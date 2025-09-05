search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit. Anunțul făcut de Palatul Buckingham: „A decedat înconjurată de familia sa”

0
0
Publicat:

Ducesa de Kent din Marea Britanie, cunoscută pentru lunga sa legătură cu turneul de la Wimbledon și pentru discreta sa prezență în viața publică, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham.

Ducesa de Kent din Marea Britanie a murit FOTO: X
Ducesa de Kent din Marea Britanie a murit FOTO: X

Cu profundă tristeţe, Palatul Buckingham anunţă moartea Alteţei Sale Regale Ducesa de Kent”, se arată în mesajul publicat pe platforma X. „Alteţa Sa Regală a decedat în pace aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa”, a adăugat Palatul Buckingham.

Născută Katharine Worsley, viitoarea Ducesă a intrat în familia regală britanică în 1961, când s-a căsătorit cu Prinţul Edward, Ducele de Kent, vărul reginei Elisabeta a II-a. Cei doi se cunoscuseră cu cinci ani mai devreme, în perioada în care prințul era staționat la o cazarmă militară din nordul Angliei.

O prezență emblematică la Wimbledon

Timp de peste 30 de ani, Katharine, Ducesa de Kent, a fost una dintre cele mai iubite figuri regale la turneul de la Wimbledon. Începând cu 1970 și până în 2001, ea a înmânat trofeele câștigătorilor și finaliștilor, transformând momentele ceremoniale în clipe emoționante și umane.

Spre deosebire de alte apariții regale, Ducesa de Kent a impresionat prin naturalețe și apropierea sinceră față de sportivi. Un moment memorabil a rămas finala din 1993, când cehoaica Jana Novotna a izbucnit în lacrimi după înfrângerea în fața lui Steffi Graf. Ducesa a îmbrățișat-o atunci, într-un gest spontan care a făcut înconjurul lumii și a rămas simbolul unui Wimbledon în care compasiunea a fost la fel de importantă ca victoria.

Moștenirea sa în lumea tenisului

Dincolo de prezența la ceremonii, Katharine a fost o pasionată susținătoare a tenisului și a contribuit activ la promovarea acestui sport. Retragerea sa din viața publică, în 2001, a încheiat o epocă de referință la Wimbledon, dar amprenta sa a rămas una greu de egalat.

Legătura cu Wimbledon a fost consolidată și prin rolul soțului său, Prințul Edward, care, din 1969, deține funcția de președinte al All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizatorul celebrului turneu. Împreună, cei doi au păstrat tradiția și prestigiul acestui eveniment sportiv de renume mondial.

Astăzi, Ducesa de Kent rămâne în memoria publicului ca un simbol al eleganței, demnității și empatiei, calități care au făcut din prezența sa o parte indisolubilă a istoriei Wimbledonului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
mediafax.ro
image
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Burse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socială
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de serviciu ale magistraților? Decizia va fi dată de CCR pe 24 septembrie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?