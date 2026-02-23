Articol publicitar

123Credit.ro accelerează în 2025: peste 205 milioane euro credite intermediate, +70% creștere anuală și o rețea digitalizată care schimbă regulile în brokeraj

Piața intermedierii de credite din România traversează o etapă de maturizare accelerată, în care tehnologia devine diferențiatorul real între jucători. În acest context, 2025 marchează pentru 123Credit.ro un an de consolidare și scalare: compania a intermediat credite în valoare de peste 205 milioane de euro, în creștere cu 70% față de 2024, finanțând peste 4.000 de clienți, persoane fizice și juridice.

2025 advert jpg

Evoluția validează un model de business construit pe o premisă clară: digitalizarea nu înlocuiește brokerul, ci îl face mai eficient și mai relevant pentru client.

Creștere de 10 ori în trei ani. Tehnologia ca accelerator

În ultimii trei ani, 123Credit.ro a crescut de zece ori, mizând pe integrarea tehnologică a proceselor de analiză, verificare și ofertare.

Platforma a continuat în 2025 dezvoltările dedicate rețelei naționale de brokeri, automatizând etape esențiale din fluxul de creditare:

●       verificarea în timp real a istoricului în Biroul de Credit;

●       validarea veniturilor prin interogări ANAF;

●       generarea de oferte certe de finanțare în mai puțin de 10 minute.

Rezultatul? Reducerea drastică a timpilor de evaluare și ofertare și eliminarea birocrației administrative din activitatea brokerilor. Practic, timpul câștigat este redirecționat către consultanță și structurarea optimă a soluțiilor pentru clienți.

„Nu livrăm băncilor leaduri. Construim o punte reală între finanțatorul potrivit și nevoile concrete ale clientului: clarificăm obiectivele și profilul financiar într-o discuție profesionistă, le validăm printr-o analiză susținută de tehnologie și ghidăm clientul către banca pe care o preferă, cu șanse maxime de aprobare și un proces fluent. Atunci când potrivirea este realizată corect, aprobarea devine predictibilă, iar finanțarea se desfășoară fără blocaje inutile.”, este mesajul care sintetizează direcția strategică a companiei.

Liberalizarea geografică a intermedierii

Un alt efect direct al digitalizării este eliminarea limitelor geografice. Soluțiile tehnice implementate permit brokerilor din rețeaua 123Credit să ofere consultanță și intermediere oriunde pe teritoriul României, indiferent de orașul în care se află biroul fizic.

Această flexibilitate deschide accesul la finanțare pentru clienți din zone unde tradițional oferta de consultanță specializată era limitată și creează oportunități suplimentare pentru experții în creditare care aleg să se alăture rețelei.

Rețeaua 123Credit este formată din brokeri cu o experiență medie de peste 10 ani în domeniul financiar-bancar, nivelul de expertiză acoperind atat finanțările ipotecare și de nevoi personale pentru consumatori, dar și leasing și finanțare a companiilor, iar combinația dintre expertiza umană și infrastructura digitală devine principalul avantaj competitiv.

Confirmarea trendului: clientul începe online

Din perspectiva comportamentului consumatorului, 2025 confirmă o tendință clară: procesul de informare începe online, iar decizia finală este susținută de consultanță specializată.

Datele platformei arată:

●       peste 17.500 de aplicări online realizate de clienți persoane fizice și juridice;

●       o creștere de 12% a numărului de sesiuni, până la peste 537.000;

„În 2025, 16% dintre utilizatorii platformei au revenit pentru informare și documentare suplimentară pe 123Credit.ro, față de 12% în 2024 – un indicator solid al relevanței conținutului și al maturizării comportamentului digital al utilizatorilor.”

Creșterea ratei de revenire validează faptul că platforma devine o sursă principală de informare despre credite și piața bancară. Clienții caută informații clare, explicate „pe limba lor”, vor libertate de alegere și control asupra procesului, iar ulterior aleg să se conecteze cu un expert care să le medieze relația cu finanțatorii.

Modelul hibrid – digital la început, uman în etapa de decizie – pare să fie formula câștigătoare.

Partener pentru bănci și societăți de leasing

Pentru instituțiile financiare, valoarea adăugată a modelului 123Credit constă în calitatea fluxului de clienți. Prin integrarea tehnologiilor de verificare și pre-calificare, compania replică o parte din procesele interne ale finanțatorilor, reducând timpii de analiză și crescând rata de conversie.

Într-o piață competitivă, unde eficiența operațională este esențială, un intermediar care livrează clienți deja verificați și structurați corect devine un partener strategic, nu doar un canal de distribuție.

2025: validarea unui nou standard în brokeraj

Rezultatele din 2025 arată că intermedierea de credite din România intră într-o nouă etapă, în care sinergia dintre tehnologie și expertiza umană face diferența.

Potrivit lui Sebastian Piu, Co-fondator și Managing Partner 123Credit.ro, rezultatele din acest an reprezintă mai mult decât o creștere procentuală:

„Creșterea de 70% din 2025 nu este un accident de piață, ci rezultatul unui model scalabil construit pe tehnologie și competență umană reală. Am investit constant în automatizare pentru a reduce timpul de analiză și pentru a oferi clienților oferte certe, nu estimări. În același timp, am construit o rețea de experți care înțeleg în profunzime produsele bancare și nevoile reale ale clienților. Credem că viitorul brokerajului de credite este unul hibrid: digital la nivel de proces, uman la nivel de decizie și responsabilitate.”

Cu peste 205 milioane de euro credite intermediate, o creștere anuală de 70% și o comunitate digitală în expansiune, 123Credit.ro își consolidează poziția ca unul dintre actorii care modelează viitorul brokerajului de credite în România.

Într-o piață în care informația este accesibilă, dar decizia rămâne complexă, combinația dintre platformă digitală performantă și expertiză financiară solidă pare să fie noul standard.

