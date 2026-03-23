Lovitură politică la Paris: stânga preia din nou capitala Franței, iar candidata de dreapta este învinsă categoric în alegerile pentru primărie

Parisul rămâne sub controlul stângii, Emmanuel Grégoire obținând victoria în fața candidatei de dreapta, într-un scrutin tranșant care confirmă continuitatea politică a capitalei franceze.

Socialistul Emmanuel Grégoire a câștigat alegerile pentru Primăria Parisului, învingând-o pe candidata de dreapta Rachida Dati, într-un scrutin local în care formațiunea de extremă dreapta Rassemblement National (RN) nu a reușit să obțină victorii în marile orașe vizate.

Potrivit rezultatelor, Grégoire a obținut aproximativ 52% din voturi, reușind să păstreze capitala franceză în mâinile stângii, după un sfert de secol de administrație progresistă. Victoria sa a fost obținută în contextul unei alianțe între socialiști și ecologiști.

„Astăzi, Parisul a decis să rămână la istoria sa. Trăiască Franța, trăiască Parisul! Avem multe de făcut și vom începe”, a declarat noul primar, care a subliniat continuitatea politicilor pro-mediu și pro-mobilitate alternativă în capitală, potrivit The Guardian.

Grégoire a transmis și un mesaj social puternic: „Mă gândesc la cei mai vulnerabili oameni, la cei care vor dormi pe străzi în această noapte… la toți cei mai fragili care au nevoie de stânga.”

În discursurile sale din campanie, acesta a avertizat asupra unei posibile orientări a capitalei spre dreapta, afirmând că Rachida Dati ar putea transforma Parisul într-un „laborator trumpist al alianței dintre dreapta și extrema dreaptă”.

După anunțarea rezultatelor, Grégoire a susținut că Parisul va rămâne un bastion împotriva acestor curente: „Parisul va fi inima rezistenței împotriva acestei alianțe a dreptei”.

Și în alte orașe importante, stânga a reușit să se mențină. La Marsilia, primarul Benoît Payan a fost reales în fruntea unei coaliții de stânga, reușind să blocheze avansul RN. Acesta a vorbit despre un vot simbolic: „Marsilia a transmis un mesaj de pace și unitate… o victorie pentru cei care refuză vocile ce promovează divizarea”.

În paralel, fostul prim-ministru Édouard Philippe a fost reales primar al orașului Le Havre, consolidându-și poziția în perspectiva unei eventuale candidaturi la alegerile prezidențiale din 2027. El a obținut peste 47% din voturi și este considerat unul dintre principalii actori ai dreptei moderate.

„Există motive de speranță atunci când oamenii de bună-credință se unesc și resping extremele”, a declarat Philippe, într-un mesaj cu tentă electorală.