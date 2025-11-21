Salvatorii ucraineni lucrează cu mâinile goale pentru a salva 16 persoane blocate sub dărâmături după atacul rusesc asupra Ternopil

Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a treia zi, 16 persoane fiind încă dispărute în urma atacului rusesc cu rachete, au transmis vineri oficialii locali.

„Peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, munca de căutare se poate realiza doar manual din pricina pagubelor grave și a fisurării structurilor”, a declarat președintele Volodimir Zelenski .

Rusia a efectuat un atac nocturn la scară largă asupra mai multor regiuni ucrainene pe 19 noiembrie. Cele mai afectate au fost regiunile din vestul Ucrainei - Ternopil, Hmelnițki, Ivano-Frankivsk și Liov - situate la peste 500 de kilometri de linia frontului și de granița cu Rusia.

În urma atacului Rusiei asupra unui bloc de apartamente din Ternopil, cel puțin 28 de persoane au fost ucise, inclusiv trei copii, și alte alte 94, au fost rănite, printre care 18 copii, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Două blocuri cu nouă etaje au fost lovite în urma atacului. În cazul unuia dintre ele, au fost avariate mai multe etaje, potrivit ministrului de Interne, Igor Klimenko .

Acesta a descris pagubele pe care le-a văzut la fața locului. „Am mers printre pereți arși - a fost o senzație oribilă”, a spus el. „În fiecare apartament - o viață întreagă pe care Rusia a distrus-o într-o clipă.”

Locuitorii au încercat să sară de la ferestrele etajelor superioare pentru a se salva din incendiul produs de racheta care a lovit clădirea, a spus oficialul.

Forțele Aeriene Ucrainene au confirmat ulterior că forțele ruse au efectuat atacul folosind rachete Kh-101 lansate de pe aeronave situate în regiunile Vologda și Astrahan.

Autoritățile locale au desemnat perioada 19-21 noiembrie drept zile de doliu.

„Având în vedere tragedia, toate evenimentele de divertisment din Ternopil au fost anulate, iar clădirile guvernamentale își vor coborî steagurile în bernă”, se arată în comunicat.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) din regiunea Ternopil a clasificat atacul drept crimă de război.

Autoritățile de anchetă au deschis un dosar penal în temeiul articolului 438 din Codul penal al Ucrainei (crime de război constând în ucideri deliberate).