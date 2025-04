Europa are o „adevărată oportunitate” de a primi americani care fug de Trump. Este pregătită pentru un „exod al creierelor”?

Experții financiari observă o creștere a numărului de americani activi și bogați care doresc să se stabilească în Europa. Ei spun că este timpul ca UE să se pregătească pentru sosirea lor.

Ruso-americana Julia își dorea de câțiva ani să părăsească Statele Unite, dar începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump a forțat-o să înceapă să ia ideea în serios.

"Am observat că oamenii care sunt imigranți [ca mine], au fost mult mai îngrijorați după ce au avut loc alegerile", a declarat ea pentru Euronews Next. "Am văzut imediat semnele de avertizare".

Medicul anestezist a lucrat în prima linie a crizei COVID-19 în New York, dar acum vrea să își găsească un loc de muncă în domeniul farmaceutic sau biotehnologic undeva în Europa.

Arielle Tucker, fondatoarea Connected Financial Planning, o companie care se ocupă cu ajutarea americanilor care vor să se mute în Europa, a declarat că i-au venit peste 30 de clienți în săptămâna în care Trump a fost reales, în noiembrie 2024.

Majoritatea clienților aveau în jur de 30-40 de ani și lucrau în funcții executive, în special în mediul financiar sau farmaceutic.

„Senzația generală pe care am avut-o de la mulți dintre acei indivizi a fost că simțeau că nu pot controla nimic și că trebuie să facă ceva. Pur și simplu nu puteam ține pasul cu apelurile”, a mărturisit Tucker.

Alex Ingrim, fondatorul firmei de management al averilor Liberty Atlantic Advisors, a declarat că din ce în ce mai multe persoane cu procesele lor de viză încă în derulare îl contactează.

„Mulți din acești oameni simt că nu pot să mai stea în SUA, fiind din ce în ce mai nesiguri de cum va fi calitatea vieții și cum le va afecta bunăstarea materială”, a precizat acesta.

Mulți din clienții lui au în jur de 40 de ani sau chiar peste 60 și fie sunt „nomazi digitali” în domenii precum tehnologia, capitalul de risc sau planificarea pensionării

Așadar, țări precum Spania, Portugalia, Elveția sau Germania au devenit foarte populare în rândul americanilor, declară Tucker și Ingrim.

Companiile europene au o „oportunitate reală” de a se promova

Tucker este de părere că firmele europene au o „oportunitate reală” de a se adresa americanilor pentru a-i ajuta să obțină expertiză în sectoare deficitare, cum ar fi sectorul IT, AI și produsele farmaceutice.

Cu toate acestea, cea mai mare barieră ce-i împiedică pe americani să vină în Europa sunt salariile, în contextul în care în Paris ar câștiga de trei ori mai puțin decât în Los Angeles sau San Francisco, spune Ingrim.

Federico Steinberg, analist principal pentru economie și comerț internațional la Institutul Elcano Royal din Spania, a declarat că, pentru a-i ajuta să facă saltul, companiile ar trebui să le ofere americanilor salarii mai mari sau mai multe beneficii în ofertele lor de muncă, cum ar fi asistență pentru locuințe.

„Dacă Europa vrea să devină atractivă, are acest potențial. Are echilibrul dintre muncă și viața personală, are cultură și chestiunea cu timpul liber... așa că este vorba despre oportunitățile de carieră”, a declarat Steinberg.

De asemenea, încă o dificultate cu care s-ar confrunta americanii structura fiscală diferită ceea ce îngreunează colaborarea băncilor cu aceștia. De exemplu, dacă un american vrea să păstreze bani pentru pensionare cu o pensie non-americană, Tucker a spus că „adesea există considerații fiscale punitive din partea SUA în jurul acestui lucru.

Julia declară că este în regulă cu mutatul atât timp cât procesul durează în jur de un an și jumătate deoarece vrea să se gândească foarte mult asupra deciziei. Aceasta ia preferă țări precum Danemarca, Germania sau Elveția deoarece are experiența necesară pentru a lucra în majoritatea posturilor din domeniul farmaceutic.

„M-aș vedea aici [în Europa]. Sunt entuzismată când caut oferte de muncă”, a spus aceasta.

Chiar și părinții ei ar vrea să se retragă după pensionare în Portugalia, ceea ce i-ar aduce mai aproape de fiica lor.