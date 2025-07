Olandezii raționalizează electricitatea: infrastructura energetică a Europei dă semne de blocaj

Într-o mișcare care anunță posibile turbulențe în întreaga Uniune Europeană, Olanda a început să raționalizeze accesul la electricitate pentru companii și instituții publice, pe fondul unei rețele de distribuție care nu mai poate ține pasul cu ritmul rapid al electrificării economiei.

Zeci de mii de firme, spitale, școli și locuințe așteaptă, în prezent, să fie conectate la rețea, în timp ce operatorii avertizează că în unele regiuni primele noi racordări vor putea fi realizate abia peste un deceniu.

Criza a fost recunoscută public de autoritățile de la Haga și este deja văzută de experți drept un avertisment timpuriu pentru alte state membre ale UE care au pornit pe același drum al decarbonizării accelerate, fără să fi dimensionat corespunzător infrastructura.

Potrivit Netbeheer Nederland, asociația operatorilor de rețea olandezi, peste 11.900 de companii sunt pe lista de așteptare pentru conectarea la rețeaua electrică. Lor li se adaugă clădiri esențiale precum spitale, unități de pompieri și mii de locuințe nou construite. În ciuda investițiilor în stații de transformare și cabluri noi, estimările oficiale indică faptul că anumite regiuni ale țării nu vor putea absorbi noi consumatori decât după 2035.

Olanda a fost printre primele țări europene care au trecut rapid la electrificarea unor sectoare economice-cheie, mai ales după închiderea, în 2023, a câmpului gazier de la Groningen, unul dintre cele mai mari din Europa. Peste 2,6 milioane de locuințe sunt acum dotate cu panouri fotovoltaice, iar companiile au accelerat ieșirea din dependența de gaz în urma crizei energetice declanșate de războiul din Ucraina.

Însă tranziția a fost mai rapidă decât infrastructura. Operatorul național al rețelei, Tennet, estimează că pentru a asigura capacitatea necesară va fi nevoie de investiții în valoare de 200 de miliarde de euro până în 2040. O parte ar putea veni din vânzarea rețelei germane operate de Tennet, evaluată la aproximativ 20 de miliarde de euro, dar restul va trebui suportat, în final, de consumatori.

Costurile deja se resimt: prețurile energiei în Olanda sunt printre cele mai mari din Europa de Vest, cu tarife lunare cu peste 30 de euro pe megawat-oră mai ridicate decât cele din Franța. Tennet estimează că tarifele vor crește anual cu 4,3 – 4,7% până în 2034.

Pentru a degreva rețeaua, autoritățile au început să încheie contracte cu consumatorii casnici și industriali care acceptă să folosească electricitate în afara orelor de vârf sau chiar să oprească temporar consumul în anumite intervale. De la 1 aprilie, marile companii pot fi deconectate complet de la rețea în orele de vârf, în schimbul unor tarife mai mici.

La nivel național, guvernul a lansat o campanie de conștientizare privind „utilizarea mai responsabilă a energiei”, cerând populației să evite încărcarea mașinilor și bicicletelor electrice între orele 16:00 și 21:00.

Regiunile riscă să piardă investiții

Însă liderii locali se tem că investițiile vor ocoli regiunile afectate de lipsa de capacitate. „Totul trece pe electric și infrastructura trebuie să crească masiv peste tot”, a declarat Jeroen Dijsselbloem, primarul din Eindhoven și fost președinte al Eurogrupului. Zona Brainport din sudul Olandei, un hub tehnologic de 750.000 de locuitori care găzduiește companii precum ASML – producătorul celor mai avansate echipamente pentru fabricarea de cipuri – a pierdut deja investiții, avertizează edilul.

Conform datelor Tennet, până în 2027 nu va fi disponibilă nicio capacitate suplimentară semnificativă pentru această regiune. Ar fi nevoie de peste 100 de stații medii de transformare și circa 4.000 de stații mici, într-un timp în care operatorii spun că le lipsesc peste 28.000 de tehnicieni calificați pentru montajul echipamentelor.

În lipsa conectării la rețea, firme precum Thermo Fisher investesc în baterii de stocare și panouri solare pentru a-și menține activitatea.

„Colaborăm cu autoritățile pentru o soluție pe termen lung privind capacitatea rețelei”, a transmis Steve Reyntjens, responsabilul local al companiei.

Un avertisment pentru Europa întreagă

Specialiștii atrag atenția că ceea ce se întâmplă în Olanda nu este o excepție. „Belgia are probleme. Regatul Unit are probleme. Germania are probleme serioase, pentru că tot vântul e în nord, iar cererea e în sud”, a spus Eefje van Gorp, purtătoare de cuvânt a Tennet.

Uniunea Europeană pregătește legislație pentru a accelera procesul de autorizare a proiectelor energetice, dar analiștii avertizează că efectele vor fi lente. „Să construiești o rețea durează cinci-șase ani. Nu există soluții miraculoase”, a conchis Zsuzsanna Pató, expertă în politici energetice la ONG-ul RAP, cu sediul la Bruxelles.