YouTube adaugă opțiunea de a semnaliza conținutul generat de inteligența artificială

Compania americană va permite eliminarea anumitor clipuri generate folosind inteligența artificială sau marcarea detaliului pentru utilizatori pentru o mai bună distincție între materialele reale și cele artificiale, precum și respectarea drepturilor de autor.

Studiourile și casele de producție vor putea solicita eliminarea melodiilor care folosesc voci sau imagini ale artiștilor generate de inteligența artificială, conform noilor politici ale YouTube. Platforma va introduce o funcționalitate prin care se va permite marcarea conținutului care imită un artist, scrie The Guardian.

Muzica falsă generată de inteligența artificială este una din cele mai importante produse utilizate în acest an, la aceasta se adaugă texte, imagini și voci apparent reale și convingătoare pornind de la simple indicații.

Un foarte bun și cunoscut exemplu pentru folosirea inteligenței artificiale pentru realizarea de produse media este „Heart on My Sleeve”, un cântec cu voci create de AI care pretind a fi ale lui Drake și The Weeknd.

Melodia a fost retrasă de pe platformele de streaming după ce Universal Music Group, casa de discuri a artiștilor, a criticat public melodia pentru „conținut infracțional creat cu ajutorul AI generativ. Totuși, melodia mai poate fi ascultată de utilizatorii YouTube.

Platforma deținută de Google a transmis într-o postare că va testa noile funcționalități cu un grup selectat de case de discuri și distribuitori, înainte de a implementa noul sistem la nivelul întregii platforme.

„Nu tot conținutul va fi eliminat de pe YouTube și vom lua în considerare o varietate de factori atunci când evaluăm aceste solicitări”, a precizat YouTube în postarea lui Jennifer Flannery O’Connor și Emily Moxley, vicepreședinți pentru managementul produselor în cadrul companiei.

O altă măsură este aceea că YouTube le va solicita creatorilor să dezvăluie când au realizat conținut „manipulat sau artificial” cu aspect realist, inclusiv materialele generate de inteligența artificială.

Conținutul generat de AI va fi semnalizat printr-o etichetă ce va apărea la panoul cu detalii al videoclipurilor, dar conținuturile despre teme și subiecte sensibile vor primi o etichetă mai evidentă.

Clipurile generate de AI vor fi eliminate cu totul dacă încalcă liniile directoare existente privind conținutul, a precizat YouTube, cum ar fi un videoclip violent creat artificial, conceput pentru a provoca șoc sau dezgust.

Săptămâna trecută, rivalii de la Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, a declarat că va cere agenților de publicitate politică să recunoască atunci când folosesc inteligența artificială în reclamele de pe platformele sale.