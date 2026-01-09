Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească orașul. Jumătate din clădiri au rămas fără încălzire în urma atacului rusesc

Jumătate din blocurile de apartamente din Kiev, aproape 6.000, sunt în prezent fără încălzire, după ce infrastructura critică din capitală a fost avariată într-un atac rusesc de mare amploare.

„Lucrătorii municipali au conectat facilitățile sociale – în special spitalele și maternitățile – la centralele termice mobile. Și, împreună cu lucrătorii din domeniul energiei, lucrează pentru a readuce alimentarea cu energie electrică și termică în casele locuitorilor din Kiev”, a declarat Vladimir Klitschko, primarul Kievului, scrie Pravda.

El a adăugat că atacul combinat asupra Kievului din noaptea de 8 spre 9 ianuarie a fost cel mai dureros pentru infrastructura critică a capitalei.

„Serviciile municipale funcționează în condiții de urgență. Și, din păcate, se prognozează condiții meteorologice dificile în zilele următoare.”

„De asemenea, fac apel la locuitorii capitalei care au posibilitatea de a părăsi temporar orașul și de a merge acolo unde există surse alternative de energie și căldură să facă acest lucru”, a conchis Klitschko.

Ucraina a fost zguduită în noaptea de joi spre vineri, 8/9 ianuarie, de un nou atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra mai multor regiuni ale țării, capitala Kiev fiind principala țintă. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au provocat cel puțin patru morți și 24 de răniți doar în Kiev, în timp ce întreg teritoriul național a fost plasat sub alertă de rachete.

În urma atacurilor, alimentarea cu apă și electricitate a fost întreruptă temporar în mai multe zone ale Kievului, a anunțat primarul capitalei, Vitali Klitschko. Echipele de intervenție și serviciile de urgență au lucrat pe tot parcursul nopții pentru a stinge incendiile, a evacua locatarii și a restabili serviciile de bază,