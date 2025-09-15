Cursa contracrometru a Ucrainei pentru o armată robotică: „Inginerii ucraineni clădesc viitorul războiului”

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este dominat acum de prezența masivă a dronelor. În afară de războiul aerian, însă, o cursă a înarmărilor se desfășoară în paralel chiar acum, iar în prim-plan se află tehnologia roboților tereștri, scrie Kyiv Post.

Într-un vechi depozit din epoca sovietică, la doar câțiva kilometri de frontul din Donețk, inginerii ucraineni meșteresc de zor la cadrul metalic al unui robot terestru (UGV) pe care urmează să-l echipeze pentru o misiune în prima linie.

Oleksandr, comandantul plutonului Complexelor Robotice Terestre din cadrul Batalionului Antares Brigada Rubij, își privește echipa la lucru. „Vrem ca brigada să fie recunoscută și ca oamenii să înțeleagă că această muncă este importantă – că funcționează peste tot”, spune el.

Oleksandr și-a construit o mare parte din unitatea bazându-se pe relații personale din afara armatei și solicitând sprijin voluntarilor. Strângerile de fonduri, tombolele și donațiile din rețelele civile i-au menținut atelierul în funcțiune. Plutonul său mai dispune acum doar de câțiva roboți tereștri. Restul mașinăriilor construite de echipa sa au ajuns la alte brigăzi sau unități specializate.

Confruntat cu un deficit de soldați, Kievul apelează din ce în ce mai mult la tehnologie pentru a-și conserva forța de luptă.

Munca în atelierul lui Oleksandr este continuă și adesea improvizată. UGV-urile noi de la producători vin de obicei cu sisteme de comunicații analogice, care sunt vulnerabile la bruiajul rusesc. „Condițiile de la sol dictează propriile reguli și trebuie să convertim toate dronele la controlul digital”, a explicat el. Astfel că echipa sa se ocupă să demonteze micile mașinării sudează noi cadre de montare, și instalează Starlink, rețele celulare LTE sau legături digitale criptate înainte de testare și implementare.

Echipate pentru o gamă largă de misiuni

Modernizările fac roboții mult mai rezistenți, dar și mai scumpi. Conversia unui singur UGV poate costa echivalentul a 750 până la 1.000 de dolari - fără a lua în calcul hardware-ul și abonamentul Starlink. Iar întreținerea trebuie făcută permanent. „Acestea sunt sisteme mecanice și rezistă la sarcini mari. După fiecare misiune, au nevoie de service”, spune Oleksandr.

Roboții sunt adaptați pentru cele mai urgente nevoi ale câmpului de luptă. Unii sunt echipați cu sisteme de lansare de la distanță pentru a livra alimente, muniție sau provizii medicale în tranșee. Alții poartă relee de comunicații sau module de război electronic. Vehiculele robotice terestre (UGV) pot fi, de asemenea, echipate cu turele sau mortare controlate de la distanță.

Viteza este un parametru important. „Chiar și 15 kilometri pe oră este mult”, explică Oleksandr. „Pe teren accidentat, nu vei merge atât de rapid fără să te răstorni sau să te izbești de ceva. Opt până la zece km sunt totuși în regulă.”

Însă principalele lor roluri constau în logistică și evacuare. Conexiunea este o altă preocupare constantă: dacă un robot pierde semnalul în timp ce transportă un soldat rănit, atât vehiculul, cât și pacientul rămân blocați în spațiu deschis.

Soldații ucraineni apelează la roboți tereștri pentru a supraviețui dronelor

Așa-numitul zid ucrainean al dronelor, o apărare stratificată, a atenuat efectul asalturilor umane ale Rusiei, inclusiv atacurile cu soldați pe motociclete, menite să străpungă liniile defensive.

Zona morții în expansiune a Ucrainei, împinsă la peste 15 kilometri de proliferarea dronelor, alimentează o creștere a desfășurării în prima linie a vehiculelor terestre UGV. Cea mai periculoasă sarcină a devenit acum simpla deplasarea către pozițiile din prima linie și înapoi.

