Studenții la medicină din Belgia ar putea urma o pregătire obligatorie în medicina militară, potrivit guvernului țării

Guvernul belgian doreşte ca toţi studenţii la medicină din ţară să urmeze o pregătire obligatorie în medicina militară, ideal începând cu anul universitar 2026-2027.

„Cursurile de patologie în situaţii de criză vor deveni o parte obligatorie a pregătirii medicale”, se arată într-un memoriu intern al Ministerului Apărării, care urmăreşte consolidarea cooperării dintre sectorul militar şi cel civil, scrie Agerpres.

Decanul Facultăţii de Medicină din Anvers, Filip Lardon, a declarat că obiectivul este ca studenţii să dobândească cunoştinţele necesare pentru a face faţă traumelor grave de război, cum ar fi amputările.

„Intenţia nu este ca toţi medicii să ştie cum să opereze pe un câmp de luptă. Este vorba mai degrabă despre a ne asigura că profesioniştii din domeniul medical ştiu la ce să se aştepte şi cum să trateze victimele războiului care, după ce sunt stabilizate de medicii militari, sunt transferate în spitale belgiene”, a declarat presei profesorul Werner Jacobs, medic legist la Universitatea din Anvers şi colonel în Forţele Armate Belgiene.

Guvernul belgian a trimis recent o scrisoare tuturor tinerilor de 17 ani din ţară, invitându-i să se înscrie pentru serviciul militar voluntar.

Serviciul voluntar va începe în septembrie 2026, cu instruirea militară a 500 de bărbați și femei cu vârste între 18 și 25 de ani, care vor primi un salariu net de 2.000 de euro pe lună. Este însă prevăzută extinderea numărului de locuri la 1.000 în 2027, urmând ca cifra să crească treptat până la maximum 7.000.

Recruții vor avea sarcini de supraveghere în cadrul forțelor navale, aeriene și terestre.