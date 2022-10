Dirijor ucrainean ucis de ruși în Herson, după ce a refuzat să coopereze cu ocupanții

Soldații ruși au împușcat un muzician ucrainean în propria lui casă, după ce acesta a refuzat să participe la un concert în Hersonul ocupat, potrivit ministerului culturii de la Kiev, relatează The Guardian.

Dirijorul Iuri Kerpatenko a refuzat să participe la un concert organizat de ocupanți pentru a demonstra așa-numita „îmbunătățire a vieții pașnice” în Herson, a declarat ministerul într-un comunicat pe pagina sa de Facebook.

„Pe 14 octombrie, s-a aflat despre uciderea brutală a dirijorul principal al Teatrului de Muzică și Dramă din Herson, numit după Mykola Kulish. După ce Iuri Kerpatenko a refuzat să coopereze cu ocupanții, armata rusă l-a împușcat în propria lui casă”, se arată în comunicat.

Potriivit sursei citate, el „și-a demonstrat în mod deschis poziția civică și a refuzat să părăsească Hersonul ocupat”.

Concertul din 1 octombrie ar fi trebuit să fie să fie susținut de orchestra de cameră Gileya, al cărei dirijor principal era Kerpatenko, dar „a refuzat categoric să coopereze cu ocupanții”, se arată în comunicat.

De altfel Kerpatenko postase, până în mai, mai multe mesaje sfidătoare pe pagina sa de Facebook.

„"KNR"? (traducere din rusă Republica Populară Chineză) Ei bine, poate KhaNaRossii. Dar nu este acum Rusia -Rusia? Acesta este un KGB complet și urmașul NKVD-ului. Lagăr de concentrare cu regim general, pentru unii - regim special. Și încearcă să ne târască (acolo)”, scria Kerpatenko într-o postare pe Facebook, în aprilie.

Procuratura regională din Herson din Ucraina a lansat o anchetă oficială „pe baza încălcărilor legilor și obiceiurilor războiului, combinate cu omor intenționat”. Membrii familiei din afara Hersonului au pierdut contactul cu dirijorul încă din septembrie.

Condamnarea artiștilor ucraineni și internaționali a apărut imediat.

„Istoria Rusiei care a impus o politică de „a se conforma sau a muri” împotriva artiștilor nu este nimic nou. Are o istorie care se întinde pe o sută de ani”, a spus dirijorul finlandezo-ucrainean Dalia Stasevska, care urma să conducă Last Night of the Proms la Albert Hall din Londra, luna trecută, înainte de a fi anulat din cauza morții Reginei.

„Am văzut prea multă tăcere de la colegii ruși”, a spus ea. „Ar fi acesta momentul ca muzicienii ruși, în special cei care trăiesc și lucrează în străinătate, să facă un pas în sfârșit și să ia o poziție împotriva acțiunilor regimului rus în Ucraina?”

Ea a făcut o paralelă între Kerpatenko și Mikola Kulish, dramaturgul ucrainean după care a fost numit teatrului în care a lucrat dirijorul.

„Kulish a fost împușcat la 3 noiembrie 1937, lângă Sandamokh, împreună cu alți 289 de scriitori, artiști și intelectuali ucraineni. Iuri Kerpatenko a fost împușcat în casa sa din Kherson în octombrie 2022”, a spus ea.

Acțiunile rușilor a fost „pur genocid”, a spus dirijorul Semion Bichkov de la Paris, unde cânta ca director muzical al Filarmonicii Cehe. Dirijorul născut în Sankt Petersburg a părăsit Rusia de tânăr în anii 1970.

„Ironia tragică a acestui lucru este că se vorbește despre superioritatea culturii ruse, despre umanismul ei”, a spus el. „Și aici au ucis pe cineva care aduce de fapt frumusețe în viețile oamenilor. (...) Nu mă simt mai rău doar pentru că acest om era dirijor, ci doar au confirmat răul pur care a avut loc chiar înainte ca primele bombe să cadă asupra Ucrainei.”

Romancierul Andrei Kurkov, autorul cărții Moartea și pinguinul, a spus: „Acum numele lui Iuri Kerpatenko va fi adăugat pe lista artiștilor uciși din Ucraina. Cred din ce în ce mai mult că Rusia nu caută doar să ocupe teritoriile ucrainene, ci și să distrugă cu sârguință identitatea ucraineană, o parte importantă din care este cultura ucraineană”.

Autorul ucrainean Oleksandr Mikhed, care s-a alăturat armatei la începutul războiului și a cărui casă a fost distrusă de bombardamentele rusești, a declarat: „Rusia încearcă să reconstruiască Uniunea Sovietică (URSS) în teritoriile ocupate. A reconstrui ceva improbabil. Una dintre componentele cheie ale politicii sovietice a fost distrugerea culturii țărilor înrobite. Uciderea personalităților culturale, epurarea bibliotecilor, interzicerea limbilor naționale. Ocupatorii moderni urmează pe deplin această strategie. Distrugerea culturii, sportului, educației. Și când teritoriile noastre vor fi dezocupate, vom afla despre zeci și sute de astfel de povești teribile. Povești despre distrugere și rezistență eroică.”

„Este absolut terifiant”, a spus directorul șef al Operei Naționale din Kiev, Anatolii Solovianenko. „Fie că a fost medic, sau muncitor, sau artist, nu contează. Era un om și a refuzat să se conformeze.”