Fracturi în unitatea occidentală. Biden și Macron se contrazic cu privire la eventuale discuții cu Putin

Președintele american Joe Biden și președintele francez Emmanuel Macron au demonstrat joi un front comun în abordarea războiului din Ucraina, dar au oferit răspunsuri divergente cu privire la disponibilitatea lor de a vorbi cu președintele rus Vladimir Putin, spunând că și-au petrecut o mare parte din recenta lor întâlnire discutând despre invazie, relatează CNN.

În cadrul conferinței de presă comune, care a avut loc după întrevederea de la Washignton, Biden le-a spus reporterilor că „nu are planuri imediate” să-l contacteze pe Putin, dar a adăugat că este pregătit să vorbească cu liderul rus dacă acesta caută o modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina. Biden a mai adăugat că Putin nu a făcut încă acest lucru. De altfel, Kremlinul a transmis astăzi că respinge condiţiile de negociere ale preşedintele american.

Macron a spus că odată ce Ucraina stabilește condițiile pentru un acord de pace, el este dispus să vorbească cu Putin. Liderul francez a declarat joi pentru „Good Morning America” de la ABC că intenționează să discute cu președintele rus în zilele următoare.

Sprijinul ferm al SUA, a mai transmis Macron, „este foarte important, nu doar pentru ucraineni... ci și pentru stabilitatea lumii noastre de astăzi. Pentru că dacă considerăm că putem abandona țara și renunțăm la respectarea deplină a acestor principii, înseamnă că nu există stabilitate posibilă în această lume”, promițând sprijinul militar, economic și umanitar sporit al Franței.

Vizita, o revenire dramatică a relațiilor dintre SUA și Franța

Sosirea președintelui francez la Casa Albă alături de soția sa, Brigitte Macron, marchează a doua vizită de stat, prima având loc în timpul administrației lui Donald Trump în 2018.

La începutul conferinței de presă de joi, Biden a numit SUA și Franța „cei mai puternici parteneri și cei mai capabili aliați ai noștri”, având grijă să noteze că „Emmanuel (Macron) a devenit și un prieten, precum și președintele acestei mari țări”.

În declarațiile sale de deschidere, Macron l-a lăudat pe Biden pentru îndeplinirea angajamentelor de campanie legate de abordarea provocărilor internaționale.

Joi dimineață Macron a mărșăluit spre Peluza de Sud a Casei Albe pentru o ceremonie oficială de sosire, unde o listă lungă de înalți oficiali francezi și americani, precum și mii de alți participanți i-au salutat. Programul generos a inclus onoruri militare, un salut cu 21 de arme, imnurile naționale ale ambelor țări, o trecere în revistă a trupelor și observațiile celor doi lideri.

În timpul ceremoniei, Biden s-a referit la Macron drept „prieteni apropiați”, remarcând că este o „adevărată onoare să vă găzduiesc pentru prima vizită de stat a administrației mele și să sărbătoresc puterea și vitalitatea actuală dintre Franța și Statele Unite ale Americii.”

Franța, a spus Biden, este „cel mai vechi aliat” al Statelor Unite și un „partener de neclintit”, făcând referire la istoria relației de la Lafayette la plajele din Normandia. El a spus că alianța va „deveni mai puternică în deceniile următoare”.

Macron a făcut referire la valorile comune ale SUA și Franței, referindu-se la națiuni ca fiind „surori în lupta pentru libertate” și cerând țărilor lor „să redevină frați de arme” în mijlocul războiului Rusiei din Ucraina.

Vizita de stat a lui Macron urmează, de asemenea, o revenire dramatică a relațiilor dintre SUA și Franța, comparativ cu doar un an în urmă, când Macron a făcut pasul extraordinar de a-și rechema ambasadorul la Washington după acordul încheiat de Australia cu Statele Unite şi Marea Britanie, care a pus capăt unei achiziţii de submarine de concepţie franceză în valoare de 40 de miliarde de dolari,

Ce cadouri și-au oferit unul altuia Macron și Biden

Elysée a anunțat că Macron i-a oferit patru cadouri președintelui american: un vinil și un CD cu coloana sonoră a filmului – „Un Homme et une Femme”, o cupă de la aurăria de artă de masă Christofle simbolizând legăturile dintre Franța și SUA. , un pulover de la Casa Saint James și un ceas de la LIP Horlogerie. De asemenea, i-a oferit primei doamne două cărți: „Madame Bovary” și „The Plague, The Fall, Exile and the Kingdom, and Selected Essays”. Iar vicepreședinta Kamala Harris urmează să primească o machetă al rachetei Ariane 5.

