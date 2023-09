LIVE TEXT | Război în Ucraina. Câmpurile dense de mine, principalul factor al întârzierii contraofensivei ucrainiene. Au loc „alegeri” în Ucraina ocupată

Forțele ucrainene au petrecut mai mult timp pentru curățarea minelor decât se așteptau la începutul contraofensivei, iar focul consistent de artilerie și aviația rusă a forțat infanteria ucrainenă să efectueze deminări doar noaptea.

UPDATE 09.05 Moscova susţine că a distrus patru ambarcţiuni militare rapide ale Ucrainei în Marea Neagră

Moscova a transmis luni că a distrus patru ambarcaţiuni militare rapide cu soldaţi ucraineni la bord în Marea Neagră.

În noaptea de duminică spre luni, "în partea de nord-vest a Mării Negre, (...) aviaţia navală a Flotei de la Marea Neagră a distrus patru bărci militare rapide 'Willard Sea Force' fabricate în SUA (care transportau) grupuri de debarcare ale Forţelor Armate ale Ucrainei", a precizat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Conform ministerului, ambarcaţiunile ucrainene se îndreptau spre Capul Tarhankut, în vestul peninsulei anexate Crimeea, scrie Agerpres. Detalii aici

UPDATE 09.02 Redevine armata obligatorie în Europa? Războiul din Ucraina forțează tot mai multe guverne să ia în calcul recrutarea civililor

Invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022 a forțat Europa să își reevalueze strategiile de apărare, reaprinzând dezbaterile privind avantajele și dezavantajele recrutării obligatorii ca mijloc de consolidare a securității. În timp ce unele țări europene precum Lituania și Danemarca au prelungit deja sau iau în considerare reluarea serviciului militar obligatoriu, altele pun la îndoială eficiența și implicațiile etice ale acestuia.

Experiența soldaților ruși, crucială în războiul din Ucraina

Experiența recruților ruși în timpul conflictului din Ucraina ridică îngrijorări cu privire la motivație și eficiență. Un fost mercenar Wagner a dezvăluit că una dintre principalele sale atribuții a fost aceea de a împiedica tinerii recruți ruși reticenți să fugă de pe câmpul de luptă.

Această diferență dintre recruții civili și soldații profesioniști experimentați a fost recunoscută recent de tineri soldați ucraineni care luptă acum în segmentul nordic al frontului din Ucraina. Aceștia au declarat că se simt „demoralizați și inadecvați”, spunând că instruirea lor la o bază NATO din Germania a durat doar trei săptămâni. Detalii aici

UPDATE 08.59 Un atac rusesc cu drone a provocat daune extinse în zona portului Ismail, potrivit guvernatorului regiunii Odesa

Un atac cu drone al Rusiei la primele ore ale dimineţii de luni asupra portului fluvial Ismail din regiunea ucraineană Odesa a produs daune extinse infrastructurii, resturi ale dronelor dând foc mai multor clădiri, a anunţat guvernatorul regiunii, Oleh Kiper. Detalii aici

UPDATE 08.56 Ce este „Compania Aleasă”, gruparea de veterani americani care luptă acum în Ucraina

Un grup de soldați străini, în special americani, conduși de un veteran din Irak și Afganistan, a devenit tot mai vizibil în luptele grele de pe frontul războiului din Ucraina. Gruparea s-ar fi rupt din Legiunea Internațională de voluntari și acționează acum independent.

Ryan O'Leary, care se descrie ca fiind comandantul „Companiei Alese/ Companiei Chosen” și veteran din Irak și Afganistan, a postat recent pe rețelele de socializare: „Chosen caută veterani ucraineni care vorbesc limba engleză și sunt pregătiți să se alăture unei unități de asalt tactic. Dacă aveți rude, prieteni sau chiar dvs. vorbiți engleza și doriți să livrați bătălia rușilor zi și noapte, contactați-ne, cereți un transfer astăzi”.

Conform informațiilor neconfirmate independent, „Compania Aleasă” ar fi o formațiune separată de Legiunea Internațională. Aceasta din urmă a fost înființată în primele luni ale războiului din Ucraina, în urma unui apel al președintelui Vladimir Zelenski pentru ca voluntari din toate națiunile să se alăture luptei împotriva invaziei lui Putin în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 08.53 Rusia a anunţat doborârea unor drone ucrainene în apropiere de Crimeea şi în regiunea Kursk

Rusia a anunţat că a doborât luni o dronă ucraineană în largul Peninsulei Crimeea, precum şi o a doua în regiunea Kursk, la graniţa cu Ucraina.

