Slovenii votează duminică soarta legii care ar legaliza sinuciderea asistată

Cetăţenii sloveni sunt chemaţi duminică la urne pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament, care prevede legalizarea sinuciderii asistate, va intra în vigoare sau va fi suspendată. Referendumul a fost convocat la iniţiativa unui grup de cetăţeni care au reuşit să strângă peste 40.000 de semnături, obiectivul fiind blocarea aplicării legii, pe care o critică, susţinuţi fiind de Biserica Catolică şi opoziţia conservatoare.

Mai multe state europene, printre care Elveţia şi Austria, permit deja persoanelor aflate în fază terminală a bolii să beneficieze de asistenţă medicală pentru a-şi pune capăt zilelor. Slovenia urma să se alăture acestora în această toamnă.

Legea adoptată după un prim referendum în 2024, când 55% dintre votanţi s-au pronunţat în favoarea sinuciderii asistate, prevede dreptul pacienţilor lucizi, incurabili şi a căror suferinţă sau stare de sănătate este insuportabilă, să solicite asistenţă medicală pentru a-şi pune capăt vieţii. Excepţie fac bolile mintale, iar legea nu autorizează eutanasia — moartea provocată de un îngrijitor la cererea bolnavului.

Prim-ministrul liberal Robert Golob a încurajat populaţia să susţină legea: „Fiecare dintre noi trebuie să poată decide singur cum şi cu ce demnitate ne vom pune capăt vieţii”, a declarat el miercuri, la votul anticipat de la Ljubljana. În contrast, Biserica Catolică a criticat legislaţia, catalogând-o ca fiind împotriva Evangheliei, a legii naturale şi a demnităţii umane.

Secţiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 şi 19:00, iar 1,7 milioane de cetăţeni sunt aşteptaţi să participe. Primele rezultate sunt estimate să fie disponibile în cursul serii. Întrebarea adresată alegătorilor este: „Susţineţi intrarea în vigoare a legii privind sfârşitul vieţii asistat, care a fost aprobată de Parlament la 24 iulie 2025?”

Pentru ca legea să fie suspendată, o majoritate de cel puţin 20% din electorat trebuie să voteze împotrivă. Aceasta nu ar elimina însă complet posibilitatea sinuciderii asistate în Slovenia: Parlamentul ar putea vota un nou proiect de lege după 12 luni.

Un sondaj realizat săptămâna aceasta de cotidianul Dnevnik, pe un eşantion de 700 de persoane, arată că 54,3% dintre votanţi susţin legalizarea asistenţei medicale la moarte, 30,6% se opun, iar 15% sunt indecişi.

În Europa, Olanda, Belgia şi Luxemburg autorizează eutanasia, în timp ce Franţa a aprobat la sfârşitul lunii mai, în prima lectură, un drept la ajutorul pentru a muri. Preşedintele Emmanuel Macron a evocat posibilitatea unui referendum în cazul unui blocaj parlamentar.