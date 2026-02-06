Regina Maxima, în uniformă militară și cu pistolul în mână: se pregătește să devină rezervist la 54 de ani

Regina Maxima a Țărilor de Jos, soția regelui Willem-Alexander, a început oficial pregătirea pentru a deveni rezervist în armata terestră olandeză, a anunțat Casa Regală. Imagini cu regina în timpul exercițiilor militare au fost făcute publice de Ministerul Apărării de la Amsterdam.

„Deoarece securitatea Olandei nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles, Máxima a decis să devină rezervistă”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat citat de Euronews.

Casa Regală a adăugat că regina, „la fel ca mulți alții, dorește să contribuie la această securitate”.

Maxima, în vârstă de 54 de ani și născută în Argentina, urmează exemplul fiicei sale, prințesa moștenitoare Amalia. Tânăra a finalizat luna trecută instrucția militară de bază ca rezervistă voluntară în armata olandeză.

Ministerul Apărării a precizat că pregătirea reginei va include toate componentele militare practice și teoretice necesare pentru a deveni rezervist, precum rezistența fizică, autoapărarea, tirul, citirea hărților și noțiuni de drept militar.

Fotografiile publicate Ministerul Apărării o arată pe regină în timpul mai multor exerciții. Într-una dintre imagini, Maxima țintește cu pistolul. În alta, ea se agață de o frânghie în fața unui perete de escaladă. O altă fotografie o arată îmbrăcată într-o salopetă verde și ochelari de schi negri, sărind într-o piscină.

După finalizarea instruirii, regina va primi gradul de locotenent-colonel și va fi desfășurată „oriunde va fi nevoie”. De regulă, rezerviștii sunt trimiși în misiuni pe teritoriul Țărilor de Jos, dar pot participa și la operațiuni externe, pe bază voluntară.

Prevăzută să fie investită la sfârșitul acestei luni, noua coaliție guvernamentală olandeză a anunțat planuri de creștere a efectivelor militare ale țării de la aproximativ 80.000 la 122.000 de soldați, pe fondul turbulențelor geopolitice și al războiului Rusiei în Ucraina.