Luni, în jurul orei 01:00 (duminică în jurul orei 22:00 GMT),"vehicule aeriene fără pilot ucrainene au fost distruse în aer deasupra Mării Negre, în apropierea Peninsulei Crimeea şi deasupra teritoriului regiunii Kursk de către sistemele de apărare aeriană în funcţiune", a comunicat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Atacurile cu drone împotriva teritoriului rus şi a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova în 2014, s-au înmulţit în ultimele săptămâni. Detalii aici

UPDATE 08.50 Atac cu dronă în oraşul Kurceatov din vestul Rusiei, aproape de centrala nucleară

O clădire nerezidenţială din oraşul Kurceatov, în vestul Rusiei, a luat foc duminică în urma unui atac al unei drone ucrainene, dar nu au existat victime, a declarat guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit.

Presupusul atac cu dronă din partea Ucrainei urmează altuia asupra aceluiaşi oraş, pe 1 septembrie, despre care oficialii ruşi au spus că a deteriorat faţada unei clădiri, scrie Agerpres. Detalii aici

UPDATE 08.48 Volodimir Zelenski şi Emmanuel Macron au discutat despre funcţionarea coridorului maritim pentru exportul de cereale

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că a discutat cu omologul său francez Emmanuel Macron despre modalităţi de a asigura funcţionarea coridorului instituit de Kiev în Marea Neagră, care să permită siguranţa navigaţiei, după retragerea Moscovei din acordul privind exportul de cereale, informează AFP. Detalii aici

UPDATE 08.45 Cum a murit diplomația Rusiei

În anii care au precedat invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, diplomații și-au pierdut autoritatea, rolul lor s-a redus la un ecou al retoricii agresive a Kremlinului.

Secția BBC în limba rusă i-a întrebat pe foști diplomați, precum și pe foști oficiali de la Kremlin și Casei Albă, cum a eșuat diplomația rusă.

În octombrie 2021, subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland, a mers la o întâlnire la Ministerul rus de externe, la Moscova. Omul din fața ei era ministrul adjunct de externe al Rusiei Serghei Riabkov, pe care Nuland îl cunoștea de zeci de ani și cu care se înțelegea mereu. Detalii aici

UPDATE 08.40 Zelenski a decis să-l înlăture pe Reznikov din funcția de ministru al apărării

Președintele Ucrainei l-a propus în locul său pe șeful Fondului Proprietății de Stat al țării, Rustem Umerov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a decis să-l înlăture pe Oleksi Reznikov din funcția de ministru al Apărării și a propus înlocuirea sa cu Rustem Umerov.

„Am decis să-l înlocuiesc pe ministrul Apărării al Ucrainei”, a spus Zelensky într-un mesaj video pe canalul Telegram. „Cred că ministerul are nevoie de noi abordări și alte formate de interacțiune atât cu armata, cât și cu societatea în ansamblu. Acum Rustem Umerov ar trebui să conducă ministerul. Rada Supremă a Ucrainei îl cunoaște bine pe această persoană, iar domnul Umerov nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mă aștept ca Parlamentul să susțină această candidatura." Detalii aici

UPDATE 07.10 Aeronave ale aviației navale a Flotei Mării Negre au distrus patru ambarcațiuni militare de fabricație SUA cu parașutiști ucraineni, care au încercat să debarce în Crimeea, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

Potrivit acestuia, ambarcațiunile militare de mare viteză, Willard Sea Force, au fost distruse luni, 4 septembrie, noaptea în partea de nord-vest a Mării Negre. Navele cu parașutiști ai Forțelor Armate ale Ucrainei la bord au urmat direcția Capului Tarkhankut. Anterior, ministerul a raportat despre instituirea de către Flota Mării Negre a monitorizării constante a situației prin toate tipurile de recunoaștere în Marea Neagră.

Drept urmare, în perioada 29-30 august, aviația navală rusă a zădărnicit încercarea de a debarca un detașament al Forțelor Armate ale Ucrainei pe coasta Crimeei pentru a comite acte teroriste.

