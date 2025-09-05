Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit. Anunțul făcut de Palatul Buckingham: „A decedat înconjurată de familia sa”

Ducesa de Kent din Marea Britanie, cunoscută pentru lunga sa legătură cu turneul de la Wimbledon și pentru discreta sa prezență în viața publică, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham.

„Cu profundă tristeţe, Palatul Buckingham anunţă moartea Alteţei Sale Regale Ducesa de Kent”, se arată în mesajul publicat pe platforma X. „Alteţa Sa Regală a decedat în pace aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa”, a adăugat Palatul Buckingham.

Născută Katharine Worsley, viitoarea Ducesă a intrat în familia regală britanică în 1961, când s-a căsătorit cu Prinţul Edward, Ducele de Kent, vărul reginei Elisabeta a II-a. Cei doi se cunoscuseră cu cinci ani mai devreme, în perioada în care prințul era staționat la o cazarmă militară din nordul Angliei.

O prezență emblematică la Wimbledon

Timp de peste 30 de ani, Katharine, Ducesa de Kent, a fost una dintre cele mai iubite figuri regale la turneul de la Wimbledon. Începând cu 1970 și până în 2001, ea a înmânat trofeele câștigătorilor și finaliștilor, transformând momentele ceremoniale în clipe emoționante și umane.

Spre deosebire de alte apariții regale, Ducesa de Kent a impresionat prin naturalețe și apropierea sinceră față de sportivi. Un moment memorabil a rămas finala din 1993, când cehoaica Jana Novotna a izbucnit în lacrimi după înfrângerea în fața lui Steffi Graf. Ducesa a îmbrățișat-o atunci, într-un gest spontan care a făcut înconjurul lumii și a rămas simbolul unui Wimbledon în care compasiunea a fost la fel de importantă ca victoria.

Moștenirea sa în lumea tenisului

Dincolo de prezența la ceremonii, Katharine a fost o pasionată susținătoare a tenisului și a contribuit activ la promovarea acestui sport. Retragerea sa din viața publică, în 2001, a încheiat o epocă de referință la Wimbledon, dar amprenta sa a rămas una greu de egalat.

Legătura cu Wimbledon a fost consolidată și prin rolul soțului său, Prințul Edward, care, din 1969, deține funcția de președinte al All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizatorul celebrului turneu. Împreună, cei doi au păstrat tradiția și prestigiul acestui eveniment sportiv de renume mondial.

Astăzi, Ducesa de Kent rămâne în memoria publicului ca un simbol al eleganței, demnității și empatiei, calități care au făcut din prezența sa o parte indisolubilă a istoriei Wimbledonului.