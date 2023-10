Dezvăluiri cutremurătoare despre metodele de tortură ale rușilor. Obiectele suferinței: cabluri electrice, ciocane și abuzuri sexuale

În timp ce procurorii pregătesc un caz de crime de război, victimele dezvăluie cum au fost bătute și obligate să își sape singure mormintele în Balakleia.

Când, la începutul lunii martie 2022, locotenent-colonelul Valeri Sergheevici Buslov, un comandant militar rus în vârstă de 46 de ani, a sosit în orașul ucrainean Balakleia, a ordonat imediat trupelor sale să instaleze puncte de control, să ascundă artileria în pădurile din apropiere și să transforme secția de poliție locală într-o tabără de detenție, scrie theguardian.com.

Timp de șapte luni, până când orașul a fost eliberat de forțele armate ucrainene, peste 200 de civili, inclusiv 30 de femei, au fost reținuți și supuși la tratamente degradante. Cel puțin 150 de bărbați au fost torturați, o femeie ar fi fost violată, iar șapte civili au fost uciși.

Ancheta a dus la identificarea a zeci de soldați ruși și a doi agenți ai puternicei agenții de spionaj ruse FSB, care sunt acuzați de crime de război, și demonstrează cum violența și tortura au fost parte integrantă a campaniei rusești.

„Când rușii au plecat, am confiscat zeci de dosare și arme din instalație", a declarat Maksim Blokhin, în vârstă de 41 de ani, un procuror militar pentru crime de război din Harkov. „De-a lungul anchetei noastre, am văzut cum invadatorii au provocat suferințe de nedescris deținuților, folosind cabluri electrice, obiecte din cauciuc, ciocane și pistoale".

Ca și în alte orașe ucrainene ocupate de ruși, trupele invadatoare ale lui Buslov aveau asupra lor liste de persoane pe care să le vâneze în Balakleia, care a fost capturată la 3 martie 2022. În calitate de fost ofițer de poliție în Balakleia, Ivan Kovriga, în vârstă de 34 de ani, era o țintă principală, alături de veteranii ucraineni din războiul din Donbas.

„În primele zile ale războiului, încercam să aduc lapte gratuit oamenilor din Balakleia cu camionul meu, deoarece mulți sufereau de foame în timpul ocupației", a declarat Kovriga. „La 19 aprilie anul trecut, rușii m-au oprit la un punct de control. Când mi-au verificat pașaportul, și-au încărcat armele, le-au îndreptat spre mine și mi-au spus că drumul meu se termină aici."

Kovriga a fost dus la secția de poliție, unde, chiar înainte de interogatoriu, soldații au început să-l bată cu lovituri în față și în coaste, în timp ce stătea pe un scaun, cu mâinile legate la spate.

„Îmi tot cereau să le dau pozițiile trupelor ucrainene și să mărturisesc că mi-am ajutat țara furnizându-le informații despre ruși", a spus Kovriga. „Am încercat să le explic că nu mai eram polițist și că lucram ca mecanic din 2017. Dar ei nu m-au crezut și au continuat să mă bată".

Timp de cinci zile, Kovriga a fost închis într-un subsol cu alți deținuți. Apoi, într-o noapte, l-au scos din unitate, i-au pus un sac pe cap, l-au dus în pădure și i-au dat o lopată.

„Poftim, mi-au spus, acum începe să-ți sapi mormântul", a povestit Kovriga. „I-am implorat să mă lase să vorbesc cu mama și cu soția mea pentru ultima oară. Dar au refuzat. Nu au vrut să mă omoare. A fost un joc doar pentru a mă speria de moarte. Și se distrau".

Blokhin a spus despre soldații ruși: „Terorizarea oamenilor era specialitatea lor. Un bărbat ne-a povestit cum a fost dus într-o pădure unde rușii i-au arătat cadavrele a doi deținuți executați. Apoi l-au împușcat lângă ureche și în cele din urmă l-au bătut".

Kovriga a fost dus înapoi la secția de poliție, unde rușii au început să-i aplice șocuri electrice cu ajutorul unui aparat conectat la un radio militar datând din al Doilea Război Mondial.

„I-am implorat să se oprească; simțeam că trupul meu nu mai putea suporta", a spus el. „Apoi mi-au spus să mărturisesc într-un filmuleț că le-am dat coordonatele greșite ucrainenilor pentru a-i lovi pe ruși și că ucrainenii au ucis în schimb familii. Nu a fost adevărat. Dar au vrut să mă folosească pentru propaganda lor. Am refuzat, iar ei au continuat să mă bată".