UPDATE 06.45 Ofițerii militari ucraineni au oferit comentarii deosebit de sincere și directe cu privire la perspectivele unor noi progrese ucrainene în vestul regiunii Zaporijia și au indicat că seria de poziții defensive ruse pregătite imediat înainte și mai la sud de avansul ucrainean ar putea fi mai puțin provocatoare pentru forțele ucrainene.

Comandantul grupului de forțe Tavriisk ucrainean, generalul de brigadă Oleksandr Tarnavskyi, care conduce gruparea ucraineană din sudul Ucrainei, a discutat despre contraofensiva Ucrainei într-un interviu pentru The Guardian pe 2 septembrie. Tarnavskyi a declarat că forțele ucrainene au depășit decisiv „prima linie de apărare” a forțelor ruse și că se așteaptă la câștiguri mai rapide pe măsură ce forțele ucrainene presează o „a doua linie” de apărare mai slabă.

Forțele ucrainene au avansat până la următoarea serie de poziții defensive rusești pregătite în anumite zone din zona Robotyne din vestul Oblastului Zaporijia, deși multe surse rusești afirmă că aceste poziții sunt primul, nu al doilea, strat defensiv într-o apărare rusă cu mai multe eșalonări în sudul Ucrainei. Oficialii ucraineni și bloggerii ruși folosesc o terminologie diferită pentru a descrie aceleași poziții. Sursele rusești caracterizează prima serie de poziții pe care forțele ucrainene le-au cucerit anterior ca o linie înaintată, fără a-i oferi un număr de ordine.

UPDATE 06.28 Tarnavskyi a declarat că forțele ruse și-au dedicat 60% din timpul și resursele pentru construirea seriei de poziții defensive pe care forțele ucrainene le-au depășit acum și doar 20% fiecare celor două straturi defensive ulterioare mai la sud.

Această serie depășită de poziții defensive rusești constă într-un sistem de tranșee rusești interconectate, păzite de șanțuri antitanc și câmpuri de mine dense, iar raportarea lui Tarnavskyi susține observația anterioară a ISW că forțele ruse ar putea să nu fi extins pregătirile la fel de dificile în serii ulterioare de straturi defensive, în special în ceea ce privește densitatea câmpurilor minate.

Pozițiile defensive ale Rusiei nu sunt uniforme ca forță pe linia frontului în vestul Oblastului Zaporijia, iar descrierea lui Tarnavskyi a pozițiilor defensive rusești mai slabe se poate referi doar la zona imediată Robotyne. Tarnavskyi a comentat, de asemenea, ponderea eforturilor ucrainene în altă parte din sudul Ucrainei și a sugerat că avansul ucrainean în vestul Oblastului Zaporijia este o prioritate operațională.

UPDATE 06.13 Oficialii militari ucraineni au remarcat în special că forțele ucrainene în avans pot opera mai liber în zonele cu câmpuri minate rusești mai rare.

Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe Tavriisk ucrainean Oleksandr Ștupun a declarat pe 3 septembrie că, zonele minate din apropierea următoarei serii de poziții defensive rusești sunt mai puțin dense decât stratul defensiv inițial prin care au avansat deja forțele ucrainene. Ștupun și Tarnavskyi au declarat ambii că forțele ucrainene desfășoară mai multe vehicule în aceste zone și manevrează mai multe echipamente și trupe către următorul strat defensiv rusesc, dar au recunoscut că zonele minate vor reprezenta în continuare o amenințare semnificativă.

Tarnavskyi a afirmat că forțele ucrainene au petrecut mai mult timp pentru curățarea minelor decât se așteptau la începutul contraofensivei și că focul consistent de artilerie și aviație rusă a forțat infanteria ucrainenă să efectueze deminări doar noaptea. Ștupun a adăugat că zonele puternic minate au forțat ca operațiunile ucrainene de breșă să se facă pe căi înguste - intenția exactă a câmpurilor de mine în conformitate cu doctrina defensivă rusă. Forțele ucrainene ar putea fi acum mai bine poziționate pentru a manevra mai liber în spatele tactic al stratului defensiv rusesc spart.

