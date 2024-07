Reacția lui Volodimir Zelenski după semnarea acordului de securitate cu România: „Sunt recunoscător pentru fiecare expresie de solidaritate”

După încheierea acordului de securitate cu România, Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat joi, 11 iulie, pe rețeaua de socializare X recunoștința „pentru fiecare expresie de solidaritate cu țara și poporul său”.

„Împreună cu preşedintele României, Klaus Iohannis, la Washington, am semnat un acord de securitate între cele două ţări. Am stabilit puncte specifice de cooperare pentru consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre. Ucraina va primi din partea României sistemul Patriot şi sprijin pentru industria noastră de apărare. În plus, România, împreună cu partenerii noştri, va sprijini centrul de pregătire F-16 pentru piloţii ucraineni. Sunt recunoscător pentru fiecare expresie de solidaritate cu ţara şi poporul nostru”, a transmis liderul de la Kiev pe X.

De asemenea, și șeful statului a făcut o postare pe X, anunțând că „împreună cu preşedintele Zelenski am semnat astăzi (n.red. joi, 11 iulie), la Washington, un acord bilateral privind cooperarea în domeniul securităţii".

„Ne alăturăm altor aliaţi şi parteneri, respectând angajamentul pe care ni l-am luat prin declaraţia #G7 de la Vilnius", a mai transmis președintele Klaus Iohannis.

„România a fost un susţinător puternic al Ucrainei şi vom continua cu fermitate pe această cale, astfel încât Ucraina să se poată apăra, să câştige acest război, să obţină o pace justă şi să se îndrepte spre redresare, stabilitate economică şi rezilienţă, precum şi spre integrarea în UE şi NATO, în beneficiul tuturor cetăţenilor săi”, a mai transmis Iohannis pe platforma X.

În total, Ucraina a semnat deja 23 de acorduri bilaterale de securitate: cu Regatul Unit, Germania, Franţa, Danemarca, Canada, Italia, Ţările de Jos, Finlanda, Letonia, Spania, Belgia, Portugalia, Suedia, Islanda, Norvegia, Japonia, SUA, UE, Estonia, Lituania, Polonia, Luxemburg şi România.