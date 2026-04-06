Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Legea care impune bărbaților să ceară permisiunea de a călători în străinătate stârnește indignare în Germania

În Germania, legea privind modernizarea serviciului militar, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, a provocat indignare. În special, cauza nemulțumirii a fost o clauză conform căreia bărbații sub 45 de ani nu pot părăsi țara mai mult de trei luni fără permisiunea forțelor armate, scrie The Guardian .

Germania ar putea reveni la serviciul militar universal/ FOTO:EPA/EFE
Germania ar putea reveni la serviciul militar universal/ FOTO:EPA/EFE

Noua lege își propune să consolideze armata germană și impune tuturor bărbaților din țară cu vârsta de 17 ani și peste să completeze un chestionar pentru a evalua dacă sunt eligibili pentru serviciul militar. Cu toate acestea, documentul nu prevede recrutarea obligatorie.

Ministrul german al apărării a declarat anterior că, dacă modelul „modernizat” nu atrage suficiente recruți, parlamentul va fi obligat să discute reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Noua lege nu a primit prea multă atenție până săptămâna trecută. Cu toate acestea, presa a relatat ulterior că documentul ar impune bărbaților cu vârste cuprinse între 17 și 45 de ani să solicite Bundeswehr-ului permisiunea de a părăsi țara pentru o perioadă mai mare de trei luni. Această clauză ar putea afecta milioane de cetățeni germani care călătoresc în străinătate din diverse motive.

Acest lucru a stârnit o dezbatere mediatică aprinsă într-o țară în care schimbările aduse politicii privind serviciul militar au dus deja la proteste stradale ale școlarilor. Aceștia din urmă sunt, de asemenea, supuși noilor cerințe ale legii. Ministerul Apărării a confirmat cerința, care a fost relatată pentru prima dată de ziarul Frankfurter Rundschau.

Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că noua legislație a fost concepută pentru a stabili un cadru pentru recrutarea obligatorie, dacă este necesar, și pentru a face acest lucru, a spus el, este necesar să se cunoască locația potențialilor recruți în caz de urgență.

„Conform formulării legii, bărbații cu vârsta de 17 ani și peste sunt obligați să obțină în prealabil aprobarea centrului de carieră relevant al Bundeswehr pentru șederi în străinătate de mai mult de trei luni”, au declarat forțele armate.

Politica impune permisiunea de a se afla în străinătate pentru perioade lungi de timp, chiar și în afara perioadelor de criză, restabilind o regulă în vigoare de mulți ani. Cu toate acestea, ministerul a declarat că regula rămâne în mare parte neafectată pentru acești bărbați.

„Această prevedere a fost deja utilizată în timpul Războiului Rece“

„Această prevedere a fost deja utilizată în timpul Războiului Rece și nu a avut nicio semnificație practică; în special, nu este supusă sancțiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ministerul Apărării de la Berlin nu a precizat câte persoane au solicitat permise în acest an.

„Vom clarifica prin regulamente administrative că permisiunea se consideră acordată dacă serviciul militar este voluntar. Întrucât serviciul militar, conform legislației actuale, se bazează exclusiv pe participarea voluntară, astfel de permisiuni sunt, în principiu, necesare”, a menționat Ministerul Apărării.

Un purtător de cuvânt a declarat că excepțiile de la cerința de a obține permise vor fi în mare măsură limitate, „parțial pentru a evita birocrația inutilă”.

Însă a rămas neclar ce proces ar trebui să treacă bărbații pentru a obține permisiunea, cel puțin până când regulile vor fi relaxate. Și cât timp ar putea dura acest lucru. Autoritățile își propun să găsească suficienți voluntari până în 2035 pentru a crește numărul armatei la 460.000. Dintre aceștia, se așteaptă ca 260.000 să fie soldați în serviciu activ, iar alți 200.000 rezerviști. Germania are în prezent 182.000 de soldați în serviciu activ și puțin sub 50.000 de rezerviști. Serviciul militar obligatoriu al țării a fost suspendat în 2011. Purtătorul de cuvânt a menționat că aprobarea perioadelor de ședere în străinătate va fi o practică obișnuită dacă țara nu va introduce serviciul militar obligatoriu. În acest caz, Germania nu s-ar confrunta cu o urgență de securitate.

Autoritățile de la Berlin au declarat anul trecut că ar putea reveni la serviciul militar universal dacă numărul de persoane dispuse să servească în armată se dovedește insuficient. O posibilă reluare a recrutării ar marca o schimbare radicală de politică pe fondul unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei și al îngrijorărilor tot mai mari cu privire la fiabilitatea garanțiilor de securitate ale SUA sub conducerea lui Donald Trump.