Descrierea de către Tarnavskyi a câmpurilor minate rusești se poate referi doar la zona imediată Robotyne, iar forțele ucrainene pot întâlni câmpuri de mine foarte dense în anumite secțiuni ale unor serii ulterioare de poziții defensive rusești. Deși forțele ucrainene se confruntă cu siguranță cu lupte grele în continuare, Tarnavskyi a caracterizat forțele ucrainene ca depășind cu succes cele mai dificile apărări rusești.

UPDATE 05.36 Oficialii militari ucraineni au remarcat că puterea următoarei serii de poziții defensive rusești în jurul Robotyne va depinde probabil de componența forțelor ruse din zonă.

Tarnavskyi a declarat că forțele ucrainene din zona Robotyne distrug unitățile ruse care oferă acoperire forțelor ruse în retragere și că forțele ruse operează în „petice” defensive, probabil referindu-se la punctele întărite, mai degrabă decât la o linie defensivă continuă. Consilierul prezidențial ucrainean Oleksandr Rodyansky a declarat că următoarele linii de apărare ale Rusiei nu sunt la fel de bine protejate.

Ștupun a menționat, de asemenea, că forțele ruse desfășoară rezerve de calitate necunoscută pentru a se apăra în zonă. Ștupun se referă probabil la redistribuirea laterală a elementelor slăbite anterior ale Diviziilor 7 Aeropurtate de Gardă și 76 Aeropurtate de Gardă (VDV) în zona Robotyne din altă parte a teatrului de război. Tarnavskyi a declarat că forțele ruse desfășoară rezerve atât din Ucraina, cât și din Rusia, probabil făcând referire la declarația șefului principal al informațiilor militare ucrainene (GUR) Kyrylo Budanov, din 1 septembrie, potrivit căreia armata rusă a desfășurat elemente ale unei „armate de rezervă” nou creată (a 25-a Arme Întrunite) pentru a permite forțelor ruse să facă în continuare redistribuiri laterale pentru a consolida apărarea în sudul Ucrainei.

Tarnavskyi a remarcat că forțele ruse vor rămâne fără cei mai buni soldați ai lor, mai devreme sau mai târziu, dând forțelor ucrainene un impuls pentru a ataca mai des. Tarnavskyi a recunoscut că forțele ucrainene își pierd și ele elementele „cele mai puternice și mai bune” și, prin urmare, trebuie să se concentreze asupra anumitor zone ale frontului.

UPDATE 05.13 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă și au avansat în apropiere de Bakhmut și în vestul Oblast Zaporijia pe 3 septembrie.

Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive în direcția Melitopol (vestul Regiunii Zaporijia). Imaginile geolocalizate publicate pe 2 și 3 septembrie indică faptul că forțele ucrainene controlează sudul Klișchiivka. Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe Tavriisk ucrainean Oleksandr Ștupun a declarat că forțele ucrainene au obținut succese nespecificate în direcția Verbove (la 18 km sud-est de Orikhiv).

UPDATE 04.49 Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu drone împotriva infrastructurii portuare ucrainene din regiunea Odesa pe 3 septembrie.

Surse militare ucrainene au raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 22 din cele 25 de drone Shahed pe care forțele ruse le-au lansat din regiunea Krasnodar și Crimeea. Majoritatea bloggerilor ruși au susținut că dronele rusești au lovit infrastructura portuară ucraineană din Reni, regiunea Odesa.

Mai multe surse ruse, inclusiv Ministerul rus al Apărării (MOD), au susținut că atacurile ruse au vizat în primul rând instalațiile militare ucrainene de depozitare a combustibilului din apropierea portului. Surse ruse au susținut că dronele rusești Shahed au lovit și infrastructura portuară din Izmail, regiunea Odesa.

UPDATE 04.33 Armata rusă pare să recruteze personal la scară prin eforturile continue de criptomobilizare, deși calitatea și alocarea acestor noi membri ai formațiunilor militare rămân neclare.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat la 3 septembrie că 280.000 de persoane au semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării (MOD) de la începutul anului 2023. Medvedev a remarcat că această cifră include persoane aflate anterior în rezerva militară rusă sau care au luptat anterior ca voluntari. Deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Andrey Gurulev, a declarat pe 3 septembrie că oficialii ruși intenționează să semneze un total de 420.000 de contracte înainte de sfârșitul anului 2023.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a anunțat pe 10 iunie că toate formațiunile de voluntari trebuie să semneze contracte militare cu Ministerul Apărării din Rusia până la 1 iulie, așa că cifrele lui Medvedev și Gurulev includ probabil mulți voluntari care au luptat deja în Ucraina; cu toate acestea, ISW nu poate confirma în mod independent câți dintre aceștia au fost incluși în cifra de 280.000 de persoane și câți sunt complet noi în războiul din Ucraina. Oricum, armata rusă continuă să recruteze cu succes pentru războiul din Ucraina la scară largă.