După 10 zile de violență și tortură, Kovriga a fost eliberat la 28 aprilie. Până în ziua eliberării orașului Balakleia, el a continuat să livreze lapte gratuit.

Albina Strelec, în vârstă de 34 de ani, este una dintre cele aproximativ 30 de femei care au fost reținute în secția de poliție din Balakleia. Ea știa că rușii o vor aresta mai devreme sau mai târziu. Încă din primele zile ale ocupației, Strelec, comandant în serviciul de salvare ucrainean, a transmis forțelor ucrainene informații despre pozițiile și mișcările rușilor în Balakleia, precum și despre numărul de vehicule militare.

„Primul lucru pe care îl fac rușii când ajung în Balakleia este să distrugă turnurile de comunicații și toate legăturile cu lumea exterioară", a declarat Strelec. „Găsisem două locuri unde puteam obține o conexiune slabă la internet. Stăteam acolo ore întregi încercând să trimit un singur mesaj către forțele armate ucrainene. Am făcut acest lucru timp de luni de zile, până la 3 august 2022".

În acea zi, patru soldați ruși au pătruns în centrul de comandă al serviciului de salvare din Balakleia, au arestat-o pe Strelec și au dus-o la secția de poliție. Ea este convinsă că colegii ei au fost cei care au denunțat-o autorităților ruse. Locuitorii au declarat că sute de persoane din Balakleia au colaborat cu rușii, iar mulți dintre ei au fugit ulterior în Rusia după eliberare. Dintre cei care au rămas, potrivit autorităților ucrainene, unii continuă să furnizeze informații FSB-ului.

„Mai erau două femei în închisoare", a spus Strelec. „Tratamentul pe care l-am primit a fost diferit de cel al bărbaților. A fost o tortură psihologică. Au spus că nu ne vor lăsa niciodată să ieșim. Din fericire, îmi ascunsesem telefonul mobil cu toate mesajele către armata ucraineană înainte de a fi arestată".

Femeile, care au fost reținute la etajul inferior al clădirii, au putut auzi strigătele de durere ale bărbaților torturați la etaj.

„A fost oribil", a povestit Strelec. „Într-o zi, între 8 și 12 august, am auzit un bărbat țipând, apoi o împușcătură, urmată de tăcere. Poate două zile mai târziu, au adus o femeie la etaj, probabil o prizonieră de război. Au violat-o în grup. O puteam auzi țipând în timp ce îi implora să se oprească".

Strelec a fost eliberată la 29 august, după 16 zile, și deportată pe teritoriul ucrainean. Astăzi este însărcinată în opt luni.

Ancheta procurorilor ucraineni privind secția de poliție din Balakleia a început la câteva zile după eliberarea orașului, la 8 septembrie 2022. De atunci, procurorii au identificat 374 de soldați ruși aparținând diferitelor unități militare, inclusiv regimentul 126 al trupelor de gardă națională ruse, corpul 11 al armatei și brigada de artilerie 244 a corpului 11 al armatei flotei baltice.

„După ce am adunat aceste date", a declarat Blokhin, „le-am comparat cu fotografiile găsite pe numeroase platforme de socializare rusești, precum și cu alte surse, și am creat o bază de date. Apoi le-am arătat fiecare fotografie deținuților. Așa am identificat zeci de soldați care au luat parte la masacre, inclusiv doi agenți FSB și comandanți militari. Acum, sperăm să câștigăm acest război pentru a-i aduce în fața justiției."

Buslov, cunoscut de trupele și victimele sale sub numele de război "Granit", a fost notificat în luna mai cu privire la suspiciunea că a încălcat convențiile care reglementează tratamentul civililor în timp de război. Potrivit Reuters, el s-a întors la Kaliningrad. Contactat telefonic de un reporter Reuters, Buslov nu a contestat faptul că a fost comandant militar.

În ciuda mărturiilor a mii de locuitori și a sutelor de documente cu semnătura sa găsite în Balakleia, locotenent-colonelul a negat că ar fi fost vreodată acolo.

Cel puțin șapte persoane reținute la secția de poliție au fost ucise. Două dintre ele în interiorul clădirii. Cel puțin trei persoane au murit din cauza torturii la câteva zile după ce au fost eliberate. Ceilalți au fost uciși în pădure.