Dronele cu fibră optică vânează orice se apropie de front. Potrivit colonelului Kostiantin Humeniuk, medicul șef al Forțelor Medicale din Ucraina, „aproape toate rănile pe care le vedem acum sunt legate de drone”.

Roboții terestri preiau o mai mare parte a poverii logistice, livrând provizii către pozițiile avansate și reducând nevoia soldaților de a conduce vehicule în zona ucigașă a dronelor sau a unităților de drone de a apela la drone grele, cum ar fi „ Baba Yaga, pentru a reaproviziona soldații din tranșee.

Pe de altă parte, acești roboți tereștri sunt extrem de vulnerabili la drone, mai ales în timpul zilei. Vehiculele de luptă terestre (UGV) au însă aplicații și în atacuri de tip kamikaze, pătrunzând în tranșee inamice sau poduri logistice. Totodată, pot fi folosite pentru curățarea minelor.

Pe viitor, soldații ucraineni se așteaptă ca acestea să servească și un rol de apărare aeriană. La începutul lunii august, Brigada 28 Mecanizată a dezvăluit primul său UGV de apărare aeriană din război: un robot terestru controlat de la distanță, care este echipat cu MANPADS 9K38 Igla, și poate ataca aeronavele care zboară la joasă altitudine.

Cursa înarmării tehnologice dintre Kiev și Moscova

După patru ani război, Moscova lucrează la rândul său la dezvoltarea unei flote de roboți tereștri. Un reportaj rusesc a prezentat în august un UGV înarmat cu patru lansatoare termobarice asistate de rachete.

De partea cealaltă, Kievul speră să implementeze cel puțin 15.000 dintre acești roboți până la sfârșitul anului. Însă rușii încearcă, de asemenea, să inoveze, folosind aceste sisteme fără pilot în funcții similare.

Samuel Bendett, cercetător senior adjunct la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, observă că „Ucraina preia conducerea cu inițiativa Brave1 și cu producția în creștere”, adăugând că „Rusia se bazează încă în mare măsură pe eforturi fragmentate, conduse de voluntari, pe front”.

Deborah Fairlamb, cofondatoare a Green Flag Ventures, un fond de capital de risc pentru startup-urile ucrainene, a declarat în legătură cu acest subiect: „Fie că Occidentului îi place sau nu, dronele și vehiculele aeriene (UGV) fac acum parte din câmpul de luptă al Rusiei și Chinei.”

Brigăzile ucrainene experimentează constant noi roluri pe câmpul de luptă pentru UGV-uri, de la apărare aeriană la asalt și misiuni de atac. „Rusia a învățat din acest război și se adaptează. China urmărește și învață și ea”, a adăugat aceasta.

Serhii Kuzan, președintele Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare și fost consilier al Ministerului Apărării, a declarat în acest sens: „Adaptarea Ucrainei la robotică se accelerează”. El a adăugat că „utilizarea acesteia pe câmpul de luptă va crește semnificativ în viitorul apropiat”.

Experimente cu roluri complexe pentru roboți tereștri

„În viitor, ne dorim ca roboții tereștri să îndeplinească roluri de apărare aeriană, echipați cu turele pentru a doborî dronele inamice, deschizând calea pentru ceilalți să avanseze”, a declarat Eugene, comandantul companiei UGV din cadrul Brigăzii 92 de Asalt.

„Avem chiar și vehicule FPV nocturne care vânează UGV-uri”, a spus el. „Vizibilitatea termică nu este o mare problemă, întrucât UGV-urile noastre electrice produc căldură minimă.”

Alte unități din prima linie orientează tehnologia într-o direcție diferită. Kostas, cunoscut sub numele de „El Greco”, din Brigada a 3-a de Asalt, spune în acest sens că, deocamdată, principala lor sarcină este logistica și evacuările medicale. „Pentru a extinde la sprijin de asalt sau foc, trebuie să reducem costurile și să simplificăm operațiunile”, a spus el.