Nivelul de pregătire și experiență de luptă a acestui personal contractual variază probabil, întrucât armata rusă face publicitate pentru contracte care variază de la câteva luni la doi ani. Acești soldați contractuali sunt probabil mai puțin calificați și cu experiență decât numărul de „kontraktniki”, soldați profesioniști de lungă durată din armata rusă de dinainte de război. Soldații contractuali au primit o pregătire mai bună și au ocupat poziții cheie (cum ar fi tehnicieni și echipaje de vehicule) în unitățile ruse, cu unități relativ de elită, cum ar fi formațiunile aeropurtate (VDV), având o proporție mai mare de kontraktniki. Multe unități au suferit pierderi grele în rândul kontraktniki la începutul războiului și au fost puțin probabil să fie capabile să se reconstituie cu aceeași calitate a personalului.

Deputatul Dumei de Stat Viktor Sobolev a declarat că Statul Major rus a determinat cifra de 420.000 ca fiind necesară pentru crearea de noi formațiuni și unități, și probabil că face referire la intenția ministrului Apărării Șoigu de a forma mai multe noi formațiuni ale armatei ruse.

Cu toate acestea, armata rusă se confruntă cu prioritățile concurente de a înființa noi formațiuni pe termen lung și a transporta personal pe front în Ucraina. După cum a raportat anterior ISW, se pare că noi formațiuni alocate pentru rezerve au fost deja desfășurate în prima linie înainte de termen.

UPDATE 04.21 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe 3 septembrie că l-a demis pe actualul ministru ucrainean al apărării Oleksii Reznikov și intenționează să-l înlocuiască cu Rustem Umerov.

Umerov este în prezent președintele Fondului Proprietății de Stat al Ucrainei. Zelensky a declarat că crede că Ministerul Apărării „are nevoie de noi abordări și alte formate de interacțiune atât cu armata, cât și cu societatea în general” și că speră că Rada Supremă ucraineană îl va confirma pe Umerov în această săptămână.

UPDATE 04.07 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove pe 3 septembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat.

Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Novoyehorivka (la 15 km sud-vest de Svatove). Șeful regiunii Lugansk ucrainene, Artem Lysohor, a declarat că forțele ruse au reluat acțiunile ofensive în apropiere de Novoyehorivka, după ce pierderile semnificative ale Rusiei în ultima săptămână au determinat o scurtă pauză în activitatea ofensivă a Rusiei în zonă.

Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au continuat acțiunile ofensive la șapte kilometri distanță de Kupyansk și lângă Novoselivske (15 km nord-vest de Svatove). Un alt blogger rus a susținut că forțele ruse au capturat șase poziții nespecificate la nord-vest de Petropavlivka (7 km est de Kupyansk) pe 2 septembrie.

UPDATE 03.43 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol limitate fără succes de-a lungul liniei Kupiansk-Svatove-Kreminna pe 3 septembrie.

Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut pe 3 septembrie că forțele ruse au respins contraatacurile ucrainene în apropiere de Serhiivka (13 km vest de Svatove). Hryhorivka (11 km sud de Kreminna) și Kuzmyne (6 km sud-vest de Kreminna). Purtătorul de cuvânt al Grupării Centrale a Forțelor Ruse, Alexander Savchuk, a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Torske (15 km vest de Kreminna) și zona pădurii Serebryanske la sud de Kreminna.

UPDATE 03.29 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive lângă Bakhmut și au avansat pe 3 septembrie.

Imaginile geolocalizate publicate pe 3 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat mai mult în sudul Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că elemente ale Grupării de Forțe de Sud a Rusiei au respins atacurile ucrainene în apropiere de Zaliznyanske (12 km nord-vest de Bakhmut), Dubovo-Vasylivka (6 km nord-vest de Bakhmut), Bakhmut și Klishchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut).

