Video Adolescent înjunghiat la o întâlnire a comunității Traveller din Londra, lângă celebrul magazin Harrods

Întâlnirea anuală a comunității Traveller organizată în zona Knightsbridge din Londra a degenerat în violențe sâmbătă, după ce un adolescent a fost înjunghiat în timpul unor incidente izbucnite între participanți, notează Daily Mail.

Evenimentul, desfășurat pe 4 aprilie în apropierea celebrului magazin Harrods, adună în mod tradițional membri ai comunității din întreaga țară și este considerat o ocazie de socializare. De această dată însă, atmosfera a fost tensionată, iar un conflict izbucnit între mai multe persoane s-a soldat cu rănirea unui băiat.

Victima a fost transportată la spital, însă, potrivit informațiilor disponibile, rănile suferite nu îi pun viața în pericol.

Poliția Metropolitană a intervenit la fața locului și a instituit un perimetru de securitate, agenții rămânând în zonă până târziu în noapte. Potrivit autorităților, sute de persoane au participat la întâlnire, iar forțele de ordine au fost nevoite să gestioneze mai multe incidente și să prevină escaladarea conflictelor.

De asemenea, două pub-uri din zonă au fost evacuate și închise temporar, ca măsură de siguranță.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind momente de panică, cu oameni fugind pe străzi, dar și prezența masivă a poliției. Alte clipuri arată participanți îmbrăcați elegant, conform tradiției acestor întâlniri.

Evenimentul de la Harrods are loc de mai multe ori pe an și a devenit cunoscut inclusiv pe platforme precum TikTok, unde participanții postează imagini din timpul pregătirilor sau al întâlnirilor. În trecut, astfel de reuniuni au fost asociate și cu oportunități de socializare sau chiar de a găsi un partener.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial detaliat cu privire la incident.