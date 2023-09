VIDEO. Cum arată după reamenajare magazinul Orange din Piața Victoriei

Orange România a redeschis magazinul din Piața Victoriei, din București, sub un nou concept, construit în jurul programului de economie circulară “Re”. Noul magazin este în linie cu planul Grupului Orange – Lead the Future și reprezintă un pas suplimentar pentru a atinge #NetZeroCarbon până în 2040.

Cu ocazia redeschiderii magazinului, Orange a organizat astăzi, 29 septembrie, un eveniment media la care au fost prezenți din partea companiei: Veronica Dogaru, Corporate Comms & CSR Director Orange România, Antoine Devon, CMO Orange Romania, Constantin Vintilă, Head of Direct Retail și Julien Ducarroz, CEO Orange România.

Principalele idei expuse în timpul evenimentului de cei de la Orange:

-magazinul din Piața Victoriei este primul magazin sub brandul Orange lansat în 2002

- Piața din România s-a mișcat foarte rapid în direcția 5G, în comparație cu Polonia, unde încă nu există licență pentru 5G, dar există 5G.

- sustenabilitatea și ecologia sunt parte a strategiei noastre pentru viitor. Avem un plan la nivel de grup numit "Lead the Future", iar una dintre direcțiile principale este să fim neutri ca business, din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2040.

Imagini din magazin

- una dintre direcțiile noastre, RE, este legată de reciclare și economia circulară pe care vrem să o promovăm în România. Cred că există tot mai multe persoane, în special din tânăra generație, care consideră că ceea ce cumpără sau consumă face parte din valorile de afaceri, face parte din alegerile lor și trebuie să răspundem acestei preocupări crescânde pentru schimbările climatice.

- prima preocupare a consumatorului la achziție este provocarea economică. Și înțelegem pe deplin în acest context de inflație și ceea ce trecem, ce este. Și apoi mult în urma vin problemele de mediu. Dar este o preocupare în creștere.

- un lucru pe care vreau să-l evidențiez este că problemele economice și cele de mediu nu sunt în opoziție. Dacă respectăm mediul nu înseamnă că va fi mai scump. Este chiar opusul. Dacă reparați telefonul, este mult mai ieftin decât să cumpărați unul nou. Dacă mergeți pe variantă refurbished, este și asta ceva care poate face bine planetei, dar și buzunarului vostru. Deci, uneori poate că opunem aceste două concepte, care pentru mine nu ar trebui să fie.

- 50% dintre români spun că în primul rând afacerile ar trebui să aibă grijă de mediu, companiile, guvernul, și apoi oamenii la nivel individual.

- din 2009 până în prezent am reparat mai mult de 2 milioane de telefoane. Începând din mai 2022 am preluat prin buy-back 364 de mii de dispozitive. 15% din produsele expuse în acest magazin sunt recondiționate.

- piața de telecomunicații din România are parte de cea mai avansată ofertă din cadrul grupului Orange, suntem foarte avansați, în special în ceea ce privește repararea și returnarea smartphone-urilor.

- ne uităm la amprenta de carbon lăsată din procesul de aprovizionare, începând cu 2019 o și măsurăm, și în cei 4 ani care au trecut am redus cu 20% emisiile de carbon generate de acest proces. Am urmărit flotele auto ale furnizorilor, am optimizat încărcarea în camioane, am optimizat rutele și am ales opțiuni verzi de energie electrică pentru zona de depozit.

- suntem printre primii din grup care deschid un astfel de magazin concept. Spațiul are elemente de design atipice: plante vii în colțurile ”green", tot iluminatul este led și astfel economisim energie.

- magazinul e compus din zona de telefoane recondiționate, zona de accesorii eco, zona de service, zobna de RE (cutia de reciclare), zona de smartphone și telefoane cu ecorating

- până în 2025 vrem să avem în magazin 25% telefoane recondiționate și 70% din accesoriile din magazin să fie în ambalaje biodegradabile.

- suntem singurul operator european care avem un service sub brand propriu, care este autorizat de principalii producători de terminale și în esență putem repara orice telefon cumpărat în mod legal în Europa.

- zona de service oferă reparații pe loc sau asistență personalizată și dorim să ajungem să tratăm fiecare solicitare a unui client în mai puțin de o oră.

- dotări noi ale magazinului: un ecran digital (infochioșc), toate materialele și broșurile de comunicare sunt în format electronic, etichetele sunt în format electronic.

- dotări deja existente ale magazinului: clienții pot semna orice act comercial în format digital și pot primi documentele pe e-mail, avem un sistem de managment digital al persoanelor care așteaptă la rând.

- suntem primul și singurul operator național care are un parteneriat de excelență cu Apple, numit Apple Champions, în baza căruia angajații Orange din magazine și service primesc training periodic și recurent din partea reprezentanților Apple.

Prezentarea magazinului și strategia de sustenabilitate Orange

Oferte comerciale dedicate sustenabilității

Pentru a marca această lansare, Orange propune clienților două oferte comerciale valabile până la sfârșitul lunii octombrie, dedicate pentru magazinul din Piața Victoriei.

Pentru orice telefon recondiționat cumpărat din smart shop-ul din Bulevardul Lascăr Catargiu, clienții vor primi o reducere de 22%.

De asemenea, cei care aduc pentru Buy-Back (Recumpărare) un telefon funcțional și cumpără un telefon recondiționat din oferta Orange vor primi un voucher în valoare de 100 de euro, suplimentar față de valoarea la care este evaluat telefonul vechi.

Voucherul este valabil 90 de zile de la data emiterii și poate fi utilizat doar în noul magazin. Ofertele sunt valabile până la 31 octombrie 2023, cu posibilitatea de prelungire, și nu se cumulează cu alte promoții Buy-Back.