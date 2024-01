Parașutiștii ucraineni au folosit o dronă Mavic pentru a extrage un prizonier de război din mâinile rușilor VIDEO

Parașutiștii ucraineni au reușit să utilizeze o dronă Mavic pentru a extrage un prizonier de război ucrainean din captivitatea rusă.

Potrivit informațiilor disponibile, furnizate de The New Voice of Ucraine, operațiunea spectaculoasă a avut loc recent și a implicat folosirea unei drone de către forțele ucrainene pentru a ajunge într-o zonă deținută de inamici și pentru a recupera un prizonier de război ucrainean.

Detaliile exacte ale acestei operațiuni rămân clasificate, dar se pare că parașutiștii ucraineni au reușit să planifice și să execute extragerea cu succes a prizonierului de război, folosind tehnologia avansată a dronelor.

"Operatorul nostru de dronă (sub numele de apel 'Kevin') a atras atenția prizonierului prin clipirea luminilor pe drona Mavic. Bărbatul de la sol a înțeles repede situația, realizând că drona nu este rusească, și a început să o urmărească. În timp ce îl scoateam pe camaradul nostru, a apărut brusc un 'orc' (nume dat soldaților ruși - n. red.) supraviețuitor. Rusul nu a văzut drona noastră și, având încă o grenadă asupra sa, a început să facă semne cu mâinile către soldatul ucrainean să se întoarcă," a relatat un parașutist ucrainean.

"Atunci, 'Kevin' a aruncat o grenadă și l-a ucis. După aceea, el ('Kevin' - n.red.) a continuat pur și simplu să-și extragă camaradul," au declarat parașutiștii.