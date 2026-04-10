Câmpul de luptă devine „transparent ca sticla”: șeful Armatei germane avertizează asupra viitorului războiului dominat de date, drone și AI

Șeful Armatei germane, general-locotenent Christian Freuding, a declarat că războiul modern trece printr-o transformare profundă, în care câștigătorul nu va mai fi neapărat cel mai bine înarmat, ci cel mai rapid în procesarea informațiilor. Potrivit acestuia, câmpul de luptă devine tot mai „transparent”, saturat de drone, senzori și sisteme digitale care transmit date în timp real, iar acest lucru schimbă fundamental modul în care se duce un conflict militar.

Potrivit acestuia, câmpul de luptă actual se schimbă rapid sub influența dronelor, senzorilor, sateliților și sistemelor de supraveghere electronică, care generează permanent fluxuri uriașe de informații.

„Vedem un câmp de luptă care devine tot mai transparent, în unele cazuri aproape ca sticla”, a spus Freuding, într-un interviu acordat Euronews, referindu-se la capacitatea tehnologiilor moderne de a oferi imagine în timp real asupra câmpului de luptă.

„Datele au devenit muniție”

Generalul german a explicat că în războiul modern nu mai contează doar echipamentele individuale, ci capacitatea de a colecta, procesa și folosi rapid informațiile.

„Cei care pot vedea mai mult și, mai ales, pot procesa informațiile mai rapid și mai structurat, pentru a construi o imagine operațională clară, pot lua decizii mai repede. Pe scurt: ei câștigă”, a subliniat acesta.

În viziunea sa, Germania și armata sa trec spre un model numit „război centrat pe date”, în care informația devine o resursă esențială, comparabilă cu muniția.

Freuding a atras atenția că dotările militare nu sunt suficiente fără integrarea lor într-un sistem funcțional de comandă, logistică și analiză de date.

„Un tanc nu este eficient de unul singur. Oțelul singur nu generează putere de luptă”, a spus el, subliniind că tehnica militară are valoare doar dacă este susținută de personal instruit și sisteme de comandă eficiente.

Potrivit sursei citate, oficialul german a făcut referire și la schimbările accelerate de războiul din Ucraina, care a demonstrat importanța dronelor și a sistemelor autonome.

El a recunoscut că Germania se confruntă cu lipsuri importante în domenii precum apărarea aeriană, lupta anti-drone și războiul electronic, consecință a „peste 30 de ani de subinvestiții”.

„Multe dintre aceste lipsuri sunt rezultatul deceniilor în care apărarea a fost subfinanțată”, a explicat Freuding.

Armata germană accelerează introducerea așa-numitelor muniții „loitering” (drone kamikaze), capabile să planeze deasupra unei zone și să lovească ținte precise.

„Aceste sisteme permit lovirea precisă a inamicului pe distanțe mari, la costuri relativ reduse. Este o nouă eră”, a spus generalul pentru Euronews.

Unul dintre proiectele majore este desfășurarea unei brigăzi germane în Lituania, unde până în 2027 vor fi staționați aproximativ 4.800 de soldați și sute de civili, aproape de granița cu Belarus.

Freuding a descris această măsură drept un semnal de descurajare pentru Rusia și o demonstrație a angajamentului Germaniei în cadrul NATO.

„Descurajarea funcționează doar dacă este credibilă și prezentă pe teren”, a spus el.

În final, șeful armatei germane a transmis un mesaj ferm privind viitorul securității europene.

„Amenințarea este reală. Inamicul nu va aștepta să fim pregătiți. Trebuie să ne îmbunătățim în fiecare zi, pentru a putea rezista și, în final, pentru a câștiga”, avertizat Freuding.