Un proeminent blogger rus a susținut că forțele ucrainene continuă să atace înălțimile de lângă Klișchiivka. bloggerul a susținut că forțele ucrainene și-au redus ritmul operațional în apropierea lacului de acumulare Berkhivka, la nord de Bakhmut. Un alt blogger rus a susținut pe 2 septembrie că forțele ruse au respins un atac ucrainean lângă Berkhivka (6 km nord de Bakhmut).

Un blogger rus afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene au efectuat operațiuni de recunoaștere în forță lângă Zaliznyanske și Rozdolivka (la 15 km nord-est de Bakhmut) în seara zilei de 2 septembrie. blogger a mai susținut că forțele ruse au respins patru atacuri ucrainene de-a lungul liniei Bakhmut-Klișchiivka.

UPDATE 03.09 Forțele ruse au continuat atacurile la sol lângă Bakhmut pe 3 septembrie, dar nu au făcut niciun progres confirmat.

Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, Ilya Yevlash, a declarat că forțele ruse au efectuat contraatacuri fără succes în direcția Bakhmut. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au contraatacat lângă Kurdyumivka (la 12 km sud-vest de Bakhmut). Un alt blogger rus a postat imagini care arată elemente ale Brigăzii Aeropurtate a 31-a de Gardă Ruse (VDV) care loveau forțele ucrainene lângă Bakhmut.

UPDATE 02.55 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat atacurile la sol de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk pe 3 septembrie, dar nu au avansat.

Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins două atacuri ucrainene lângă Vesele (6 km nord de Avdiivka) și Staromykhailivka (19 km sud-vest de Avdiivka). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene și ruse s-au luptat lângă Avdiivka și Marinka (la periferia de vest a orașului Donețk).

UPDATE 02.39 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk pe 3 septembrie și au avansat.

Imaginile geolocalizate postate pe 2 septembrie indică faptul că forțele ruse au avansat în Marinka. Statul Major ucrainean a raportat pe 3 septembrie că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes la est de Sieverne (6 km vest de Avdiivka), lângă Avdiivka și Marinka și la sud de Krasnohorivka (direct la vest de orașul Donețk) și Novomykhailivka (10 km sud-vest de orașul Donețk).

Un blogger rus a susținut că forțele ruse au condus operațiuni de asalt la periferia Krasnohorivka. Un alt blogger rus a distribuit filmări care pretindeau că arată elemente ale Brigăzii a 9-a de Infanterie Motorizată ruse (Republica Populară Donețk [DNR] Corpul 1 de armată) lovind poziții ucrainene în direcția Avdiivka.

UPDATE 02.17 Un blogger rus a susținut pe 2 septembrie că luptele sunt în desfășurare în vestul regiunii Donețk, unde a avut loc o confruntare la nord-vest de Yehorivka (7 km sud de Vuhledar).

UPDATE 02.00 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Donețk și Zaporijia pe 3 septembrie.

Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat de-a lungul liniei Pryyutne-Urojaine (până la 16 km sud-vest de Velyka Novosilka).

UPDATE 01.44 Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive fără succes de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Donețk și Zaporijia, lângă Pryyutne (16 km sud-vest de Velyka Novosilka) pe 3 septembrie.

UPDATE 01.28 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în vestul Zaporijiei pe 3 septembrie și au avansat.

Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe Tavriisk ucrainean, Oleksandr Ștupun, a declarat că forțele ucrainene au obținut succese nespecificate în direcția Verbove (la 18 km sud-est de Orikhiv). Un blogger rus a susținut pe 2 septembrie că forțele ucrainene își extind locul între Novoprokopivka (la 13 km sud de Orikhiv) și Verbove. Un blogger a susținut că forțele ucrainene controlează nordul și centrul Robotyne (la 10 km sud de Orikhiv), în timp ce partea de sud a așezării este contestată. Unii bloggeri ruși au susținut că forțele ruse păstrează controlul asupra periferiei de sud a Robotyne, în timp ce alții au susținut că forțele ruse s-au retras în sud.

Surse rusești, inclusiv Ministerul rus al Apărării (MOD), a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Robotyne și Verbove. O sursă rusă a susținut pe 2 și 3 septembrie că forțele ucrainene continuă atacurile lângă Verbove din nord-vest. Un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene atacă la est de Novoprokopivka în direcția Pshenychne (la 17 km sud-est de Orikhiv).

