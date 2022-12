Reacția chinezilor după ce infecțiile cu coronavirus au explodat la Beijing. Autoritățile sanitare au declarat pandemia „imposibil” de urmărit

Răspândirea îmbolnăvirilor de COVID-19 este în prezent „imposibil” de urmărit, au transmis autoritățile sanitare din China, anunțând că au renunțat să mai ia în considerare în bilanțul lor infectările asimptomatice, de obicei mai numeroase decât cele simptomatice.

Anunțul vine în contextul creșterii numărului de prezentări la spitale și la clinici de boli infecțioase pe fondul creșterii rapide a numărului de îmbolnăviri după anularea bruscă a măsurilor antipandemice deosebit de stricte. Autoritățile sanitare din China au îndemnat cetățenii să apeleze la serviciile de urgență doar dacă au cu adevărat nevoie și au anunțat o campanie de vaccinare cu doze booster pentru populația vârstnică și cea vulnerabilă.

Guvernul de la Beijing a renunțat dintr-odată la politica sa „zero COVID-19„ pusă în aplicare de la începutul pandemiei, punând capăt restricțiilor de călătorie și carantinelor drastice, dar și testării în masă.

Drept consecință, bilanțurile zilnice nu mai surprind un tablou precis al amplorii infecțiilor.

Marți, Comisia Națională de Sănătate (CNS) a anunțat că nu va mai raporta cazurile asimptomatice de îmbolnăvire, de regulă mai numeroaseâ și care pe parcursul pandemiei au constituit un bilanț separat.

Aceste persoane nu mai sunt testate, astfel că „este imposibil să mai avem o imagine precisă a numărului real de infecții asimptomatice”, a transmis CNS.

Marți, Comisia a raportat doar 2.291 de îmbolnăviri la nivelul țării, în ciuda numeroaselor relatări ale locuitorilor și serviciilor sanitare cu privire la o explozie de infectări - în principal în capitala Beijing.

Explozie de infecții la Beijing

De altfel vicepremierul Sun Chunlan a fost citat de presa de stat spunând că numărul de noi îmbolnăviri la Beijing „crește rapid”.

Totodată, portalul oficial „China Daily” a relatat că numărul prezentărilor la spitale a crescut în ultima săptămână și mult mai mulți locuitori ajung la clinicile dedicate bolilor infecțioase.

Li Ang, director adjunct al Comisiei municipale de sănătate din Beijing, a declarat presei că pe 9 decembrie au fost primte 31.000 de apeluri la serviciile medicale de urgență, de șase ori mai multe decât media.

Mai mult, locuitorii povestesc despre faptul că tot mai mulți prieteni, membri ai familiei și colegi de muncă se îmbolnăvesc de Covid. Potrivit mărturiei unuia dintre ei pentru „The Guardian” coronavirusul face ravagii la Beijing. Angajații din întreprinderi, școli și ambasade au vorbit despre un număr uriaș de colegi care nu mai vin la muncă fie pentru că sunt ei înșiși bolnavi, fie pentru că îngrijesc membri ai familiei infectați cu virusul.

James Zimmerman, un avocat din Beijing, a dezvăluit pe Twitter că 90% dintre oamenii din biroul său de la Beijing au Covid.

„Politica noastră de 'muncă la domiciliu' este acum 'lucrează de acasă dacă te simți destul de bine'. Totul a venit ca o furtună, a spus el.

„Este profund frustrant. Întreprinderile sunt nevoite să închidă din cauza personalului bolnav, chiar dacă pot fi deschise în mod legal", a declarat pentru Reuters Noah Fraser, director general al Consiliului de afaceri Canada-China.

Sediile centrale [străine] ale companiilor au început să ia la întrebări echipele din China: "de ce nu pot operațiunile din China să se descurce cu aceste restricții? Toate celelalte piețe au trebuit să se adapteze și au făcut-o cu succes", a spus el.

Cozi lungi la farmacii și medicamente epuizate

Locuitorii s-au plâns, de asemenea, de cozile lungi de la farmacii și de faptul că medicamentele pentru răceală s-au epuizat. Agenția France-Presse a relatat că a apărut o piață neagră pentru testele rapide și unele medicamente sunt vândute la prețuri exagerate de către "dealeri" ale căror numere sunt distribuite pe grupurile de socializare.

Platforma online de asistență medicală 111.inc a început să vândă pe piața cu amănuntul tratamentul oral contra Covid dezvoltat de compania Pfizer, Paxlovid, care anterior era disponibil doar prin intermediul spitalelor. Stocurile s-au epuizat în mai puțin de o jumătate de oră după ce informația a apărut în presă, potrivit Reuters.

Nu este clar câte cutii - la peste 400 de dolari fiecare - au fost vândute sau când vor fi din nou disponibile - compania Pfizer a declarat pentru Reuters că "colaborează activ cu toate părțile interesate pentru a asigura o aprovizionare adecvată cu Paxlovid în China".

Locuitorii se simt ciudat după ce restricțiile au fost ridicate brusc

Timp de aproape trei ani, guvernul chinez a folosit testarea în masă, închideri, carantine stricte și restricții de călătorie ca răspuns la izbucnirea unor focare oricât de mici. Politica a reușit să țină virusul la distanță timp de peste doi ani și a fost menținută chiar și atunci când apariția variantelor mai contagioase de virus au pus-o la încercare. Totuși, în ultima vreme carantinele agresive și interdicțiile de călătorie extinse au început să deranjeze populația, iar luna trecută au izbucnit proteste masive după o serie de tragedii mortale pe care cetățenii le-au pus în seama politicii "zero-Covid".

Săptămâna trecută, guvernul a anunțat neașteptat încetarea majorității restricțiilor, schimbând brusc mesajul oficial despre Covid, de la o boală de care ar trebui să ne temem și să ne ferim cu orice preț, la o afecțiune relativ ușoară și cu care se poate trăi.

„Creează o senzație destul de bizară, de fapt, se pare că au trecut de la 100% [restricții] la zero", a observat un locuitor din Guangzhou pentru The Guardian. "Cred că oamenii sunt [încă] îngrijorați de posibilitatea de a contracta Covid, întrucât am observat că sunt mai puțini oameni pe străzi decât în mod normal".

La începutul acestei săptămâni, cel mai mare expert în sănătate din China a declarat că modelările lor au sugerat că valul de infecții va atinge apogeul în decurs de o lună, iar viața în China va reveni la nivelul de normalitate de dinainte de 2020 până la jumătatea anului viitor.