Sarkozy, întâmpinat cu urale de deținuți. Fostul președinte francez a depus deja cerere de eliberare din închisoare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost întâmpinat cu urale la sosirea la închisoarea La Santé din Paris, marţi dimineaţa, în jurul orei locale 9:30 (10:30, ora României). Sarkozy a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocaţii săi, Christophe Ingrain.

„O, bine ai venit, Sarkozy!”, „Aici e Sarkozy!”, strigau deţinuţii din celule, potrivit AFP.

Însoţit de soţia sa, Carla, Nicolas Sarkozy şi-a părăsit marţi dimineaţa domiciliul salutând mulţimea care se strânsese în faţa porţilor. S-a urcat apoi în maşina care s-a îndreptat spre arondismentul 14 din Paris, unde se află închisoarea La Santé. „Nicolas, te iubim!”, au scandat susţinătorii prezenţi, potrivit news.ro.

La mai puţin de treizeci de minute, a ajuns la închisoarea La Santé pentru prima sa zi de detenţie. O mare de jurnalişti erau adunaţi în faţa zidurilor închisorii. Presa străină era de asemenea prezentă în număr mare. Zeci de poliţişti au fost mobilizaţi şi au blocat majoritatea străzilor din jurul închisorii, spre nemulţumirea celor care trebuiau să ajungă la muncă.

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ţine capul sus, inclusiv la porţile închisorii”, declarase Sarkozy pentru ziarul La Tribune Dimanche, înainte de încarcerare.

Într-un text difuzat marţi dimineaţă pe contul său X, fostul preşedinte a denunţat din nou „un scandal judiciar” şi „un calvar” pe care spune că îl îndură „de mai bine de zece ani”. Nicolas Sarkozy asigură că „nu cere niciun avantaj, nicio favoare” şi spune că nu se plânge: „Vocea mea se aude”.

El afirmă că înfruntă această încercare „cu forţa de neclintit” care îl caracterizează: „Nu un fost preşedinte al Republicii este închis în această dimineaţă, ci un om nevinovat”, a scris Sarkozy, înainte de a încheia într-o notă gravă: „Simt o durere profundă pentru Franţa, care este umilită de expresia unei răzbunări care a dus ura la un nivel fără precedent. Nu am nicio îndoială. Adevărul va triumfa. Dar preţul pe care va trebui să-l plătim va fi zdrobitor”, transmite fostul preşedinte.

Fostul președinte francez a depus o cerere de eliberare

Încarcerarea lui Sarkozy este o „ruşine”, a afirmat avocatul.

Justiţia va avea la dispoziţie două luni pentru a decide asupra cererii fostului şef de stat, deşi termenul ar urma să fie mai scurt. „Orice s-ar întâmpla”, vor fi „trei săptămâni, o lună de detenţie”, a menţionat Ingrain pe postul de radio Europe 1.

În aşteptarea posibilei sale eliberări, Nicolas Sarkozy se va confrunta cu singurătatea.

Regimul de izolare sub care va fi plasat prevede o plimbare pe zi, singur, într-o curte mică de câţiva metri pătraţi. Va avea acces, conform unui program, la una dintre cele trei mici săli de sport din penitenciar sau la încăperea care serveşte drept bibliotecă.

Cum va fi viața în închisoare

Sebastien Cauwel, care conduce sistemul penitenciar al ţării, inclusiv închisoarea La Santé, a declarat că fostul preşedinte va fi ţinut în izolare, din motive de siguranţă. „Va avea acces la curtea pentru exerciţii, singur, de două ori pe zi, va avea acces la o sală de activităși şi va fi singur în celulă”, a declarat Cauwel pentru RTL Radio.

Condiţiile sunt similare cu cele din restul închisorii: celulele măsoară între 9 şi 12 metri pătraţi şi, în urma renovărilor, au duşuri private.

Sarkozy va avea acces la televizor - contra unei taxe lunare de 14 euro - şi la un telefon fix, dar nu şi la unul mobil.

Avocatul lui Sarkozy, Jean-Michel Darrois, a declarat pentru postul de radio Franceinfo că Sarkozy s-a pregătit pentru închisoare aducând cu el pulovere şi dopuri pentru urechi. „A pregătit câteva bagaje în care a pus câteva pulovere, deoarece închisorile pot fi reci, şi dopuri pentru urechi, deoarece ar putea fi mult zgomot”, a spus Darrois.

Pe 25 septembrie, tribunalul penal din Paris l-a condamnat pe fostul preşedinte francez de dreapta la cinci ani de închisoare. El a fost găsit vinovat de faptul că, în deplină cunoştinţă de cauză, a permis colaboratorilor Claude Guéant şi Brice Hortefeux să se întâlnească la Tripoli cu un demnitar al regimului lui Muammar Gaddafi pentru a discuta despre finanţarea secretă a campaniei sale prezidenţiale din 2007

El a fost achitat de acuzaţia de a fi primit sau utilizat personal fondurile.

Fostul preşedinte a atacat în apel decizia, dar natura sentinţei sale îl obligă să meargă la închisoare în timpul procesului.

Decizia de a-l închide pe fostul preşedinte a stârnit indignarea aliaţilor politici ai lui Sarkozy şi a extremei drepte.

Franța a înăsprit pedepsele pentru sancțiunile economice

Cu toate acestea, hotărârea reflectă o schimbare în abordarea Franţei faţă de infracţiunile economice, în urma reformelor introduse de guvernul socialist anterior.

În anii 1990 şi 2000, mulţi politicieni condamnaţi au evitat complet închisoarea. Pentru a contracara percepţia de impunitate, judecătorii francezi emit din ce în ce mai des ordine de „execuţie provizorie” – care impun începerea imediată a executării pedepselor, chiar şi în cazul în care apelurile sunt în curs – au declarat experţi juridici şi politicieni pentru Reuters.

Lui Marine Le Pen, şefa extremei drepte, i-a fost interzis să candideze la funcţii publice în temeiul aceleiaşi dispoziţii de „executare provizorie”, în aşteptarea unui apel la începutul anului viitor.

Potrivit unui sondaj Elabe realizat pe 1 octombrie pentru BFM TV, 58% dintre francezi consideră că verdictul a fost imparţial, iar 61% susţin decizia de a-l trimite pe Sarkozy la închisoare fără a mai aştepta apelul.

Preşedintele Emmanuel Macron, care avea relaţii cordiale cu Sarkozy şi cu soţia sa, Carla Bruni, a confirmat luni că s-a întâlnit cu Sarkozy înainte de încarcerarea acestuia.