Președintele francez a primit printre altele o colecție personalizată de viniluri ale unor mari muzicieni americani, împreună cu „facsimil de arhivă a brevetului de fonograf american din 1877 al lui Thomas Edison”, a spus Casa Albă. Iar prima doamnă i-a dăruit doamnei Macron un colier cu pandantiv conceput de un designer franco-american.

Discuțiile bilaterale SUA - Franța

După ceremonia oficială de sosire la Casa Albă, Biden și Macron au început discuții bilaterale. Macron a spus că invazia rusă în Ucraina va fi unul dintre principalele lor subiecte de discuție și că „pacea durabilă” se referă la respectarea națiunilor lor.

„Vrem să construim pacea și o pace durabilă înseamnă respect deplin al suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, dar în același timp o nouă arhitectură pentru a ne asigura că avem o pace durabilă pe termen lung”, a adăugat Macron.

Oficialii americani și francezi nu s-au așteptat ca vizita să dea rezultate majore, dar ambele părți văd în aceasta o oportunitate pentru cele două țări de a-și aprofunda parteneriatele cu privire la o serie de provocări globale. Cele două părți se așteptau să avanseze discuțiile grupului de lucru care au fost lansate în urma afacerii submarine de anul trecut pentru a intensifica cooperarea în problemele spațiale, cibernetice și energetice.

Într-o declarație comună după întâlnire lor, cei doi lideri „au conturat sau viziune comună de a consolida securitatea și de a crește prosperitatea la nivel mondial, de a combate schimbările climatice (...) și de a promova valorile democratice”.

De remarcat, cei doi lideri au scris că „condamnă ferm războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și subliniază că țintirea intenționată a civililor și a infrastructurii civile constituie crime de război ai căror autori trebuie să fie trași la răspundere”.

Există puncte de dezacord care erau de așteptat să apară.

Unul dintre cele mai mari puncte de tensiune au viza Legea cu privire la reducerea inflației. IarJoe Biden a promis că va modifica Legea astfel încât întreprinderile din sectorul verde din Europa să nu fie afectate, răspunzând în acest fel solicitărilor omologului său francez Emmanuel Macron.

Jill Biden și Brigitte Macron au vizitat împreună Planet Word, un muzeu axat pe limbă din Washington. Președintele Macron a participat și la un prânz la Departamentul de Stat al SUA.

Joi seară, Macron s-au întors la Casa Albă pentru prima cină de stat a administrației Biden. Oaspeții francezi includ regizorul de film Claude Lelouch, directorul Muzeului Luvru Laurence des Cars și CEO-ul LVMH, Bernard Arnault, potrivit oficialului francez.

O listă de la Casa Albă a participanților la cina de stat a inclus și comediantul Stephen Colbert, gazdele MSNBC Mika Brzezinski și Joe Scarborough, designerul de modă Christian Louboutin, Laurene Powell Jobs, Robin Roberts de la ABC, muzicianul John Legend, Chrissy Teigen, Anna Wintour de la Vogue, regizorul de film Baz Luhrmann , precum și actrițele Jennifer Garner, Julia Louis-Dreyfus și Ariana DeBose. Membrii familiei Biden, membrii cabinetului, politicieni și parlamentari – inclusiv republicanii Steve Scalise și Kevin McCarthy – au fost, de asemenea, pe lista participanților.

Miercuri, Harris l-a întâmpinat pe președintele Macron la NASA pentru a sărbători cooperarea celor două națiuni. Familia Biden organizat, de asemenea, o cină privată cu familia Macron înainte de cina oficială de stat de joi.

În timpul ultimei etape a vizitei lor în SUA, soții Macron vor călători vineri la New Orleans pentru a evidenția noile eforturi de extindere a educației în limba franceză în SUA.