Sellers’ Day 2025: O zi dedicată strategiei, soluțiilor AI și noilor programe de creștere regională pentru sellerii din eMAG Marketplace

eMAG organizează cea de-a opta ediție a Sellers’ Day, evenimentul regional dedicat antreprenorilor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace, la care sunt așteptați să participe, fizic și online, mii de selleri locali și internaționali.

Locurile la eveniment sunt limitate, însă pentru prima dată pot participa și antreprenorii din ecommerce care nu sunt încă prezenți pe eMAG, dacă își înregistrează contul în platformă până pe 20 septembrie.

În ultimii 14 ani, comunitatea eMAG Marketplace s-a dezvoltat constant și depășește astăzi 64.000 de selleri activi. Pentru antreprenori, eMAG Marketplace este o soluție ușoară pentru a începe să vândă online și, totodată, o poartă către extinderea bazei de clienți la nivel regional, cu rezultate care duc direct la vânzări, peste 60% dintre produsele vândute pe eMAG provenind din oferta acestora.

Evenimentul oferă un mix între strategie, tehnologie și know-how aplicat din zona de ecommerce scalabil:

  • Acces în premieră la îmbunătățiri tech în platformă, bazate pe AI și automatizare
  • Programe dedicate creșterii accelerate, precum Cross-border, Fulfilment by eMAG (FBE), Genius, eMAG Ads și eMAG Campaigns
  • Oportunități de finanțare pentru selleri, inclusiv prezentarea unor noi soluții de creditare pentru business-uri în creștere
  • Program dedicat producătorilor locali, prin noua viziune pentru „Deschide România”

„Sellerii sunt nucleul eMAG Marketplace, iar investițiile noastre merg în programe de creștere bazate pe inteligența artificială. La Sellers’ Day vom demonstra cum folosim AI pentru îmbunătățirea listărilor și a conversiilor, optimizarea campaniilor în eMAG Ads, prognoze de cerere și gestionarea stocurilor, precum și livrarea prin FBE și accesul la clienți prin Genius. În felul acesta, antreprenorii pot identifica rapid care sunt instrumentele potrivite de creștere pentru afacerile lor, mai ales într-un context macroeconomic mai complicat, ca cel pe care-l navigăm”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG pentru România, Bulgaria și Ungaria.

Evenimentul are loc pe 23 septembrie 2025, de la 09:00, la Face Convention Center (Piața Presei Libere 3–5, București). Participarea este gratuită și deschisă sellerilor activi și antreprenorilor care își finalizează contul până pe 20 septembrie, însă locurile sunt limitate.

În premieră, eMAG îl aduce pe scena Sellers’ Days pe Tibi Ușeriu, ultramaratonist cunoscut pentru proiectele sale de anduranță. El va susține o sesiune inspirațională despre reziliență, disciplină și depășirea limitelor, cu paralele concrete pentru antreprenori: cum îți setezi obiectivele, cum îți construiești echipa de suport, cum gestionezi eșecurile și cum menții ritmul pe termen lung. Intervenția lui va completa agenda evenimentului cu un mesaj puternic despre mindset și perseverență în business.

Pentru mai multe detalii despre eveniment și participare, accesați următorul link - eMAG Sellers' Day 2025.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius în patru aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro  .

