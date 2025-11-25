Șeful Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană al armatei SUA: Continuăm să sprijinim apărarea colectivă în cadrul NATO

Oficialii americani au reafirmat angajamentul SUA pentru securitatea Flancului Estic, răspunzând întrebărilor Kiev Post despre rotația trupelor, extinderea sistemului MEROPS și cooperarea NATO în apărarea antidrone.

→ Imaginea 1/2: Generalul Armatei SUA, Curtis King. Foto: 10thaamdc army mil

Militarii americani au transmis un mesaj clar despre angajamentele Statelor Unite pe Flancul Estic, în cadrul unui briefing tehnic organizat de Departamentul de Stat.

Jurnalistul Alex Raufoglu de la Kiev Post a întrebat cum se asigură Washingtonul că eventuale ajustări ale rotațiilor de trupe nu vor fi interpretate drept o diminuare a angajamentului față de descurajarea de pe Flancul Estic, precum și dacă programele de pregătire pentru sisteme antidrone, precum MEROPS, vor fi extinse rapid către alte state NATO cu riscuri aeriene similare.

Generalul american Curtis King, comandantul 10th Army Air and Missile Defense Command, a răspuns, punând accent pe faptul că Statele Unite fac parte dintr-o alianță defensivă solidă și că România este o componentă esențială a acesteia. King a spus că Washingtonul va continua să sprijine apărarea colectivă în cadrul NATO.

Generalul a confirmat și că există deja programe active prin care SUA lucrează cu mai multe state aliate pentru a extinde capabilitățile de detecție și lovire, inclusiv cu sisteme precum MEROPS, testate recent în Polonia.

Colonelul Christopher Hill, director în cadrul Global Tactical Edge Acquisition Directorate, a completat răspunsul oferit jurnalistului de la Kiev Post. Ofițerul a explicat că armata americană accelerează trecerea de la inovație la implementare practică. Exercițiile recente, inclusiv Flytrap 4.5 din Germania, au implicat nu doar trupe americane, ci și militari NATO.

Hill a precizat că avantajul la acest moment este datorat integrării timpurii a soldaților în evaluarea tehnică a acestor noi sisteme. Acest lucru permite identificarea rapidă a capabilităților ce pot fi extinse la unități mai mari și, ulterior, la aliații NATO. Oficialul american a amintit că la testele Flytrap au participat direct persoane din structurile americane cu acces la bugete mari pentru programe de apărare, ceea ce face posibilă o tranziție rapidă de la testare la achiziție.

Colonelul a menționat și cooperarea tot mai strânsă cu Task Force X, o inițiativă condusă de Marea Britanie, creată pentru a standardiza și accelera implementarea sistemelor antidrone în întreaga alianță.