O mașină în care se afla comandantul parașutiștilor ruși a sărit în aer. Generalul ar fi rămas invalid

O mașină în care se afla generalul rus Ruslan Evdokimov, comandantul Diviziei 98 Aeropurtate a armatei de ocupație ruse, a sărit în aer. Incidentul a avut loc săptămâna trecută în regiunea Herson.

Mașina în care se afla generalul a lovit un dispozitiv exploziv improvizat sau o mină. Evdokimov a supraviețuit, dar, conform informațiilor preliminare, a suferit răni la extremitățile inferioare.

„Pe scurt, Divizia 98 Aeropurtată s-a trezit temporar fără galantul său comandant. Iar comandantul, cel mai probabil, a rămas fără membrele inferioare”, scrie observatorul politico-militar ucrainean Alexander Kovalenko, anunță Dialog.

Kovalenko subliniază, de asemenea, că este puțin probabil ca generalul Evdokimov să se fi aflat la volan pe linia de atac când a dat peste mină, motiv pentru care explozia mașinii sale ridică mai multe întrebări decât răspunsuri.

Observatorul își amintește că, înainte de invazia Ucrainei, generalul menționat anterior a dobândit notorietate pentru conducerea masacrelor în masă din Siria.

Recent, Evdokimov și unitățile Diviziei 98 Aeropurtate pe care le conducea au fost transferate de urgență din regiunea Herson în regiunea Zaporojie din cauza epuizării Diviziei 104 Aeropurtate a ocupanților, care a suferit pierderi grele.