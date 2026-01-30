Rămășițele unei rachete chinezești se apropie de Europa. Care sunt țările din zona de risc

Resturi ale rachetei chinezești Zhuque-3 (ZQ-3), lansată pe 3 decembrie 2025 de la Centrul de Lansare Jiuquan, se apropie de reintrarea în atmosferă, iar autoritățile monitorizează îndeaproape situația.

Agenția de Supraveghere și Urmărire Spațială (EU SST) a actualizat traiectoria rachetei chinezești Zhuque-3 (ZQ-3), a doua treaptă a unui vehicul de lansare care ar fi putut transporta o încărcătură dummy. Obiectul urmează să reintre în atmosferă și să se fragmenteze.

Conform ultimelor estimări, zonele europene cu potențial risc sunt Scoția, peninsula Iutlanda (împărțită între Germania și Danemarca) și nord-estul Poloniei, în apropierea graniței cu Lituania, în zona cunoscută ca coridorul Suwalki.

Agenția spațială poloneză a declarat joi că fragmente din rachetă sunt așteptate să „trecă peste o mare parte a Europei, inclusiv Polonia”.

România nu se află în zona de risc, însă Marea Britanie monitorizează cu atenție posibilitatea ca fragmentele să treacă peste spațiul său aerian, deși oficialii britanici au precizat că șansele unui impact sunt extrem de mici, scrie telegraph.

Reintrarea rachetei este estimată pentru 30 ianuarie 2026.

Racheta are o lungime de 12-13 metri și o masă estimată de 11 tone. Lansarea sa inaugurală a avut loc pe 3 decembrie 2025, de la Centrul de Lansare Jiuquan din China. Booster-ul reutilizabil nu a reușit să aterizeze în siguranță și a explodat la sol. Obiectul se află de atunci într-o traiectorie necontrolată.

Autoritățile europene și britanice subliniază că majoritatea fragmentelor se vor dezintegra în atmosferă sau vor cădea în zone nepopulate sau în mare, astfel încât riscul pentru populație rămâne extrem de scăzut.

Deși oficialii susțin că este extrem de puțin probabil ca fragmentele să lovească Marea Britanie, operatorii de telefonie mobilă au fost rugați să verifice funcționarea sistemului de alertă de urgență, pentru a putea trimite notificări în caz de impact.