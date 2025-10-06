search
Secretul ascuns al Giulgiului din Torino. Noi detalii ar putea indica momentul Învierii lui Iisus, susține un cercetător

0
0
Publicat:

Misterul uneia dintre cele mai venerate relicve ale creștinătății – Giulgiul din Torino – pare să se adâncească odată cu o nouă ipoteză venită din partea unui chirurg stomatolog, care afirmă că a identificat contururi de dinți umani pe faimoasa țesătură.

Giulgiul din Torino/FOTO:X
Giulgiul din Torino/FOTO:X

Dr. John Sotosanti, chirurg stomatolog, spune că, analizând în detaliu imaginea imprimată pe Giulgiu — pânza despre care tradiția creștină afirmă că a acoperit trupul lui Iisus Hristos după răstignire — a observat ceea ce par a fi urmele dinților inferiori ai unei persoane.

Rezultatele cercetării sale, care nu au fost încă supuse procesului de evaluare științifică, au fost publicate recent și relatate de Daily Mail.

Potrivit specialistului, se pot distinge marginile incizale ale dinților frontali inferiori, în timp ce cei superiori nu ar fi vizibili, probabil din cauza acoperirii lor de către buze și mustață.

Dr. Sotosanti explică faptul că, imediat după moarte, corpul uman trece printr-o etapă numită relaxare primară, în care mușchii — inclusiv cei ai maxilarului — se destind complet, ceea ce poate face ca gura să se deschidă ușor, expunând dinții.

El consideră descoperirea sa „remarcabilă” și susține că imaginea imprimată pe Giulgiu ar fi putut fi produsă de un impuls energetic intens, eliberat în momentul Învierii.

„Acest val de energie ar fi fost suficient de puternic pentru a fixa pe țesătură cele mai fine detalii anatomice”, afirmă cercetătorul.

Alți oameni de știință sunt sceptici

Ipoteza sa se bazează pe teoria conform căreia o formă de radiație emanată din trupul lui Iisus ar fi putut crea imaginea pe pânză — inclusiv contururile dinților. Totuși, alți oameni de știință rămân sceptici.

Dr. Kelly Kearse, imunolog care a studiat pe larg Giulgiul din Torino, susține că interpretarea imaginilor este extrem de subiectivă. „Zonele luminoase pot fi rezultatul variațiilor naturale ale țesăturii, nu neapărat ale unor trăsături anatomice”, a declarat aceasta.

Sotosanti face însă trimitere la mai multe studii anterioare care susțin existența unor urme dentare pe Giulgiu. Printre ele, fotografiile realizate în 1982 de fizicianul Giles Carter, care a sugerat că imaginea ar fi fost creată printr-un fenomen asemănător radiației X, provenit din interiorul corpului.

De asemenea, cercetători de la Universitatea Duke ar fi obținut rezultate similare, folosind tehnici de suprapunere a imaginilor polarizate, care ar fi scos la iveală contururile a până la 20 de dinți superiori și inferiori.

Dr. Sotosanti afirmă că expertiza sa în anatomia cavității bucale i-a permis să identifice aceste detalii cu acuratețe, adăugând că „dinții apar mai luminoși decât oasele maxilarului”, ceea ce ar confirma fidelitatea cu care imaginea a fost imprimată.

Giulgiul din Torino a fost obiectul a peste 170 de studii științifice publicate în ultimele decenii. În timp ce unii cercetători susțin autenticitatea sa, alții o consideră o capodoperă medievală realizată între secolele XIII și XIV.

Un studiu recent a mers chiar mai departe, sugerând că imaginea nu ar reprezenta deloc chipul lui Iisus Hristos.

