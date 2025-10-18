search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Doliu în lumea academică: a murit Sofia Corradi, „mamma Erasmus”

Publicat:

Profesoara italiană Sofia Corradi, supranumită „mamma Erasmus” pentru rolul ei esențial în crearea programului european de schimburi studențești, a murit sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani.

A încetat din viaţă Sofia Corradi. FOTO: captura video you tube/TEDxModena
A încetat din viaţă Sofia Corradi. FOTO: captura video you tube/TEDxModena

Mediul academic internaţional este în doliu, la încetarea din viaţă a Sofiei Corradi, cunoscută pentru energia și generozitatea sa intelectuală, care a fondat programul de burse Erasmus şi a contribuit ca milioane de tineri europeni să studieze dincolo de granițe.

Profesorul și pedagogul italian Sofia Corradi, una dintre figurile emblematice ale educației europene moderne și inițiatoarea Programului Erasmus, a încetat din viață sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani, informează ANSA.

Familia sa a confirmat decesul sâmbătă, 18 octombrie, descriind-o drept o femeie „plină de energie și de generozitate intelectuală și afectivă”.

Sofia Corradi a rămas în memoria publică sub apelativul „mamma Erasmus”, pentru rolul său decisiv în nașterea unuia dintre cele mai importante și longevive programe educaționale europene. Lansat în 1987, Programul Erasmus a permis, de atunci, milioanelor de studenți din întreaga Uniune Europeană să studieze în universități din alte țări, devenind un simbol al unității, mobilității și diversității culturale europene.

Cine a fost „mamma Erasmus”

Născută la Roma, în 1934, Sofia Corradi a crescut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial , o perioadă care a marcat-o profund și i-a format convingerile pacifiste.

„Nu vreau ca războiul să ne afecteze din nou”, spunea ea într-un interviu acordat agenției EFE în 2020, rememorând anii copilăriei petrecuți în refugiu, alături de familie, în nordul Italiei.

După absolvirea Facultății de Drept a Universității La Sapienza din Roma, Corradi a obținut o bursă Fulbright și a urmat un master în drept comparat la prestigioasa Universitate Columbia din New York.

A colaborat cu instituții internaționale precum ONU, Academia de Drept Internațional de la Haga și London School of Economics, unde a desfășurat cercetări privind dreptul la educație ca drept fundamental al omului.

Pentru contribuția sa excepțională la promovarea cooperării academice și a integrării europene, Sofia Corradi a fost distinsă, în 2016, cu Premiul European Carol al V-lea, oferit de Fundația Academia Europeană și Iberoamericană din Yuste. Ceremonia a fost prezidată de regele Felipe al VI-lea al Spaniei, care a subliniat atunci impactul uriaș al Programului Erasmus.

Sofia Corradi a rămas până la finalul vieții o voce activă pentru educație, tineret și dialog intercultural, convingând generații întregi că „Europa se construiește prin oameni care se cunosc, studiază și trăiesc împreună”.

Europa

