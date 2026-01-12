search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Marea Britanie anunță detalii despre proiectul unei rachete balistice pentru Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Marea Britanie va dezvolta o nouă rachetă balistică tactică care – odată ce va fi operațională (probabil nu mai devreme de finele anului curent) – le-ar reda planificatorilor ucraineni abilitatea de a lovi ținte bine apărate din adâncul Rusiei cu ajutorul unor muniții puternice, ghidate cu precizie (PGM), potrivit declarațiilor oficiale ale Regatului Unit, relatează Kyiv Post.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Într-un comunicat publicat duminică de Ministerul Apărării din Marea Britanie (MOD), guvernul britanic a lansat o competiție pentru dezvoltarea de rachete balistice lansate de la sol cu ​​o rază de acțiune de peste 500 de kilometri, capabile să opereze pe un câmp de luptă periculos, cu interferențe electromagnetice puternice.

Racheta, al cărei preț maxim este de 800.000 de lire sterline (1,34 milioane de dolari) pe unitate, ar putea transporta un focos exploziv convențional de 200 kg pe o distanță de „mai mult” de 500 km și ar putea fi lansată de pe o platformă staționară sau de pe un vehicul, se arată în comunicat.

Luke Pollard, deputat și ministru pentru pregătirea apărării și industrie, a declarat, într-un comentariu pentru Ministerul Apărării, că trei echipe dedicate vor primi un contract de 9 milioane de lire sterline (12,01 milioane de dolari) pentru a proiecta, dezvolta și livra primele trei rachete în termen de 12 luni în vederea testării. Producția inițială va fi de zece rachete pe lună, se arată în comunicatul Ministerului Apărării .

Racheta „Nightfall” este proiectată pentru a fi utilizată de Forțele Armate Ucrainene (AFU) și, odată ce va intra în serviciu, este de așteptat să îngăduie  „forțelor ucrainene să lovească ținte militare cheie înainte ca forțele ruse să poată răspunde”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării.

Racheta Nightfall ar rezista într-un mediu de luptă saturat de război electronic și va fi proiectată pentru o extindere rapidă la o producție de volum, „în special în Regatul Unit”, dar posibil și în alte locații; și „este menită să vină în sprijinul Ucrainei, Nightfall va fi, totodată o sursă de informații pentru viitoarele proiecte privind armele de atac cu rază lungă de acțiune ale Forțelor Armate ale Regatului Unit”, se arată în comunicat.

„O Europă sigură are nevoie de o Ucraină puternică. Aceste noi rachete britanice cu rază lungă de acțiune vor menține Ucraina în luptă și îi vor oferi [liderului rus Vladimir] Putin un nou motiv de îngrijorare. În 2026, vom continua să fim alături de Ucraina. Furnizându-le echipamente pentru a o menține în luptă astăzi, în timp ce lucrăm pentru a asigura pacea mâine”, a declarat Pollard.

Guvernul britanic a făcut publice în august 2025  planuri de a dezvolta o nouă rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune pentru a fi utilizată în Ucraina; în decembrie 2025 Ministerul Apărării a publicat cerințele detaliate ale licitației pentru dezvoltarea acestui model de rachetă.

Ministerul Apărării a anunțat că dorește să achiziționeze o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune (SRBM), lansată de la sol, care zboară pe o traiectorie balistică, cu o oarecare „manevrabilitate de bază” pentru faza terminală și rezistență ridicată la bruiaj.

Termenul limită pentru primirea propunerilor este 9 februarie 2026, iar contractul/contractele de dezvoltare „urmează să fie atribuite” în martie 2026, a declarat Ministerul Apărării.

Rachetele vor ajuta Ucraina să riposteze mai puternic atacurilor agresive ale Rusiei

De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din februarie 2022, Rusia a folosit propriile rachete balistice pentru a ataca în principal orașele ucrainene și infrastructura civilă.

Folosind rachete Tochka-U din epoca sovietică, propria rachetă Hrim-2/Sapsan și rachete ATACMS fabricate în SUA, AFU a lansat rachete balistice în principal asupra aerodromurilor și aeronavelor militare rusești, a navelor de război ancorate în port sau sediilor armatei ruse.

Probabil cea mai bine documentată serie de atacuri cu rachete balistice ucrainene din timpul războiului a avut loc între 17 și 28 aprilie 2024. Un val inițial de rachete ATACMS  a distrus patru lansatoare, trei radare tactice, un punct de comandă, precum și vehicule de sprijin utilizate de sistemul rusesc de apărare aeriană S-400, în nordul peninsulei Crimeea, ocupată de Rusia. Kremlinul a promovat S-400 ca fiind cel mai bun sistem de apărare aeriană din lume, special conceput pentru a intercepta rachetele balistice.

Atacurile ulterioare cu ATACMS ale Ucrainei au fost intensificate, iar rachetele de croazieră au distrus sau avariat între două și zece aeronave ale Forțelor Aeriene Ruse parcate pe aerodromurile din Crimeea, un radar regional de supraveghere aeriană Murom-M,  depozite de combustibil pentru avioane și au ucis sau rănit personalul de întreținere, conform declarațiilor agenției de informații militare ucrainene.

Analiști independenți și imaginile obținute prin satelit au confirmat pagube mari aduse mijloacelor de apărare aeriană și instalațiilor terestre rusești, precum și dovezi parțiale ale distrugerii mai multor aeronave.

Producția internă ucraineană de rachete balistice este limitată din cauza atacurilor sistematice rusești asupra fabricilor de rachete și a instalațiilor de producție de combustibil pentru motoare de rachete, precum și a atacurilor cu drone de rază lungă de acțiune asupra producției aerospațiale ucrainene.

Declarația britanică nu a făcut referire directă la restricțiile impuse de SUA asupra AFU sau a rezervei aproape epuizate de ATACMS a AFU, ci s-a limitat la a spune: „NIGHTFAL este menit să ofere Ucrainei o opțiune puternică și rentabilă de atac la distanță, cu controale minime la exporturile străine”.

În timpul unei vizite, vineri, la Kiev, în comentarii pentru reporterii locali, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că sprijinul Londrei pentru Ucraina este menit să contracareze agresiunea Rusiei

„Putin vorbește despre pace, dar își intensifică acțiunile și atacurile”, a spus Healey. „Nu vom tolera asta, motiv pentru care suntem hotărâți să punem arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor în timp ce aceștia ripostează.”

În alte remarci, Healey a declarat că producția de drone interceptoare britanice Octopus va începe în ianuarie, pentru a sprijini apărarea aeriană a Ucrainei împotriva atacurilor cu rachete și drone rusești. Sistemul este finanțat în parte de pachetul de sprijin pentru apărarea aeriană în valoare de 600 de milioane de lire sterline (808 milioane de dolari), alocat pentru Ucraina în 2026.

