Imagini greu de privit filmate într-un centru de teste pe animale. Un fost angajat mărturisește că încă e „bântuit” de țipete: „Ni se spune că facem ceva pozitiv pentru lume”

Un fost angajat al unor centre de testare pe animale din Marea Britanie a făcut publice imagini și mărturii din interiorul laboratoarelor, mărturisind că încă este bântuit de ceea ce a văzut și auzit acolo.

Cu mai puțin de o săptămână înainte de Ziua Mondială a Animalelor din Laboratoare, marcată în fiecare an pe 24 aprilie, Daily Mail publică un articol cutremurător despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în timpul testelor şi despre suferința extremă la care sunt supuse animalele, înainte de a fi ucise şi desecate pentru cercetare.

Articolul pornește de la mărturiile unui fost angajat, încă „bântuit” țipetele şi scâncetele animalelor în timpul testelor, care a reușit să surprindă pe furiș imagini din două astfel de centre din Marea Britanie.

Descrierile lui sunt la fel de terifiante ca şi fotografiile şi materialele video pe care le-a pus la dispoziția publicației britanice şi care au fost apoi preluate şi distribuite pe rețelele de socializare de activiști pentru drepturile animalelor.

Potrivit acestuia, macacii erau imobilizați și forțați să înghită medicamente anti-obezitate, în cadrul unor teste menite să stabilească dacă substanțele pot fi utilizate ulterior la oameni. Dar nu doar primatele, ci și alte specii, inclusiv beagle, porci, iepuri și alte animale, au fost supuse unor proceduri descrise ca „suferințe extreme” în timpul testelor pentru medicamente aflate în faza de dezvoltare.

Potrivit relatărilor sale, testele vizează atât medicamente pentru afecțiuni grave, cât și produse de uz comun, de la analgezice și tratamente pentru colesterol până la medicamente pentru reflux gastric, antihistaminice, antibiotice și antidepresive.

În cazul în care animalele supraviețuiesc procedurilor, acestea sunt ulterior eutanasiate, iar corpurile sunt analizate pentru a obține date suplimentare despre efectele substanțelor.

Contractele cu industria farmaceutică

Centrele în care a lucrat funcționează în baza unor contracte cu industria farmaceutică și sunt autorizate de autoritățile britanice, testele fiind obligatorii înainte de studiile clinice pe oameni.

Chiar dacă activitatea se desfășoară în cadru legal, fostul angajat spune că a ales să facă publice informațiile pentru a deschide o discuție mai largă despre ceea ce se întâmplă în astfel de laboratoare, mărturisind că încă este bântuit de țipetele și reacțiile animalelor, mai ales în cazul experimentelor care se întindeau pe perioade lungi.

Imaginile și mărturiile au provocat reacții puternice în spațiul public, în contextul în care organizațiile pentru protecția animalelor cer de multă vreme reducerea și eliminarea treptată a acestor practici.

De partea cealaltă, reprezentanți industriei farmaceutice susțin că testarea pe animale rămâne o etapă necesară pentru siguranța medicamentelor, chiar dacă astfel de cazuri sunt rare și strict reglementate.

Cum se fac testele

În laboratoare, testele sunt concepute pentru a înțelege modul în care o substanță se comportă în organism, inclusiv absorbția, distribuția și efectele asupra organelor.

Una dintre metodele utilizate frecvent presupune administrarea forțată a substanței direct în stomac, printr-un tub introdus pe gâtul animalelor imobilizate, procedură folosită mai ales la maimuțe, pentru medicamente destinate bolilor hepatice sau controlului greutății, iar la câini pentru tratamente antiinflamatoare.

În alte situații, animalele sunt expuse la substanțe inhalate prin măști fixate pe față, fiind imobilizate în dispozitive speciale care limitează mișcarea.

În anumite cercetări sunt testate și substanțe cu efect asupra sistemului nervos, inclusiv compuși derivați din canabis sau substanțe asemănătoare celor din ecstasy, în studii legate de tulburări psihiatrice și comportamentale.

Porcii sunt folosiți, în cele mai multe cazuri, în experimente dermatologice și gastrointestinale. Practic, pe piele li se fac leziuni controlate, pentru a testa eficiența tratamentelor aplicate ulterior.

Iepuroaicele gestante sunt utilizate pentru a analiza impactul medicamentelor asupra dezvoltării embrionare.

Există și teste intravenoase, în care substanțele sunt injectate direct în sânge, fie o singură dată, fie prin administrare continuă.

„Ni se spune că facem ceva pozitiv pentru lume”

Fostul angajat afirmă că, la început, nu avea o imagine clară asupra întregului proces și că mulți dintre cei care lucrează în acest domeniu nu cunosc în detaliu amploarea procedurilor.

El mai povestește că angajații încearcă uneori să se detașeze emoțional, însă nu pot evita complet impactul direct al procedurilor, pentru că sunt, totuși, implicați în activități care le provoacă suferință animalelor.

„Ni se spune că facem ceva pozitiv pentru lume, existau chiar și mesaje pe pereți care ne aminteau asta. Dar nu a durat mult până am început să mă întreb cum ar putea fi ceva pozitiv din asta”, a mărturisit el, continuând: „Proceduri pe care publicul le-ar considera șocante au devenit normalizate în cadrul testelor de reglementare”.

Despre finalul experimentelor, când animalele sunt eutanasiate, fostul angajat spune că momentul este dificil chiar și pentru personal.

„O parte din tine știe că suferința lor se termină, dar tot simți că este o ultimă violare”, a mai spus acesta.

Dezvăluirile apar într-un context mai larg, în care autoritățile americane, inclusiv FDA, au anunțat intenția de a reduce dependența de testele pe animale și de a introduce alternative precum modele computerizate și sisteme de tip „organe pe cip”, care încearcă să reproducă funcții umane în laborator.

FDA susține că o mare parte dintre medicamentele care par sigure în testele pe animale nu ajung să fie aprobate pentru uz uman, din cauza diferențelor de reacție biologică, iar în unele cazuri substanțe considerate inofensive pentru animale s-au dovedit periculoase pentru oameni.

În același timp, reprezentanții industriei afirmă că aceste concluzii nu reflectă pe deplin realitatea și că testarea pe animale rămâne importantă pentru evaluarea complexă a efectelor unei substanțe asupra întregului organism.

Aceștia subliniază că testele nu vizează doar toxicitatea, ci și modul în care medicamentele sunt absorbite, transformate și eliminate, precum și posibilele efecte asupra mediului, şi invocă rolul acestor cercetări în dezvoltarea unor tratamente esențiale, inclusiv pentru cancer sau boli cardiovasculare.