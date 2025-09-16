search
Marți, 16 Septembrie 2025
Hackeri ruși atacă spitale și sisteme de alimentare cu apă din Polonia

Guvernul de la Varșovia alocă un buget record pentru apărarea cibernetică, în contextul intensificării agresiunilor informatice venite dinspre Moscova.

Hackeri ruși/FOTO:Arhiva
Hackeri ruși/FOTO:Arhiva

Într-un nou episod al războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Occidentului, infrastructura critică a Poloniei a devenit, în ultimele luni, ținta preferată a unor atacuri cibernetice tot mai sofisticate și periculoase. Potrivit autorităților poloneze, instituții medicale și sisteme de alimentare cu apă au fost vizate de hackeri susținuți de Moscova, în tentative care, în unele cazuri, au reușit să paralizeze temporar serviciile esențiale.

Publicația britanică The Financial Times citează declarațiile secretarului de stat în Ministerul Digitalizării de la Varșovia, Dariusz Standerski, care avertizează că Polonia înregistrează zilnic între 20 și 50 de tentative de infiltrare informatică asupra infrastructurii sale critice. „Aproximativ 99% dintre atacuri sunt respinse, dar câteva au fost reușite și au dus la blocaje temporare în spitale”, a declarat oficialul.

Potrivit lui Standerski, cele mai frecvente ținte ale atacurilor sunt spitalele, iar în două-trei cazuri, atacurile au cauzat perturbări de mai multe ore, însoțite de scurgeri de date medicale sensibile. Însă cea mai gravă tentativă a avut loc luna trecută, când hackerii au încercat să saboteze sistemul de alimentare cu apă dintr-unul dintre cele mai mari zece orașe ale Poloniei. Deși numele orașului nu a fost făcut public, din motive de securitate, oficialul a confirmat că atacul a fost coordonat și susținut de actori afiliați Kremlinului.

„Infractorii cibernetici au reușit să pătrundă în rețeaua IT a furnizorului de apă, însă au fost opriți înainte să poată întrerupe alimentarea orașului. Este una dintre cele mai grave tentative de atac de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022”, a precizat Standerski.

În fața acestor riscuri, Polonia a decis să majoreze semnificativ bugetul pentru securitate cibernetică. Conform unui nou proiect de lege privind cheltuielile publice, guvernul va aloca un miliard de euro pentru acest domeniu în 2025, o creștere semnificativă față de cele 600 de milioane din anul anterior. Din această sumă, 80 de milioane de euro vor fi direcționate special către protejarea sistemelor de gestionare a rețelelor de apă utilizate de cele 2400 de administrații locale din țară.

Standerski a salutat consensul politic rar atins în jurul acestei decizii, într-un context marcat altfel de puternice polarizări interne.

Pericolele nu se limitează însă doar la infrastructura civilă de la sol

Vicepremierul și ministrul digitalizării, Krzysztof Gawkowski, a avertizat că Polonia se confruntă și cu o altă formă de agresiune electronică: bruiajul semnalului GPS, provenind din regiunea rusă Kaliningrad. În ultimele 12 luni, autoritățile poloneze au identificat în jur de 30 de incidente de acest tip, cu impact asupra zborurilor civile.

„Nu credem că aceste bruiaje vizează în mod specific avioane anume. Sunt mai degrabă tentative de a genera haos în sistem”, a declarat Standerski. În unele cazuri, avioanele au pierdut complet semnalul, fiind nevoite să se bazeze pe hărți tradiționale pentru a-și continua traseul.

Un exemplu elocvent s-a produs la 31 august, când avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a întâmpinat dificultăți de navigare în timpul unui zbor dinspre Varșovia spre Plovdiv. Potrivit FT, piloții au fost obligați să se orienteze cu hărți pe hârtie. Două zile mai târziu, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a fost implicat într-un incident similar, când aeronava sa, care revenea din Helsinki, nu a reușit să aterizeze la Vilnius din cauza interferențelor și a fost nevoită să survoleze centrul țării înainte de a reveni la sol.

Atacurile cibernetice și bruiajul semnalului GPS sunt parte a strategiei hibride a Rusiei, care caută să submineze încrederea în instituțiile occidentale și să creeze insecuritate în rândul populației, fără a recurge la mijloace militare directe. Polonia, aflată în proximitatea conflictului din Ucraina și cu o frontieră comună cu Kaliningradul, pare să fie în acest moment una dintre țintele predilecte.

Europa

