Ploile de toamnă afectează apărarea antiaeriană a Kievului: „Dronele Shahed zboară pe orice vreme”

Apărarea aeriană ucraineană este pusă în pericol de vremea de toamnă, întrucât ploaia și norii maschează dronele rusești de tip Shahed, relatează Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent, după un atac al Rusiei, că eficacitatea apărării aeriene a Ucrainei a scăzut cu „20-30%”, ca urmare a cerului înnorat, potrivit Reuters.

Din această cauză, tot mai multe drone rusești reușesc să treacă de apărare – lovind orașe ucrainene și ucigând sau rănind civili.

Soldații din grupurile aeriene mobile ucrainene confirmă faptul că vremea rea ​​reprezintă o provocare. Multe unități folosesc tehnologie antiaeriană rudimentară, precum mitralierele Browning montate pe camionete, și depind condiții favorabile pentru a identifica eficient țintele.

„O lunetă pe ploaie și zăpadă poate bate doar până la 100-200 de metri”, spune Oleksi, coordonatorul grupurile mobile de apărare aeriană din regiunea Kiev. Or, în mod normal, vizibilitatea este de aproximativ 2.000 de metri. „Din această cauză (vremea) poate avea un impact substanțial asupra situației.”

Cum se apără Ucraina de dronele rusești

Sistemele sol-aer precum cele sovietice S-300 și obuzierul autopropulsat german Gepard, sunt utilizate pe scară largă pentru apărarea aeriană, însă Ucraina este nevoită să economisească munițiile acestora de care dispune în stocuri limitate, care sunt în scădere. Asta e valabil cu atât mai mult pentru bateriile Patriot, furnizate de SUA, care sunt produse în cantitate mică.

Alte soluții locale, mai puțin cunoscute, includ o nouă generație de drone interceptoare. Una dintre cele mai importante dintre acestea este „Sting ”, o dronă FPV proiectată special pentru a vâna și neutraliza dronele Shahed.

Financial Times a relatat că Sting a reușit să doboare aproximativ 600 de rachete Shahed și variantele lor rusești până la începutul lunii octombrie.

„Dacă nu vezi nimic, nici nu poți doborî nimic”, a spus Veaceslav, unul dintre fondatorii companiei de drone Wild Hornets. „Pe toate dronele există o cameră optică pentru control vizual, atât pe dronele terestre, cât și pe cele din aer.”

„Din păcate, dronele Shahed zboară pe orice vreme”, a adăugat Oleksi.

O posibilă soluție în condiții de vreme rea

Problema afectează chiar și camerele termice, care au devenit o specialitate a industriei ucrainene de drone și care au fost gândite pentru a face posibile bombardamentele nocturne asupra pozițiilor rusești, dar și în scopuri de apărare, putând contribui la localizarea dronelor rusești.

„Condițiile meteorologice nefavorabile -nori joși, ploaie, zăpadă și ceață- interferează cu detectarea vizuală a țintelor chiar și atunci când sunt utilizate camere de termoviziune”, a explicat expertul ucrainean în aviație Anatolii Khrapchynskyi pentru Kyiv Independent. „De aceea insist pe necesitatea implementării unei acoperiri radar de înaltă calitate la altitudine joasă.”

Oleksi este de acord că acoperirea radar este cea mai bună soluție, dar și aici problema sunt costurile. Sistemele radar precum RADA ieMHR-urile israeliene au un cost de milion de dolari, a estimat el, și chiar variantele ucrainene ajung la 120.000 de dolari.

Există multe varietăți de drone de tip Shahed, unele dispun de propriile sisteme de ghidare vizuală, dar în mare parte urmează coordonate prestabilite.

Viaceslav e de părere că rachetele sol-aer reprezintă cea mai bună soluție la impasul actual, dar și acestea au costuri ridicate comparativ cu cele ale muniției necesare pentru mitraliere.