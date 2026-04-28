Run In Bucharest a organizat „RUN & RECOVER ROOFTOP YOGA” – un eveniment dedicat echilibrului dintre mișcare și relaxare

Run In Bucharest, organizatorul celor mai prestigioase competiții de alergare urbană din România – OMV Petrom Bucharest Half Marathon și Raiffeisen Bank Bucharest Marathon – a organizat, sâmbătă, 25 aprilie, un eveniment inedit dedicat pasionaților de alergare, yoga și mindfulness: „RUN & RECOVER ROOFTOP YOGA”, pe rooftop-ul Promenada Mall.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru spectaculos, pe rooftop-ul Promenada Mall, un spațiu în care vegetația se îmbină armonios cu arhitectura urbană, creând ambientul ideal pentru relaxare și reconectare. Participanții au fost invitați să înceapă ziua cu o alergare matinală, urmată de o sesiune de stretching și yoga, menită să sprijine recuperarea fizică și echilibrul mental.

Sesiunea de yoga a fost susținută de un instructor specializat din cadrul World Class România, oferind participanților o experiență ghidată profesionist, adaptată atât începătorilor, cât și celor avansați.

Evenimentul „RUN & RECOVER ROOFTOP YOGA” reprezintă o introducere perfectă pentru cea de-a 15-a ediție a Semimaratonului București, care va avea loc în weekendul 9–10 mai și va reuni la start peste 12.000 de participanți, pe parcursul celor două zile de competiție.

Prin această inițiativă, Run In Bucharest își propune să promoveze nu doar performanța sportivă, ci și importanța recuperării și a echilibrului dintre corp și minte.

