Estonia avertizează că veteranii ruși ar putea inunda Europa după războiul din Ucraina: „Sunt oameni foarte periculoși”

UE ia în considerare propunerea înaintată de Estonia de a interzice intrarea veteranilor ruși în țările din Uniunea Europeană post-conflict, a anunțat Înaltul Reprezentant al blocului comunitar pentru politică externă, Kaja Kallas.

Estonia a făcut această propunere joi în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din UE.

„Există aproape un milion de combatanți în Rusia. Sunt în mare parte criminali. Sunt oameni foarte periculoși. Am convingerea, și avem informații în acest sens, că majoritatea vor veni în Europa după război. Iar Europa nu este pregătită pentru asta”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

Acesta a făcut apel la o politică comună „bine coordonată” la nivelul Uniunii Europene, prin care veteranii ruși să aibă interdicție de a intra în țările UE într-un scenariu postbelic.

La începutul luniI, Estonia a impus o interdicție permanentă de intrare pentru 261 de soldați ruși care au luat parte la invazia pe scară largă în Ucraina.

„Trebuie să protejăm securitatea europeană și trebuie să o facem împreună. Nu poate exista un drum de la Bucha la Bruxelles. Acesta este mesajul principal”, a argumentat Tsahkna.

Kallas, a declarat că „multe state membre” și-au exprimat sprijinul pentru propunerea Estoniei.

„Acesta reprezintă un risc clar de securitate pentru Europa. Am convenit să ducem această propunere mai departe și să testăm disponibilitatea statelor membre”, a transmis aceasta.

Comisia Europeană a înăsprit deja regulile: deținătorii de pașapoarte rusești nu mai pot obține vize cu intrări multiple în spațiul Schengen, ci doar vize cu o singură intrare.

Kallas a transmis că blocul comunitar se va consulta cu membrii UE pentru a a avea un plan pregătit după un eventual armistițiu între Rusia și Ucraina.

În Rusia, soldații care se întorc acasă de pe frontul din Ucraina au fost asociați cu creșteri ale infracționalității, relatează Kyiv Independent. Peste 1.000 de persoane au fost raportate ca fiind ucise sau rănite de combatanții care se întorc în țară în ultimii patru ani, iar cazurile de jaf și trafic de droguri sunt, de asemenea, în creștere.

Rusia a recrutat pe scară largă condamnați pentru războiul din Ucraina, oferind grațieri în schimbul serviciului pe front.

Un diplomat estonian de rang înalt, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a declarat pentru Politico că metodele existente de identificare și interzicere a accesului persoanelor sunt prea lente și depind de fiecare țară în parte, motiv pentru care Estonia pledează pentru o abordare mai robustă.