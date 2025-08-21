Declarațiile designerului care l-a îmbrăcat pe Zelenski pentru vizita la Casa Albă: „O amuletă norocoasă”

Designerul ucrainean Viktor Anisimov a dezvăluit pentru Reuters cum a ales croiala pentru sacoul pe care l-a purtat Volodimir Zelenski la întâlnirea din Biroul Oval cu Donald Trump, luni.

Anisimov i-a propus vinerea trecută liderului ucrainean, în locul unei jachete în stil militar, un sacou negru foarte apropiat de o ținută formală civilă. Detaliul care a făcut diferența: deschizătura de la spate sau șlițul.

„Acestea sunt speranțele noastre pentru pace”, a explicat designerul ucrainean pentru Reuters. „Credem că dacă adăugăm ceva subtil acestei imagini, un detaliu specific hainelor civile la uniforma sa, atunci va fi ca o amuletă norocoasă.”

Luni, această mică modificare a dat rezultatul scontat: Zelenski s-a bucurat de o primire caldă și a fost complimentat pentru ținuta sa, inclusiv de către Trump.

Ținuta închisă la culoare, în stil militar, pe care Zelenski o poartă de la începutul invaziei, s-a numărat printre factorii care au contribuit la atmosfera încărcată de la ultima vizită a președintelui ucrainean în Biroul Oval, în februarie, când acesta a fost mustrat aspru în fața presei. Refuzul său de a purta costum a fost un detaliu care a pus pe jar audiența, în mijlocul unei discuții tensionate.

Anisimov, în vârstă de 61 de ani, originar din regiunea nordică Cernihiv, a declarat că vizionarea unei înregistrări video a acelui dialog i-a provocat reacții viscerale. El spune că a simțit acele cuvinte ca fiind îndreptate și către cetățenii ucraineni, nu doar către Zelenski.

„Am avut un sentiment de disperare pentru că ei nu înțeleg cum respirăm, cum trăim”, a spus el.

Același reporter acreditat la Casa Albă, care l-a întrebat pe Zelenski în februarie de ce nu poartă costum, l-a complimentat de această dată pentru ținuta sa: „Arăți fabulos în costum”.

Designerul a fost însărcinat să-i creeze o ținută pentru vizita la Casa Albă

Anisimov a spus că nu a așteptat să audă critici sau complimente, ci a dorit doar să se asigure că președintele ucrainean are o atitudine demnă.

„Ei te laudă, ei te ceartă. Dacă vom câștiga, și vom câștiga, atunci cine a creat costumul nu mai contează”, a spus el.

Inițial, designerul a propus sacoul negru purtat luni de Zelenski alături de unul bleumarin identic drept ținută pentru Ziua Independenței Ucrainei (24 august).

În timp ce echipa sa lucra de zor la șlițul de la spate, Anisimov l-a dus înapoi vineri pentru unele modificări. Însă sâmbătă, chiar înainte să apuce să facă ajustările necesare la mâneci, a primit un telefon. Solicitarea din partea administrației prezidențiale era una urgentă: președintele avea nevoie de un sacou pentru vizita în SUA.

Anisimov a lucrat cu Zelenski și pe vremea când acesta era comediant

La începutul anilor 2000, pe atunci comediantul Zelenski și echipa sa, „Kvartal 95”, încercau să-și facă un nume și să apară și la televiziunile ucrainene după ce au participat la competițiile de comedie.

Schimbarea a fost graduală: tricourile negre au lăsat locul cămășilor albe cu cravată, după care acestea au fost abandonate în favoarea costumului la spectacolele televizate.

Anisimov a spus că nu mai auzise nimic de la Zelenski de peste cinci ani, când o cunoștință comună l-a contactat în ianuarie și i-a propus să creeze o colecție pentru președinte.

Anisimov a declarat că ales uniforma militară drept sursă de inspirație pentru a conferi versatilitate articolelor din colecție.

„Nu pot spune că am cusut un sacou special pentru summitul NATO sau pentru o conversație importantă cu Trump și liderii europeni. Sacoul e sacou”, a spus Anisimov, adăugând că Zelenski are în șifonier cinci jachete similare, care diferă prin mici detalii.

De atunci, președintele ucrainean a purtat creațiile lui Anisimov la funeraliile Papei Francisc în aprilie și la summitul NATO din iunie, ambele ocazii contribuind la apropierea dintre SUA și Ucraina după ruptura publică din februarie.

De la începutul invaziei ruse, Zelenski a purtat peste tot ținute de tip militar, adesea cu cămăși fără guler și bocanci, pentru a-și arăta solidaritatea cu trupele ucrainene.

„În acest moment, pe plan intern, ne-am schimbat cu toții, totul s-a schimbat, viața s-a schimbat. A fost un punct fără întoarcere”, spunea Zelenski într-un interviu acordat unei instituții media ucrainene, un an mai târziu.