UPDATE 01.10 Forțele ruse au efectuat contraatacuri limitate în vestul regiunii Zaporijia, dar nu au avansat pe 3 septembrie.

O sursă rusă a susținut că forțele ruse au atacat la sud-vest și la sud de Robotyne și lângă Verbove. Un alt blogger rus a susținut că forțele ruse au avut probleme cu livrarea la timp a muniției în prima linie, comunicații și birocrația excesivă în zonă.

UPDATE 01.02 Mai multe surse ruse au susținut că forțele ucrainene continuă să opereze pe malul stâng (estic) al râului Nipro, în Oblastul Herson ocupat.

În general, bloggeri ruși de încredere au susținut în mod constant începând cu 30 august că forțele ucrainene își mențin poziții pe malul stâng al râului Nipro, la nord-vest de Pidstepne și în zona Podului Antonivsky.

Un blogger a susținut că forțele ucrainene au reușit să transfere provizii și personal către poziții de pe malul stâng în cursul săptămânii trecute. Un alt blogger a susținut că unități de personal mobilizat și voluntari se apără în direcția Kherson după ce elemente nespecificate aeropurtate (VDV) au plecat spre Oblastul Zaporijia.

Bloggerul se referă probabil la elemente ale Diviziei a 7-a Garda de Munte VDV, pe care ISW a observat-o dislocare din direcția Kherson în zona Robotyne din regiunea Zaporijia la sfârșitul lunii august.

UPDATE 00.52 Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat pe 2 septembrie că încă două nave civile au trecut cu succes prin coridorul temporar creat de ucraineni în Marea Neagră, ca parte a eforturilor ucrainene de a ocoli încercările Rusiei de a reduce traficul maritim.

UPDATE 00.37 Ministerul Apărării al Regatului Unit (UK MoD) a raportat că forțele ruse încearcă să recruteze cetățeni străini pentru a lupta în Ucraina, ca parte a eforturilor continue de criptomobilizare.

Ministerul Regatului Unit a raportat că armata rusă a postat online anunțuri de recrutare care oferă plăți inițiale de 495.000 de ruble (aproximativ 5.140 USD) și salarii lunare de 150.000 de ruble (aproximativ 1.973 USD) în Armenia și Kazahstan de la sfârșitul lunii iunie. Ministerul Regatului Unit a declarat că eforturile de recrutare rusești au vizat în special populația etnică rusă din Qostanai Oblysy din nordul Kazahstanului.

De asemenea, Ministerul Regatului Unit a raportat că armata rusă a încercat să recruteze migranți din Asia Centrală în Rusia, oferind salarii lunare de până la 40.100 de ruble (aproximativ 4.160 de dolari) și promițându-le o cale mai rapidă către cetățenia rusă.

UPDATE 00.20 Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) dominată de ruși a continuat exercițiile de comandă operațional-strategică „Combat Brotherhood 2023” în Belarus pe 3 septembrie.

ȘTIRE INIȚIALĂ Oamenii legii din Rusia patrulează secțiile de votare din Ucraina ocupată pentru a împiedica cetățenii să-și exprime opoziția față de alegeri și să stimuleze procesul de vot. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat la 3 septembrie că autoritățile ruse din regiunile ocupate Lugansk și Donețk au trimis polițiști pentru a monitoriza cetățenii în și în jurul secțiilor de votare.

Administrația de ocupație a Regiunii Herson a postat fotografii la 3 septembrie cu personalul poliției ruse și al Rosgvardia (Garda Națională Rusă) la secțiile de votare din Oblastul Herson ocupat și a respins afirmațiile conform cărora forțele de ordine ruse amenință civilii să voteze. Autoritățile de ocupație ruse continuă să încerce să crească în mod artificial prezența la vot la alegerile regionale din Rusia din Ucraina ocupată. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat la 3 septembrie că autoritățile ruse au oprit deportările organizate ale cetățenilor ucraineni din regiunile ocupate Lugansk și Donețk la începutul lunii august, astfel încât mai mulți oameni să poată vota la alegerile regionale din Rusia.

Administrația de ocupație a regiunii Herson a susținut că persoanele pot folosi documente de identitate eliberate de Ucraina, inclusiv pașapoarte și orice alt document oficial emis înainte de 30 septembrie 2022, pentru a se înregistra la vot.