Unii dintre noii roboți tereștri sunt adaptați pentru misiuni de atac. Aceste UGV-uri kamikaze, a spus Kostas, sunt echipate cu terminale Starlink „doar atunci când vizează active de mare valoare, cum ar fi tancurile”. Provocarea, a adăugat el, este că „trebuie să modifici singur drona, să plătești pentru Starlink și să adaugi componente. Este scump și presupune multă muncă.”

Ruslan, operator de vehicule de luptă din cadrul Batalionului Bulava al Brigăzii 72 Mecanizate, explică că acești roboții sunt de regulă ghidați de o dronă Mavic, deoarece camerele lor cu infraroșu de la bord strălucesc puternic în timpul nopții, ca un „un far pentru inamic”. Din acest motiv, a adăugat el, „îi evităm; este facill să fii observat și distrus”.

Pierderea semnalului poate fi la fel de periculoasă ca focul inamic. Andrii, comandantul Batalionului Bulava, a spus că războiul electronic este o provocare constantă, dat fiind că „prea multe unități operează în aceeași zonă, fiecare cu propriile bruiaje”. Pentru a combate această interferență „acum folosim frecvențe nestandardizate și plănuim să adăugăm Starlink la fiecare vehicul”.

„Terenul este plin de obstacole, iar cerințele tehnice sunt foarte diferite, ceea ce face ca dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială eficiente pentru vehiculele (UGV) să fie o problemă și mai dificilă”, a declarat Vitaliy Goncharuk, CEO al A19Lab și fost președinte al Comitetului pentru Inteligență Artificială din Ucraina. „În practică, soluțiile care pur și simplu atașează fibră optică la UGV-uri se pot dovedi mai eficiente și pot rezolva provocările imediate.”

Inovatorii civili creează scutul tehnologic al Ucrainei

În timp ce soldații experimentează cu tactici pe câmpul de luptă, inovatorii civili modelează însăși tehnologia. „Inginerii ucraineni creează viitorul războiului, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga lume”, a declarat Liuba Șipovici, CEO al Dignitas Ucraina. „Oamenii cu care lucrăm ne iubesc. Unii ofițeri ne urăsc pentru că îi împingem să muncească și mai mult”, a spus ea.

Echipa sa a lansat Victory Robots, o inițiativă care vizează amplasarea rapidă a sistemelor terestre fără pilot pe linia frontului. Voluntarii, prin intermediul unor organizații precum Dignitas , lucrează pentru a promova vehiculele UGV în cadrul unităților de pe front, în timp ce instructorii lor îi instruiesc pe soldați cu privire la modul de utilizare a acestora.

Anunțând proiectul în iunie, grupul a declarat că „clădește un avantaj tehnologic pentru apărătorii Ucrainei” pentru a „proteja vieți și a reduce pierderile umane”. Voluntari precum Dignitas accelerează adoptarea de noi tehnologii de către armată și elimină lacunele de comunicare dintre brigăzile de pe front, asigurându-se simultan că documentează cele mai bune practici și le partajează între diferite unități, adaptând cele mai eficiente soluții.

„Inginerii ucraineni clădesc viitorul războiului, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga lume”, spune ea, adăugând că următoarea etapă pentru armata ucraineană este dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale și integrarea acesteia în robotica terestră.

Deocamdată, flota de UGV-uri este un proiect în dezvoltare. Însă Kievul le consideră o piatră de temelie a unei viitoare armate robotice – una care ar putea ajuta la compensarea deficitului de personal militar și protejarea mai multor soldați. Această inițiativă reflectă o strategie mai amplă de a crea un scut tehnologic care să consolideze apărarea Ucrainei și să garanteze că Kievul are capacitatea de a rămâne în luptă.