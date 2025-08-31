search
Duminică, 31 August 2025
Unde să nu instalezi routerul de Wi-Fi dacă vrei să te bucuri de viteză maximă

Wi-Fi-ul lent de acasă este adesea enervant. La prima vedere, totul pare a fi în stare de funcționare, însă viteza internetului poate fi afectată și de obiectele lângă care este amplasat routerul.

Sunt locuri în casă care pot încetini routerul Wi-Fi
Sunt locuri în casă care pot încetini routerul Wi-Fi

Potrivit experților de la express.co.uk, există un element comun care poate încetini viteza Wi-Fi – oglinda.

Există de fapt o mulțime de lucruri de care ar trebui să vă țineți routerul departe. Unele dintre cele evidente sunt dispozitivele Bluetooth și cuptoarele cu microunde, precum și pereții și colțurile groase. Cu toate acestea, nu mulți oameni știu despre oglinzi”, se arată în raport.

Ruterele funcționează pe baza semnalelor radio, astfel încât suprafețele reflectorizante, cum ar fi oglinzile, le pot afecta stabilitatea.

Chiar și oglinzile mici pot reflecta undele Wi-Fi departe de locul în care doriți să le plasați. Un cadru metalic gros, care este adesea o caracteristică a oglinzilor, poate agrava problema”, spun experții.

Este demn de remarcat faptul că oglinzile pot reduce eficiența unui router cu până la 50%, ceea ce înseamnă că Wi-Fi va funcționa doar pe jumătate.

Specialiștii au evidențiat și alte locuri în care nu ar trebui să plasați un router. Acestea includ podea deoarece va fi mai greu pentru semnale să ajungă în cea mai mare parte a casei. Pereții groși și mobila pot bloca, de asemenea, semnalele.

În plus, routerul ar trebui, de asemenea, să fie plasat departe de bucătărie, deoarece elemente precum cuptoarele cu microunde și frigiderele pot absorbi și întrerupe conexiunile la internet.

Alte sfaturi

Ține dispozitivul wireless departe de apă, foc, căldură sau umiditate pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, care ar impacta negativ performanța wireless.

Plasează antenele într-un unghi oblic față de sol. Dacă dispozitivul wireless are două antene, unghiul recomandat este între 45 și 60 de grade. Dacă acesta are trei antene, poți menține ridicată antena din mijloc.

De asemenea, poți consulta imaginea produsului din posterul principal și/sau manualul de instrucțiuni pentru amplasarea antenelor.

Urmează aceste sfaturi pentru extinderea zonei de acoperire a routerului tău. Dacă ai urmat toate sfaturile prezentate în acest articol, iar raza de acțiune a semnalului ți se pare în continuare limitată, ia în calcul schimbarea dispozitivului.

Tehnologie

