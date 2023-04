Mărturia dramatică a unei românce după explozia blocului de la Marsilia: „Unii răniți, alții țipau. A fost teroare“

Explozia din această dimineață a unui bloc din Marsilia a transformat imobilul într-un morman de moloz. O româncă a fost martora tragediei.

„Cu o oră în urmă ajunsesem acasă, am fost în vizită la soacră, am mâncat, am lăsat fata la ea peste weekend, am venit doar cu băiatul acasă. Soțul lucra de noapte. Stând în pat la 12,45, dintr-o dată s-a zguduit tot blocul. Camera mea e pe o stradă paralelă și s- a scuturat foarte tare. Am auzit o bubuitură enormă. Bebelușul dormea. Am mers pe cealaltă parte a străzii să văd ce s-a întâmplat. Lumea era panicată, ieșită din blocuri, unii răniți, alții țipau. A fost teroare”, a povestit Alina Lopez, citată de Digi24.

Potrivit acesteia, intregul imobil era praf și pulbere: „O dărâmătură, dar nu erau bucăți din bloc, era pulbere, praf, un morman de pietre și praf, nu mai era nimic din blocul ăla. Blocurile sunt lipite unul de celălalt, câte 6 blocuri lipite unul de altul, peste noapte s-au dărâmat încă 2. Noi nu mai avem acces de azi-noapte. Toate geamurile de la blocurile lipite au explodat. La noi, la ușa de la intrare în bloc, s-a spart geamul de la intrare, erau cioburi”.

Femeia a mai spus că a stat peste noapte la fratele ei, într-o locuință aflată în apropierea blocului care a explodat:„Am trecut peste noapte foarte panicată, încă sunt sub șoc. Am luat copilul din plapumă, câinele, 2 pamperși și am plecat”, povestește ea.

Prăbuşirea unei clădiri cu patru etaje din centrul Marsiliei, al doilea oraş ca mărime din Franţa, s-a soldat cu rănirea gravă a cel puţin cinci persoane şi trebuie să fim pregătiţi pentru mai multe victime, a avertizat primarul oraşului, Benoît Payan, potrivit AFP.

Prăbușirea clădirii din orașul portuar din sudul Franței a avut loc în jurul orei 00:40 (22:40 GMT).

Străzile din jurul clădirii prăbușite au fost izolate și sufocate de praf. Pompierii au putut fi văzuți încercând să își croiască drum printre rămășițele clădirii.

„Încercăm să accelerăm operațiunile de căutare și salvare pentru că timpul este esențial”, dar câinii de căutare nu pot ține pasul cu căldura, a declarat comandantul pompierilor din Marsilia, Lionel Mathieu.

Rămâne neclar câți rezidenți se aflau în clădirea prăbușită, au precizat autoritățile.