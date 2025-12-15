search
Noi detalii despre mersul discuțiilor Ucraina-SUA la Berlin: „Putin vrea teritorii”. Încrederea ucrainenilor în Washington și în NATO a scăzut

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Negociatorii americani cer în continuare Ucrainei să renunţe la porţiunea din regiunea Donbas aflată sub controlul său, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu ultima rundă de discuţii ce are loc la Berlin. Potrivit Reuters, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor număra printre liderii ce se vor fi prezenți luni seară în capitala Germaniei pentru negocieri în vederea unui posibil acord de pace.

image

Preşedintele rus „Vladimir Putin vrea teritorii. Americanii spun că Ucraina „trebuie să se retragă”, lucru pe care Kievul îl refuză, a declarat pentru AFP această sursă apropiată de dosar.

„Este destul de frapant faptul că americanii adoptă poziţia Rusiei în această chestiune”, a adăugat aceasta.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru AFP că o nouă întâlnire a avut loc luni dimineaţă între preşedintele Volodimir Zelenski şi negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, în a doua zi a negocierilor de la Berlin, potrivit Agerpres.

În timp ce Witkoff a scris duminică seara pe X că s-au înregistrat „multe progrese” în timpul primei runde de discuţii, oficialul ucrainean a fost mult mai precaut.

„Ideea principală este că au analizat punctele şi problemele cheie în detaliu, iar preşedintele le-a explicat poziţiile noastre. Acest lucru este util pentru ei”, a spus el.

Americanii „nu oferă în prezent detalii privind garanţiile de securitate”, a adăugat el.

Cu toate acestea, Ucraina este pregătită să organizeze alegeri în termen de 100 de zile, aşa cum a solicitat preşedintele american Donald Trump, dar numai cu condiţia încheierii unui armistiţiu cu Rusia, a adăugat oficialul.

„Putem organiza alegeri dacă ei insistă. Dar este şi o chestiune de securitate”, a continuat sursa.

„Sunt americanii pregătiţi să-l preseze pe Putin să accepte un armistiţiu? Până acum, el refuză să facă acest lucru”, a argumentat sursa, adăugând că nu este încă clar de la ce dată vor fi calculate aceste 100 de zile.

image

Întrebat despre centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, al cărei statut a fost invocat ca fiind una dintre cele două probleme principale „nerezolvate” de către Volodimir Zelenski săptămâna trecută, oficialul a indicat că „nu s-a convenit încă nimic”.

Cu toate acestea, punctul privind o „amnistie completă” pentru toţi participanţii la conflict a fost eliminat din propunerile americane, a subliniat oficialul ucrainean.

„Acest punct a fost eliminat în timpul unei runde anterioare de discuţii ucraineano-americane de la Geneva” din noiembrie, a spus el. Este o condiţie importantă pentru Ucraina, care acuză armata rusă de numeroase crime de război.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, printre liderii prezenţi luni seară la Berlin 

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz, precum şi liderii Marii Britanii, Italiei, Olandei, Poloniei şi Suediei se numără printre cei aşteptaţi să participe la discuţiile din capitala Germaniei luni seară.

foto profimedia
foto profimedia

75% dintre ucraineni se opun abandonării acestui teritoriu, potrivit unui sondaj publicat luni

Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore ca parte a unui acord de pace, potrivit unui sondaj publicat luni, care evidențiază provocările cu care se confruntă  Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează Reuters.

Sondajul a fost realizat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev (KIIS) și arată că 72% dintre ucraineni sunt pregătiţi pentru un acord care să îngheţe ostilităţile de-a lungul actualei linii a frontului şi care să conţină unele compromisuri.

Cu toate acestea, 75% consideră „complet inacceptabil” un plan favorabil Rusiei care să prevadă cedarea de teritorii de către Ucraina sau limitarea dimensiunii armatei sale fără a primi garanţii clare de securitate.

Sondajul a fost realizat între sfârşitul lunii noiembrie şi mijlocul lunii decembrie şi a inclus 547 de respondenţi de pe teritoriul controlat de Ucraina.

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskyi, a declarat că opinia publică cu privire la această chestiune a rămas neschimbată în ultimele luni, pe fondul presiunii tot mai mari din partea SUA.

63% la sută dintre ucraineni au declarat că sunt pregătiţi să continue lupta şi doar 9% consideră că războiul se va termina până la începutul anului 2026.

Nivelul de încredere în Washington și NATO a scăzut

Kievul şi aliaţii săi europeni cer garanţii de securitate din partea Washingtonului ca parte a oricărui acord, Zelenski spunând duminică că Ucraina va renunţa la ambiţiile sale de a adera la NATO în schimbul acestor garanţii.

Doar 21% dintre ucraineni au încredere în Washington, în scădere de la 41% în decembrie anul trecut. Încrederea în NATO a scăzut, de asemenea, la 34% de la 43% în aceeaşi perioadă.

„Dacă garanţiile de securitate nu sunt clare şi obligatorii... ucrainenii nu vor avea încredere în ele, iar acest lucru va afecta disponibilitatea generală de a aproba planul de pace corespunzător”, a scris Hrushetskyi.

Bazinul industrial ucrainean Donbas este format din regiunea Lugansk, aflată aproape în întregime sub controlul Moscovei, şi regiunea Doneţk, din care aproape 20% din teritoriu este controlat de armata ucraineană.

Dincolo de consideraţiile teritoriale, ucrainenii ar trebuie să cedeze secţiunea cea mai puternic apărată a frontului, alcătuită dintr-un inel de oraşe fortificate şi sute de kilometri de tranşee şi câmpuri minate, potrivit Agerpres.

Europa

