Moartea Reginei Elisabeta a II-a în presa din Marea Britanie: V-ați făcut datoria, doamnă!

Prima pagină a ediţiilor de vineri ale principalelor publicaţii britanice exprimă durerea pentru moartea Reginei Elisabeta a II-a şi recunoştinţa pentru cei 70 de ani de domnie, transmite EFE, citată de Agerpres.

"Iubita noastră regină a murit", scrie cu litere de-o şchioapă tabloidul Daily Express, cuvinte care însoţesc un portret în alb-negru al suveranei.

Aceeaşi fotografie apare şi pe prima pagină a The Times, care optează pentru un titlu sobru - "Moartea reginei" - şi subliniază că "lumea o plânge pe iubita suverană". "Inimile noastre sunt distruse", titrează Daily Mail, în timp ce The Sun îşi ia rămas bun de la suverană cu titlul "Mama naţiunii".

Doar două cuvinte: Thank You!

The Mirror a tipărit doar două cuvinte pe prima pagină - "Thank You" (Vă mulţumim) - care însoţesc un portret al reginei care ocupă întreaga pagină, iar The Daily Telegraph citează o frază faimoasă atribuită chiar reginei, decedată joi la vârsta de 96 de ani, la castelul Barmoral din Scoţia: "Durerea este preţul pe care îl plătim pentru iubire".

"V-aţi făcut datoria, doamnă", titrează tabloidul Daily Star, alături de una dintre cele mai faimoase fotografii, care înfăţişează o tânără Elisabeta a II-a în ziua încoronării sale, în 1953.

Aceeaşi imagine ilustrează şi prima pagină a ziarului The Guardian, care constată evenimentul istoric pe care îl reprezintă decesul reginei cu enunţul "Regina Elisabeta a II-a (1926-2022)", acelaşi pe care l-a ales şi Financial Times.

Regina a murit la 96 de ani

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, înconjurată de familie, la Castelul Balmoral din Scoția, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. După moartea Reginei, Charles, prinţ de Wales, a devenit regele Marii Britanii.

”Regina a murit în pace la Balmoral, în această după-amiază. Regele şi Regina consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară şi se vor întoarce la Londra mâine”, a precizat Palatul Buckingham într-un comunicat.

Sicriul reginei Elisabeta a II-a urmează să fie expus pe un catafalc de onoare pentru ca publicul britanic să îi aducă un ultim omagiu. În timpul ceremoniei oficiale, sicriul închis este expus în vastul şi medievalul Westminster Hall din Palatul Westminster din Londra.