Prin recoltarea pe timp de noapte, viticultorii pot păstra arome mai intense, care îmbunătățesc calitatea vinului produs.

„Schimbările climatice au influențat foarte mult recolta și procesul nostru și ne-am adaptat de-a lungul anilor”, a spus Monteiro.

Nici culegătorii nu sunt deranjați de temperaturile mai blânde

Șeful de echipă Vitor Lucas, în vârstă de 55 de ani, spune că preferă recoltarea pe timp de noapte, chiar dacă la începutul lunii august sunt câteva nopți calde.

În jurul orei 3 dimineața, muncitorii iau o scurtă pauză pentru a se odihni și a savura o masă cunoscută sub numele de „bucha”, care constă în brânză, măsline, chorizo, pâine și chiar puțin vin. Apoi se întorc pe câmp pentru încă patru ore înainte de a se îndrepta spre casă.

Recolta de struguri se încheie aici, de obicei, în septembrie sau octombrie. La sfârșitul sezonului, temperaturile s-au răcit semnificativ când șeful Lucas și aproape 10 alți muncitori lucrează pe câmp.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale
gandul.ro
image
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
mediafax.ro
image
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
De acum vine ce e mai rău! Vremea se schimbă iar radical, ninsorile se înteţesc. Anunţ de ultimă oră de la meteo
playtech.ro
image
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Alertă în București și Ilfov! Se anunță rafale de până la 85 km/h. Îndemnul autorităților: „Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime”
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Legea se aprobă! Tinerii cu vârste de până la 35 de ani sunt chemați în Armată
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Brigitte Macron a mers la Săptămâna Modei de la Paris, Profimedia (2) jpg
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe